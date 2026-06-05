Путин заявил, что инфляция в РФ по итогам 2026 года приблизится к 5,2%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ по итогам 2026 года, как ожидается, составит около 5,2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2026.

"Важно, чтобы экономический рост был сбалансированным, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции. Она у нас существенно замедлилась и продолжает снижаться. По прогнозу, инфляция в текущем году приблизится к 5,2%", - сказал глава государства.

Как сообщалось, прогноз по инфляции в 2026 году на уровне 5,2% указан в обновленном майском макропрогнозе Минэкономразвития (предыдущий, сентябрьский прогноз предполагал инфляцию на уровне 4,0%). ЦБ в апреле сохранил прогноз по инфляции в РФ в 2026 году в интервале 4,5-5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2026 году составляет 5,3% (снизился с 5,5% по опросу в начале апреля).

На 1 июня Минэкономразвития оценивало годовую инфляцию в РФ на 1 июня на уровне 5,39%.