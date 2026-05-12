Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 5,2% с 4%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 5,2% с 4% в сентябрьской версии прогноза, сообщил журналистам представитель ведомства.

По его словам, в правительстве рассмотрели внесенные министерством уточненный макропрогноз на 2026 год и сценарные условия прогноза на 2027-2029 годы и направили для учета в работе в федеральные и региональные органы власти.

Прогнозы по инфляции на 2027-2029 годы равняются таргету в 4%.

"Мы ожидаем на конец года 5,2% декабрь к декабрю, то есть продолжение постепенного снижения (годовой инфляции с текущих уровней в 5,6% - ИФ). В этот параметр заложены, в том числе запланированное изменение тарифов на ЖКХ, октябрьское. Даже с учетом этого мы ожидаем инфляцию в этих пределах, текущие тенденции это подтверждают", - сказал представитель Минэкономразвития.

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ с начала года к 4 мая составила 3,19%, годовая инфляция на 4 мая была в районе 5,6%.

ЦБ в конце апреля подтвердил свой февральский прогноз по инфляции в РФ в 2026 году в интервале 4,5-5,5% и 4% в 2027-2029 годах.

