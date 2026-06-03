Инфляция в РФ с 26 мая по 1 июня составила 0,15%, годовая выросла до 5,39%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 26 мая по 1 июня составила 0,15% после роста цен на 0,07% с 19 по 25 мая, снижения цен на 0,02% с 13 по 18 мая (за 6 дней из-за праздника), роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая (за 8 дней), снижения цен на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, сообщил в среду Росстат.

Ускорение недельной инфляции было вызвано значительным ростом цен на огурцы, скачком цен на отдых на Черноморском побережье и существенным ростом цен на дизельное топливо и бензин.

С начала месяца рост цен к 1 июня (то есть за один день) составил 0,03%, с начала года - 3,37%.

Исходя из недельных данных за май и начало июня этого года следует, что годовая инфляция в РФ на 1 июня ускорилась до 5,39% с 5,33% на 25 мая (на конец апреля составляла 5,58%), если ее определять из среднесуточных данных за май и июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития). В мае 2025 года инфляция за месяц оказалась почти на 0,2 п.п. выше, чем показывали недельные данные, поэтому в конце месяца целесообразнее оценивать годовую инфляцию исходя из среднесуточной инфляции за май прошлого года. Росстат опубликует точные данные по годовой инфляции на конец мая 10 июня.

Детали

Плодоовощная продукция с 26 мая по 1 июня подорожала на 1,1% (после снижения цен на 0,1% с 19 по 25 мая), в том числе огурцы стали дороже на 6,7%, лук - на 2,8%, свекла - на 2,3%, картофель и капуста - на 1,5%, морковь - на 0,8%, помидоры - на 0,7%. Снизились цены на бананы - на 0,5% и яблоки - на 0,3%.

Кроме того, подорожали за неделю мясо кур - на 0,7%, сахарный песок - на 0,6%, колбаса вареная и рыба мороженая - на 0,3%.

Одновременно снизились цены на яйца куриные - на 2,0%, вермишель - на 0,5%, молоко пастеризованное - на 0,2%.

Цены на дизельное топливо выросли на 0,8% (после роста на 0,5% неделей ранее), бензин автомобильный - на 0,5% (после роста на 0,3%).

Среди услуг туризма существенно увеличилась средняя стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России - на 8,6%, стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии подорожала на 3,4%.

Ключевая ставка и прогнозы

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 24 апреля ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, с 15% до 14,5% годовых, сохранив при этом "голубиный" сигнал.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий", - заявил ЦБ.

ЦБ в апреле сохранил и прогноз по инфляции в РФ в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Минэкономразвития в мае повысило свой прогноз (от сентября) по инфляции в 2026 году до 5,2% с 4,0%, на 2027 год сохранило 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2026 году составляет 5,3% (снизился с 5,5% по опросу в начале апреля), в 2027 году - 4,4%.