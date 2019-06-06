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От Дубровского до потребкредитов - энциклопедия российских рисков. Обобщение

От Дубровского до потребкредитов - энциклопедия российских рисков. Обобщение
Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Участники макроэкономической сессии ПМЭФ, которая традиционно проходит при полном аншлаге утром первого дня форума, должны были, согласно заявленной в названии теме, искать стимулы роста для российской экономики. Но разговор шел преимущественно об обратной стороне возможностей - то есть о рисках, которые мешают экономике расти сейчас и будут мешать впредь.

Разговор с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, министра экономики Максима Орешкина и председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, к которой примкнул СЕО Societe Generale Фредерик Удеа, показал: финансово-экономическому блоку правительства уже слегка наскучило назойливое внимание к кейсу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, несравнимо более эмоциональную реакцию вызывает внутренняя макроэкономическая повестка.

Пушкин о проблемах инвестклимата

Алексей Кудрин, хоть и вернулся на государственную службу, от негласной роли "раздражителя", который ставит неудобные вопросы перед чиновниками на крупных мероприятиях, пока не отказался. В день 220-летия Пушкина он пересказал собравшимся сюжет "Дубровского", ограничившись его юридической стороной. Обладатель административного ресурса, пользуясь услугами коррумпированной судебной системы, совершает рейдерский захват активов своего соседа с более слабыми ресурсами. Опросы предпринимателей показывают, что и спустя почти два века в кейсе Троекуров vs Дубровский шансы были бы неравны. "Такое отношение к важнейшему институту, который, по сути, является последней инстанцией справедливости, говорит о том, что у нас слабые институты верховенства права", - констатировал Кудрин, добавив, что 70% опрошенных предпринимателей считают ведение бизнеса в России небезопасным с точки зрения взаимодействия с правоохранительными органами.

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Из пушкинской эпохи Кудрин перекинул мостик к истории основателя инвестфонда Baring Vostok, одного из создателей индустрии private equity в России, чье участие в форуме в этом году оказалось не вопросом выстраивания графика крупного бизнесмена, а возможностью, зависящей от следователей.

По словам Кудрина, ситуация с Майклом Калви стала шоком для российской экономики, отток капитала из России с начала года достиг $40 млрд. "С одной стороны, заявляют, что он обладает высокой репутацией, с другой стороны - почему-то держат под арестом, в то время как может спокойно идти объективный процесс", - сказал Кудрин.

Однако преемнику Кудрина в Минфине обсуждение дела Калви, похоже, уже успело надоесть. "Вы знаете, мы много говорим о Калви, надо говорить в целом о ситуации. Да, Калви - иностранный инвестор, да, есть вопросы правоохранительных органов к работе компании, в которой он работает. Мне кажется, мы слишком много уделяем этому внимания. Надо системно смотреть на вопрос. Мы об этом говорили, вот Алексей Леонидович, я с ним полностью согласен", - сказал Антон Силуанов.

"Помимо того, что мы проводим изменения налоговых стимулов, реализуем нацпроекты, создаем особые экономические зоны для развития бизнеса, нам нужно заниматься доверием, климатом, который связан с работой нашей системы судебной, правоохранительной. Такие же изменения (в этих системах - ИФ) должны произойти, как и в работе контрольных органов, налоговой и таможни, в первую очередь. Они изменились", - отметил первый вице-премьер. "Сейчас есть запрос на то, чтобы сделать более комфортной, понятной, предсказуемой работу наших органов, которые обеспечивают защиту бизнеса, защиту предпринимателей", - сказал Силуанов.

"Понятно, что есть инцидент с Калви, у нас есть такие инциденты и с нашими российскими бизнесменами. Такие же инциденты есть на Западе, смотрите - сколько, но почему-то об этом не говорят и много внимания не уделяют. Мой посыл в чем заключается - не надо рассматривать конкретный инцидент так предметно, надо в целом решать проблему", - пояснил Силуанов.

Решение, по его мнению, заключается в подготовке "изменения законодательства, мер по изменению функционирования судебной системы, тех органов, которые отвечают за правоохрану". Как трактовать эти слова в контексте конкретного дела Калви, которое продолжает сильно волновать рынок прямо сейчас, сказать сложно. По крайней мере, основатель Baring Vostok не дождался от первого вице-премьера фразы, которую он адресовал бывшему коллеге по правительству Михаилу Абызову - "надеюсь, что на следующем форуме мы его увидим".

Тратить или смягчать?

Эльвира Набиуллина смотрит на риски в первую очередь через призму своих обязанностей как главы ЦБ: ее беспокоят попытки перезапустить экономический рост путем смягчения денежно-кредитной политики. По ее словам, реализация нацпроектов, структурные изменения, привлечение частных инвестиций - все это требует времени, "а есть очень большое желание получить результат здесь и сейчас". Отсюда - идеи побыстрее потратить Фонд национального благосостояния и смягчать денежно-кредитную политику.

Однако, по ее словам, смягчение денежно-кредитной политики не повысит темпы экономического роста и увеличит инфляцию, если проблемы экономики лежат в другой плоскости.

"На наш взгляд, смягчение денежно-кредитной политики в условиях, когда ограничения лежат в другой сфере, не дадут повышения темпов экономического роста, создадут дополнительные риски для инфляции и для финансовой стабильности", - сказала Набиуллина. По ее словам, устойчиво низкая инфляция - это "тоже один из факторов перехода к инвестиционному типу роста".

Участники сессии эти тезисы Набиуллиной не оспаривали, однако, как следует из ее слов, в закрытом режиме дискуссии идут полным ходом. "Когда мы ставим диагноз, мы все согласны - проблема в низкой производительности, в недостаточно хорошем инвестиционном климате (наверное, с этим не надо спорить), в низком уровне доверия - но не в недостатке денег", - сказала она. Стоит начаться обсуждению вариантов лечения - сразу же звучат предложения ослабить ДКП и допустить повышение инфляции. Нужно заниматься прежде всего структурными изменениями, уверена глава ЦБ.

Антон Силуанов пообещал тратить резервы (право направлять ФНБ на инвестиции государство получит уже в этом году, когда он достигнет прописанного в Бюджетном кодексе размера 7% ВВП) аккуратно, продолжив традиционную в последнее время дискуссию с Алексеем Кудриным. По словам Силуанова, если бы в качестве альтернативы повышению НДС было бы принято решение смягчить бюджетное правило, как предлагал Кудрин, повысив цену отсечения на $5, а резервы - потрачены, при падении цены нефти до $40 и ниже государству неоткуда будет брать ресурсы.

Потребкредитование - спор о причинах и следствиях

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в последние недели уже несколько раз публично озвучивал тезис о рисках быстрого роста потребкредитования, адресуя ЦБ почти прямой упрек - где меры по его охлаждению? В этот раз министр оказался в нужной аудитории - реакция главы ЦБ по ее шкале внешних эмоциональных проявлений находилась где-то возле отметки "буря". Фактически довольно частный вопрос вдруг обрел глобальный масштаб. Что первично - проблемы экономики или банковского надзора?

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Существенный рост потребительского кредитования несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию - если ничего не предпринимать, рецессия может наступить в 2021 году, заявил Орешкин.

"Когда в банковской системе происходит перекос в ту или иную сторону, как это мы видели в США в середине 2000-х, а сейчас, я считаю, что у нас точно такой же перекос произошел в сфере потребительского кредитования, то это несет социальные риски и, конечно, несет риски для экономики", - отметил министр. "Мое мнение заключается в том, что наибольший риск вхождения экономики в рецессию в ближайшие годы связан с проблемами в потребительском кредитовании. Тот темп, который есть - 30% в годовом выражении - абсолютно неустойчив, не соответствует росту номинальных доходов населения, которые растут темпами 5-6%, и, учитывая дюрацию в 2-3 года, если ничего сейчас не делать, то в 2021 году мы можем войти в рецессию", - заявил Орешкин.

У Минэкономразвития "есть отдельные предложения, но здесь полностью ответственность и принятие решений находится в руках ЦБ", сказал чиновник.

Люди с низкими доходами вынуждены брать кредиты для поддержания уровня жизни, что является экономической проблемой, парировала Набиуллина.

"Люди берут кредиты сейчас не от хорошей жизни: посмотрите, это не наращивание спроса, не увеличение уровня жизни, этим поддерживается уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов, и, конечно, надо думать об этом", - сказала председатель Банка России.

Она подчеркнула, что в первую очередь кредиты вынуждены брать не очень обеспеченные люди с низкими доходами. "Это экономическая проблема, чтобы у людей была занятость, были доходы, и тогда не нужно для поддержания уровня жизни идти за кредитами", - высказала мнение глава ЦБ.

С тезисом о рисках рецессии из-за потребкредитования Набиуллина абсолютно не согласна. "Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить, и я скажу, почему. Но совершенно неправильно считать, что уже сейчас есть риски финансовой стабильности или риски "пузыря", - подчеркнула она. Мысль о том, что если "зажать" потребительское кредитование, то за счет этого банки увеличат корпоративное кредитование, Набиуллина назвала "абсолютной иллюзией". По ее словам, банкам понятны физлица и их риски - и чтобы росло корпоративное кредитование, должны снижаться риски в этой сфере, должны быть понятны перспективы экономического роста.

"Не мое дело - учить ЦБ, что делать. Просто есть фактические показатели, есть темпы роста (потребкредитования - ИФ) - сейчас сезонно-сглаженный годовой темп рост достиг уже 30% за последние месяцы, это уже системная макроэкономическая история. Одновременно это и социальная история, потому что мы видим, что это один из факторов, который сильно влияет на располагаемые доходы населения, потому что процентные платежи растут очень серьезно, и рост процентных платежей в первую очередь вызывает потребность в дополнительном кредитовании", - прокомментировал итоги самого жаркого пока спора стартовавшего форума глава Минэкономразвития.

ПМЭФ-2019 Эльвира Набиуллина Алексей Кудрин Максим Орешкин

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