Путин заявил об отсутствии планов объединения РФ и Белоруссии

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, таких планов не существует, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По моему глубокому убеждению, мы все-таки один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались, я уже много раз на этот счет высказывался. Но сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу, отвечая на вопрос о возможности объединения двух стран.

При этом он напомнил, что существует план строительства Союзного государства России и Белоруссии, и выразил уверенность, что народы двух стран в этом заинтересованы. Путин отметил, что в этом направлении многое сделано, в том числе и в социальной сфере.

"Многое из того, что было написано в договоре о Союзном государстве, не исполнено. И мы обсуждали с Александром Григорьевичем (Лукашенко, президентом Белоруссии - ИФ), можем ли мы в новых условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано, либо добавить из того, что сейчас является актуальным. Вот, собственно, вокруг этого шла вся дискуссия, шла абсолютно конструктивно и по-товарищески", - сказал президент РФ.

В феврале Лукашенко после переговоров с Путиным в Сочи заявил, что Белоруссия и Россия готовы настолько идти по пути объединения, насколько к этому готовы народы обеих стран.

"Нет у нас проблем с суверенитетом, мы даже в этом контексте не обсуждаем этих проблем, мы исходим из того, что сегодня есть два государства (...) Дело здесь не в суверенитете. И я думаю, что мой коллега и мой друг со мной согласится, мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, на сколько вы готовы. Мы завтра можем объединиться - у нас проблем нет. Но готовы ли вы - россияне и белорусы - на это? Вопрос", - сказал Лукашенко журналистам.

В марте Лукашенко заявил, что считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты, которая должна представлять собой не российский, а "общий рубль".