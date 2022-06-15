Мишустин заявил, что экономика РФ справляется с санкционным давлением

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Экономика России на данном этапе справляется с санкционным давлением, отраслям оказывается необходимая поддержка, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

"По поручению президента правительство оперативно принимает решения для укрепления устойчивости нашей экономики в условиях беспрецедентного внешнего давления, оперативный штаб обрабатывает все предложения и, соответственно, после одобрения они включаются в план первоочередных действий", - сказал Мишустин на вводной стратегической сессии ПМЭФ по основным направлениям экономической политики в условиях внешнего санкционного давления.

Как сообщил премьер, за три месяца в этот план вошло более 300 мероприятий. "Многие идеи уже нормативно закреплены. Граждане, бизнес и различные отрасли получают необходимую помощь и поддержку. Благодаря такой поддержке удалось смягчить влияние санкций. Экономика плавно адаптируется к новым вызовам, сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы, последовательно снижается административная нагрузка и улучшаются условия для реализации проектов", - сказал он.

"В целом можно сказать, что на данном этапе наша экономика справляется с санкционным давлением. В значительной степени этому способствуют решения, принятые в рамках достижения национальных целей развития до 2030 года" - подчеркнул Мишустин.

По его словам, часть принятых в последние несколько месяцев мер рассчитаны на краткосрочную перспективу, это дает возможность бизнесу оперативно предпринимать необходимые действия - построить торговые цепочки, найти новых поставщиков, сдвинуть сроки выполнения обязательств. "По сути, это период адаптации к новым текущим вызовам и поиск быстрых ответов на самые острые вопросы", - сказал глава правительства, заметив, что это все должно подкрепляться решениями, которые рассчитаны на среднесрочную перспективу в течение ближайших трех лет и более долгий срок.

Мишустин отметил, что новые задачи заключаются в том, чтобы определить длительный горизонт планирования и среднесрочной адаптации экономики.

"Глобальная цель нашей с вами работы - обеспечение экономического суверенитета РФ. У страны достаточно собственных ресурсов, чтобы продолжить развитие, игнорируя все попытки нас как-то задержать, остановить, вовсе повернуть назад. Предстоит определить, как будут меняться ключевые тренды в связи с новыми обстоятельствами на различных рынках, что произойдет в конкретных отраслях промышленности, где лучше предусмотреть дополнительную подушку безопасности или ускорить темп движения вперед, какое финансирование для этого потребуется и чем еще может помочь государство", - сказал Мишустин.