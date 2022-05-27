Мишустин заявил о подрыве доверия к международной финсистеме

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Западные страны, заморозив зарубежные активы России, подорвали доверие к международной финансовой системе и резервным валютам, заявил премьер России Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России".

"Те, кто вводит масштабные санкции, делают системные ошибки. Заморозив наши зарубежные активы, они подорвали доверие к международной финансовой системе и резервным валютам. Отнимая активы у нашего государства и граждан, поставили под сомнение незыблемость права собственности, на котором базировались все экономические отношения", - сказал он.

По его словам, "последствия такого беззакония пока очень сложно до конца просчитать, но они уже проявляются в виде роста инфляции и цен на электроэнергию, а также продовольствие".

Он также считает, что доллар постепенно выходит из доверия инвесторов.

"Все видят, что Россию просто обокрали, тогда зачем, как минимум, хранить деньги или государственные сбережения в этой валюте", - отметил премьер.

Мишустин рассказал, что уже сейчас Россия формирует позицию по поводу того, каких результатов и как будет достигать в средне- и долгосрочной перспективе при нарастающем давлении коллективного Запада.

Также он сообщил, что правительство активно обсуждает с дружественными странами в том числе расчеты в национальных валютах.

В этом же выступлении он заявил, что Запад с помощью санкций и дискриминации стремится "зачеркнуть Россию на карте мира".

Ранее в этот же день глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что Москва скоро предложит Моноглии перейти на прямые расчеты в национальных валютах - рублях и тугриках.

26 мая президент Владимир Путин, комментируя заморозку российских активов западными странами, заявил, что воровство чужого никогда до добра не доводило, особенно тех, кто это делает.