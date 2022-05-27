Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Мишустин заявил о подрыве доверия к международной финсистеме

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Западные страны, заморозив зарубежные активы России, подорвали доверие к международной финансовой системе и резервным валютам, заявил премьер России Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России".

"Те, кто вводит масштабные санкции, делают системные ошибки. Заморозив наши зарубежные активы, они подорвали доверие к международной финансовой системе и резервным валютам. Отнимая активы у нашего государства и граждан, поставили под сомнение незыблемость права собственности, на котором базировались все экономические отношения", - сказал он.

По его словам, "последствия такого беззакония пока очень сложно до конца просчитать, но они уже проявляются в виде роста инфляции и цен на электроэнергию, а также продовольствие".

Он также считает, что доллар постепенно выходит из доверия инвесторов.

"Все видят, что Россию просто обокрали, тогда зачем, как минимум, хранить деньги или государственные сбережения в этой валюте", - отметил премьер.

Мишустин рассказал, что уже сейчас Россия формирует позицию по поводу того, каких результатов и как будет достигать в средне- и долгосрочной перспективе при нарастающем давлении коллективного Запада.

Также он сообщил, что правительство активно обсуждает с дружественными странами в том числе расчеты в национальных валютах.

В этом же выступлении он заявил, что Запад с помощью санкций и дискриминации стремится "зачеркнуть Россию на карте мира".

Ранее в этот же день глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что Москва скоро предложит Моноглии перейти на прямые расчеты в национальных валютах - рублях и тугриках.

26 мая президент Владимир Путин, комментируя заморозку российских активов западными странами, заявил, что воровство чужого никогда до добра не доводило, особенно тех, кто это делает.

Михаил Мишустин Запад Монголия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белый дом стал выяснять у бизнеса планы перезапуска ранее остановленной нефтепереработки

Белый дом стал выяснять у бизнеса планы перезапуска ранее остановленной нефтепереработки

Посевам сельхозкультур в РФ в мае не хватило тепла, сроки уборки могут сдвинуться. Обзор

Посевам сельхозкультур в РФ в мае не хватило тепла, сроки уборки могут сдвинуться. Обзор

"АвтоВАЗ" наметил на 6 июня запуск сборки Lada Granta

Минсельхоз назвал временным обнуление импортных пошлин на отдельные продукты

"КАМАЗ" с 26 мая перевел на "трехдневку" руководителей и часть персонала

"КАМАЗ" с 26 мая перевел на "трехдневку" руководителей и часть персонала

Доллар поднялся выше 67 рублей впервые с 12 мая

РФ в этом сельхозгоду экспортирует более 37 млн т зерна

РФ в этом сельхозгоду экспортирует более 37 млн т зерна

Губернатор Воробьев сообщил, что Mars и Campina продолжат работу в регионе

Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам не платить дивиденды за 2021 год

Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам не платить дивиденды за 2021 год

"Ростсельмаш" отложил ввод тракторного завода из-за проблем с поставками оборудования

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });