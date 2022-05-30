Мишустин заявил о стабильности экономики РФ в условиях санкций

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Россия в условиях санкций сумела обеспечить стабильность экономики и сбалансированность курса рубля, создавая при этом новые производства и логистические цепочки, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Несмотря на развязанную против нас санкционную войну, мы обеспечили стабильность в экономике, сбалансированность курса рубля, активно занимаемся созданием новых производственных и логистических цепочек, формируем соответствующие условия для реализации перспективных проектов", - сказал Мишустин на встрече в Москве с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

Он также отметил особую важность для России отношений с Казахстаном в условиях западных санкций. "Мы искренне дорожим нашей дружбой, добрососедскими отношениями, союзничеством с Казахстаном. Это особенно важно в нынешних непростых условиях, вызванных незаконными односторонними санкциями недружественных государств в отношении России", - сказал Мишустин.

Он отметил, что в качестве приоритетной задачи правительство РФ рассматривает, в том числе, расширение торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном, сообщив, что даже по итогам первого квартала текущего года товарооборот двух стран вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около $5,8 млрд.

"Мы видим хорошие перспективы для реализации программы импортозамещения в отраслевом развитии, есть условия для запуска и новых, стратегических совместных проектов в промышленности, машиностроении, транспортной отрасли, энергетике, в цифровой экономике. Эти темы находятся на постоянном контроле нашей внешправкомиссии по экономическому сотрудничеству", - отметил глава правительства РФ.

Россия предлагает Казахстану, добавил он, активнее развивать межрегиональное и инвестиционное сотрудничество. "Дополнительные возможности, на мой взгляд, откроет выставка "ИННОПРОМ", которая состоится в июле этого года в Екатеринбурге. И мы очень рады, что Казахстан выступает в этом году в качестве страны-партнера этой выставки", - сказал Мишустин.

Премьер выразил уверенность, что на площадке форума будет заключено много новых соглашений, коммерческих контрактов, которые, в том числе обеспечат дальнейшее увеличение взаимного товарооборота.

Он предложил своему коллеге "сверить часы" по исполнению договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президентов двух стран, и принять конкретные решения по правительственной линии, которые выведут двустороннее сотрудничество на более высокий уровень.