Мурашко не увидел необходимости в массовой вакцинации от оспы в России

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Необходимости в проведении массовой вакцинации от оспы в России нет, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко "на полях" Петербургского международного экономического форума.

"Сейчас такой необходимости нет", - сказал Мурашко журналистам в среду, отвечая на вопрос о необходимости массовой вакцинации от оспы на фоне распространения в мире оспы обезьян.

Говоря о готовности РФ к возможному завозу оспы обезьян в страну, министр отметил, что в России создана мощная лабораторная база, которая позволяет идентифицировать вирус в короткий промежуток времени. Кроме того, существуют технологические платформы, позволяющие в короткий промежуток времени адаптировать вакцину.

"У нас в стадии регистрации новая вакцина (от оспы) и лекарственные препараты для лечения", - добавил министр.