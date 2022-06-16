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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Держателям евробондов РФ предложат выплаты в рублях через работающие с валютой банки

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Минфин предложит держателям суверенных еврооблигаций РФ выплаты в рублях с конвертацией на дату платежа через банки, которые могут работать с валютой, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы предпринимаем все усилия, чтобы наши инвесторы получили соответствующие выплаты. Введены ограничения на инфраструктуру, НРД, мы и с этим справимся. Логика такая - мы будем в этих условиях предоставлять возможность держателям наших облигаций получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту, при этом эта конвертация будет независимо от времени. Мы перечислим купон на рублевый счет, на момент прихода инвестора эти деньги будут конвертироваться по курсу, по которому перечисление произошло", - сообщил журналистам Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

"Мы можем сделать так, чтобы лошадь пришла на водопой, но не можем заставить лошадь пить. (...) Но сделать так, чтобы доступ к воде был - мы это сделаем", - сказал министр.

По словам Силуанова, новый механизм выплат будет касаться евробондов РФ, номинированных и в долларах США, и в евро.

"Мы НРД не будем подставлять. Он будет иметь рублевый учет, рублевые счета будут в НРД, но, чтобы конвертировать в валюту, будем привлекать специальных операторов, банки, у кого еще не заморозили (возможность работать с валютой - ИФ)", - подчеркнул Силуанов.

Ранее Силуанов говорил, что РФ после того, как американский Минфин отказался продлевать лицензию, разрешавшую транзакции по обслуживанию российского внешнего госдолга, планирует рассчитываться по внешнему долгу в рублях, однако сейчас обсуждается вариант, при котором у инвесторов будет возможность конвертировать эти рубли в другие валюты. В качестве иллюстрации он приводил схему, по которой иностранные потребители оплачивают поставки российского газа в валюте контракта через специально открытые счета, затем валюта продается на "Мосбирже" и на счета "Газпрома" поступают рубли.

"Как это происходит, только в обратном случае, при расчете за газ в рублях, то есть они нам поставляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли, и таким образом, происходят расчеты", - пояснял министр.

Несмотря на введение жестких санкций в отношении РФ, до сих пор Минфину удавалось проводить все платежи по внешнему долгу в валютах выпусков - долларах и евро. Однако после истечения срока действия лицензии OFAC осуществлять платежи в долларах Россия не сможет технически. Кроме того, недавно ЕС ввел санкции против НРД, выступающего платежным агентом по ряду выпусков суверенных евробондов РФ.

Минфин РФ Антон Силуанов
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