"КАМАЗ" спрогнозировал сокращение выручки в 2022 году

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "КАМАЗ" по итогам 2022 года снизится из-за сокращения производства наиболее маржинальных современных моделей К4-К5 в пользу более простых К3 и падения экспортных поставок, прогнозирует гендиректор компании Сергей Когогин.

Как сообщил журналистам Когогин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), российский рынок грузовиков полной массой 14-40 тонн, по оценкам компании, в текущем году упадет на 30-40% с прошлогодних 79 тысяч штук.

"Что касается наших продаж, основная сложность будет с поколениями К4 и К5. В бизнес-плане этого года у нас было 16 тысяч автомобилей К4 и К5 - по 8 тысяч машин каждого поколения. Производство машин К4 мы хотели завершать в этом году, максимум - до середины 2023 года, поэтому ситуация с К4 была для нас не слишком критичной. Но основная история - с поколением К5. В этом году был план выпустить 8 тысяч единиц, в следующем - 14 тысяч. И, конечно, в сложившейся ситуации мы потеряли этот объем", - сказал Когогин журналистам.

По его словам, компания не перестала производить грузовики современных поколений, но резко снизила их выпуск и сейчас вырабатывает запасы соответствующих комплектующих.

"То, что нам не поставили европейцы, пытаемся найти где-то в других странах. Конечно, это рост цен, рост логистических затрат и все прочее. Все равно мы несколько тысяч машин К4-К5 в итоге сделаем. Но не 16 тысяч, а 3-5 тысяч. Это болезненно для нас, поскольку дорогие машины формировали основной денежный поток", - добавил он.

По словам Когогина, сильно снижать утвержденный план выпуска грузовиков на год в штуках автопроизводитель не планирует.

"Мы вырастем по объему производства машин поколения К3 очень существенно. Но это не позволит обеспечить рост показателей по выручке, поскольку машины поколения К5 почти в два раза дороже, чем К3", - сказал он, отметив, что выручка "КАМАЗа" по итогам года снизится, но не уточнив, насколько.

Восстановление производства машин поколения К5 является ключевой стратегической задачей для "КАМАЗа", добавил глава компании. "У нас есть базовая платформа К5, все инвестиции мы делали под эту платформу. И, по большому счету, если брать сегодня нужды страны в коммерческом транспорте, более важной задачи у нас нет", - добавил Когогин, отметив, что "К5 на новой компонентной базе будет выпускаться в первом квартале следующего года".

Он также сообщил, что экспорт грузовиков "КАМАЗа" в этом году, как ожидается, может снизиться на 20%.

"У нас план (по экспорту на год - ИФ) был 5 тысяч автомобилей. Ориентируемся, что цифра будет между 4 и 5 тысячами. Мы не хотим терять в экспорте, для нас это принципиальный вопрос", - сказал он.

"Клиентскую базу в экспорте мы не потеряли. Основная проблема здесь - это платежи. Наши партнеры плохо понимают, как можно платить, и мы тоже плохо это понимаем. Вторая проблема - сегодняшний валютный курс. При таком укреплении рубля наша конкурентоспособность снижается. Соответственно, экспорт для нас не доходная часть будет, а в лучшем случае нулевая. Но экспорт идет - контракты были подписаны, и мы их исполняем. Кроме того, есть ряд рынков, которые будут заняты, если мы прекратим на них работу, и потом мы годы потратим на возвращение на эти рынки. Мы делаем все, чтобы экспорт продолжался", - добавил Когогин.

"КАМАЗ" - крупнейший российский производитель грузовиков полной массой 14-40 тонн. После начала специальной военной операции на территории Украины компания, ее гендиректор и основной акционер оказались под европейскими санкциями.

Основным акционером "КАМАЗа" является госкорпорация "Ростех" (47,1%). Помимо "Ростеха", совладельцами "КАМАЗа" являются ООО "Автоинвест" (23,54%, по состоянию на прошлый год 50% и 20% соответственно в этой компании владели бизнесмены Виталий Мащицкий и Рубен Варданян, 30% было у Когогина) и германская Daimler AG (15%). Последняя на фоне введения санкций сообщила о приостановке сотрудничества с российским автопроизводителем. В числе миноритариев "КАМАЗа" - KAMAZ International (4,25%), Евразийский банк развития (ЕАБР, 3,72%) и структура правительства Татарстана - АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).