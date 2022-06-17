В "НОВАТЭКе" заявили, что смогут в срок запустить "Арктик СПГ 2", несмотря на проблемы

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" сможет в срок запустить "Арктик СПГ 2", несмотря на имеющиеся проблемы с этим проектом.

"На "Арктик СПГ 2" много проблем, но сроки запуска выдержим", - сообщил журналистам председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон в рамках ПМЭФ-2022.

Он отметил, что на сегодняшний день компания пересмотрела схему финансирования проекта. "Проблем нет", - добавил глава "НОВАТЭКа".

Михельсон также сообщил, что финансирование проекта продолжают, в том числе, японские компании.

"Очень тяжело, много проблем, но мы все стремимся сроки выдержать, как мы говорили - 2023 год (запуск первой очереди - ИФ). Мы собирались транспортировать ОГТ (основание гравитационного типа, на которое устанавливается СПГ-завод) в этот сезон. Мы это отменили, есть ряд причин неглобального характера, и много пуско-наладочных работ планировалось на Гыдане делать, и бОльшую часть сделаем здесь (на ЦСКМС - ИФ). И при транспортировке ОГТ даже в следующем году возможно запустить ее (первую очередь - ИФ) в 2023 году", - сказал Михельсон.

По его словам, на вторую очередь завода из 14 модулей 9 готово на 99%, остальные 5 модулей - на 85-90%. Платформа на вторую очередь будет готова в начале II квартала следующего года.

Рассматривается два варианта строительства третьего ОГТ: швартовка готового завода на Мурманске и вывода его в конце года, чтобы начать отливать 3-ю платформу, или - "после того, как выведем в августе следующего года", поделился Михельсон.

Проект "Арктик СПГ 2" стоимостью $21,3 млрд предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые будут установлены СПГ-модули. Платформы планируется переместить из Мурманска в ЯНАО, они будут применяться близ ресурсной базы проекта - Салмановского месторождения на Гыданском полуострове.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.