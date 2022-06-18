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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:49

Борисов сообщил о высокой эффективности Су-57 в ходе спецоперации на Украине

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия применила истребители пятого поколения Су-57 в ходе спецоперации на Украине, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"Неоднократно задействовали, и одиночные вылеты, и несколько самолетов в координации, в информационном взаимодействии применяли авиационные средства поражения, очень эффективно", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума в субботу.

"Показал эффективную работу, отзывы - очень хорошие", - сказал вице-премьер.

По его словам, внутрифюзеляжное вооружение отработало без нареканий.

Истребитель Су-57

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

Сверхзвуковая крейсерская скорость и внутрифюзеляжное размещение оружия - отличительные особенности пятого поколения истребителей. Сообщалось, что первые Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30-го производства Объединенной двигателестроительной корпорации, ОДК), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года.

Первый серийный Су-57 поступил в ВКС РФ в конце 2020 года. К исходу 2024 года российские военные планируют получить еще 22 таких самолета. Всего же к 2028 году должно быть произведено 76 истребителей пятого поколения, которыми укомплектуют три авиаполка.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад ответил России масштабными санкциями и стал помогать Украине финансами и вооружениями.

Су-57 Украина Юрий Борисов
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