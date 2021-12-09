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Истребители Су-57 вооружат гиперзвуковым оружием

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Истребитель Су-57 вооружат гиперзвуковым оружием, с 2027 года самолет пойдет в войска уже с новым двигателем, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

"Испытания самолета с новым двигателем должны быть завершены к 2024 году. В целом, испытания с доведением двигателя второго этапа продлятся до 2026 года, поставка самолетов в новом облике запланирована в рамках новой госпрограммы вооружения с 2027 года. Это будет порядка 25 машин из числа 76 в рамках уже заключенного долгосрочного контракта", - сказал Ельчанинов.

По его словам, уже виден серьезный рост потребности Минобороны РФ в этом авиационном комплексе.

Су-57 - многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полёт состоялся 29 января 2010 года.

В конце 2020 года в состав ВКС РФ был принят первый серийный Су-57. К исходу 2024 года российские военные планируют получить еще 22 таких самолета. Всего же к 2028 году должно быть произведено 76 истребителей пятого поколения, которыми укомплектуют три авиаполка.

Ранее сообщалось, что первые Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30 производства ОДК), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года.

Су-57

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