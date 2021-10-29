При сборке истребителей Су-57 будут использовать технологии дополненной реальности

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - При серийном производстве истребителей пятого поколения Су-57 будут использоваться элементы дополненной реальности (AR), сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Технология предполагает использование специальных AR-устройств, с помощью которых будет возможно наложение цифровой модели агрегата на реальный объект. Данная функция поможет визуализировать корректное положение деталей воздушного судна в процессе его сборки, что позволит обеспечить высокую точность выполнения технологических операций на рабочем участке и сократить длительность их выполнения", - заявил ведущий программист Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) Валерий Тимохин, слова которого процитировали в пресс-службе.

По его словам, также при помощи этой технологии планируется визуализировать контуры окраски при подготовке самолета к нанесению покрытия.

"В рамках пилотного проекта с помощью технологий дополненной реальности выполняется общетехнический осмотр агрегатов. В будущем технологию планируется использовать в процессе сборки и покраски в серийном производстве", - сказали в ОАК.

"Сразу несколько наших ключевых самолетных программ находятся на этапе запуска серии. Главная производственная задача на ближайшую перспективу - быстрое увеличение выпуска продукции в разы. Для этого нам важно обеспечить равномерно высокий уровень производственной культуры на всех площадках корпорации", - процитировали в пресс-службе словам заместителя гендиректора ОАК по производству и техническому развитию Дмитрия Блощинского.

Су-57 - многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полёт состоялся 29 января 2010 года.

В конце 2020 года в состав ВКС РФ был принят первый серийный Су-57. К исходу 2024 года российские военные планируют получить ещё 22 таких самолёта. Всего же к 2028 году должно быть произведено 76 истребителей пятого поколения, которыми укомплектуют три авиаполка.