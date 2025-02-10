Замглавы МИД РФ: развитие отношений с Азией давно входит в приоритеты внешней политики России

Андрей Руденко рассказал о ключевых направлениях сотрудничества со странами Азиатского региона

Замглавы МИД РФ: развитие отношений с Азией давно входит в приоритеты внешней политики России Фото: Пресс-служба

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью "Интерфаксу", приуроченному к отмечаемому 10 февраля Дню дипломатического работника, рассказал о приоритетных направлениях в отношениях с дружественными государствами Азиатского региона, о работе с ними на площадках ШОС, БРИКС, АСЕАН.

- В складывающемся новом глобальном контексте развитие отношений со странами Азии приобретает для России особую значимость. Какие ключевые задачи стоят сейчас перед российской дипломатией на этом направлении? Есть ли планы по укреплению и расширению нашего дипломатического присутствия в регионе?

- Развитие отношений с государствами Азии уже давно входит в число приоритетных направлений российской внешней политики, это не какая-то новая тенденция. Это четко зафиксировано во всех редакциях Концепции внешней политики нашей страны.

Приоритетной и безусловной задачей видим дальнейшее наращивание всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с дружественным Китаем, с которым нас объединяет не только протяженная граница, многовековые традиции добрососедства, но и широкая общность национальных интересов. Лидерами наших стран – президентом Владимиром Владимировичем Путиным и председателем Си Цзиньпином – определен комплекс задач по всем ключевым направлениям, включая торгово-экономическое сотрудничество, расчеты и платежи, энергетику и транспорт, научно-техническую кооперацию, вопросы обороны и безопасности, гуманитарные связи.

Российско-китайская "связка" – это один из главных стабилизирующих факторов современной международной жизни, переживающей весьма непростой этап фундаментальной трансформации. На фоне укрепления новых самостоятельных центров глобального развития в Азии, Африке, Латинской Америке нарастает сопротивление со стороны тех, кто когда-то объявил себя вершителями судеб всего человечества и стремится во что бы то ни стало удержаться в статусе гегемона, навязывая мировому большинству свои правила и практикуя неоколониальные средства принуждения. В результате усиливается напряженность и возрастают риски по периметру наших границ.

Вместе с Китаем и другими единомышленниками работаем над построением более справедливого многополярного миропорядка. Заинтересованы в реализации на нашем общем евразийском континенте принципов равной и неделимой безопасности, формирования единого пространства доверия, взаимной выгоды, сотрудничества и развития, без диктата и конфронтации, на основе суверенного равенства всех участников процесса межгосударственного диалога. В этом ключе важную роль отводим координации в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и межгосударственного объединения БРИКС, развитию тесных связей с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и другими объединениями, гармонизации планов развития и проектов по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайского проекта "Один пояс, один путь". Перечисленные форматы имеют важную особенность, позволяющую их причислить к объединениям нового типа, – там нет "ведущих" и "ведомых" и главенствуют консенсусные начала.

В текущем году особое значение придаем празднованию 80-летия Победы во Второй мировой войне, сохранению исторической правды о решающем вкладе нашей страны в разгром нацизма и фашизма в Европе, а также японского милитаризма на Дальнем Востоке и в Азии.

В конце января с. г. опубликовано распоряжение правительства Российской Федерации об открытии генерального консульства России в Ухане, административном центре провинции Хубэй. Рассчитываем, что загранпредставительство, которое станет шестым по счету в Китае (наряду с генконсульствами в Харбине, Шэньяне, Шанхае, Гуанчжоу и Гонконге), помимо посольства в Пекине, в обозримой перспективе приступит к работе. Уверен, это внесет заметный вклад в развитие российско-китайских связей в практических областях, в том числе по линии регионов.

Сотрудничество с Индией также является одним из ключевых направлений российской внешней политики. Нацелены продолжать интенсивное развитие двустороннего политического диалога, который строится на взаимном доверии и уважении. В прошлом году в июле лидеры двух стран провели в Москве полноформатные переговоры, а в октябре 2024 года – отдельную встречу на "полях" саммита БРИКС в Казани. Регулярно организовывались консультации по линии внешнеполитических и оборонных ведомств, а также Советов безопасности. Проведены заседания двух межправительственных комиссий – в Нью-Дели в ноябре 2024 года по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, в Москве в декабре 2024 года – по военному и военно-техническому сотрудничеству. Планируем и дальше развивать двусторонние контакты, взаимодействие в рамках ООН, ШОС, БРИКС, "Группы двадцати", а также в формате Россия-Индия-Китай. Это отвечает интересам не только Москвы и Нью-Дели, но и дальнейшего строительства устойчивого многополярного мира.

Основное внимание традиционно сосредотачиваем на вопросах расширения двустороннего товарооборота, который планируем к 2030 году довести до 100 млрд долларов США. Ведется работа по поддержанию стабильности финансово-банковских и транспортно-логистических каналов, обеспечению их независимости от влияния третьих стран. Нацелены и далее наращивать усилия по развитию взаимодействия как в традиционных сферах, так и в высокотехнологичных областях с акцентом на мирный атом, космические программы, информационную безопасность.

Монголия остается нашим близким соседом, отношения с которым достигли в 2019 году уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Состоявшийся 3 сентября 2024 года официальный визит в Улан-Батор президента Российской Федерации В. В. Путина для празднования очередного юбилея совместной победы на Халхин-Голе продемонстрировал обоюдное стремление к приоритетному развитию российско-монгольского взаимовыгодного сотрудничества.

Существенное содействие расширению практической кооперации должно оказать подписание временного торгового соглашения между Евразийским экономическим сообществом и Монголией. Видим большие перспективы для дальнейшего наращивания трехстороннего сотрудничества и формирования полноценного экономического коридора Россия-Монголия-Китай.

Большое значение придаем продвижению многопланового взаимодействия с АСЕАН, которое выстраивалось на протяжении многих десятилетий на основе принципов обоюдного доверия и уважения. В текущем году отмечаются юбилеи установления дипломатических отношений с рядом государств Ассоциации – Вьетнамом, Лаосом, Индонезией. Это хороший повод вспомнить, что в нашей совместной истории с регионом Юго-Восточной Азии (ЮВА) нет темных страниц. Многие из этих государств смогли обрести и отстоять независимость благодаря России.

Возобновился и динамично развивается политический диалог: в 2024 году президент России В. В. Путин посетил с государственным визитом Вьетнам, в нашей стране побывали высшие руководители Индонезии, Лаоса, Малайзии, премьер-министр Вьетнама. С большим успехом прошел саммит БРИКС, по итогам которого Малайзия и Таиланд получили статус партнеров объединения, а Индонезия с 1 января 2025 года стала его полноправным членом. О своем желании подключиться к работе БРИКС в будущем заявляет и ряд других асеановцев. Рассчитываем, что в 2025 году активные обмены, в том числе на высшем уровне, будут продолжены. Ждем руководителей ряда государств ЮВА в Москве на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Рассчитываем, что они будут на достойном уровне представлены на многосторонних мероприятиях в России, прежде всего, на Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме и Российской энергетической неделе.

Укреплялись межпартийные связи. Представители различных партийных структур стран АСЕАН, в том числе Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Таиланда, принимали продуктивное участие в проводимых Всероссийской политической партией "Единая Россия" международных мероприятиях, в том числе по тематике противодействия современным практикам неоколониализма.

Среди ключевых задач – продвижение практического сотрудничества со странами Азии. Несмотря на беспрецедентное давление на наших партнеров со стороны "коллективного Запада" и нелегитимные антироссийские санкции, развивается торгово-экономическая кооперация, стабильно увеличиваются объемы взаимного товарооборота. Прорабатывались вопросы реализации совместных проектов в сферах энергетики, разведки и добычи полезных ископаемых, а также перспективы налаживания новых транспортно-логистических маршрутов. Поддерживаются устойчивые межрегиональные контакты. Расширяется сеть прямых авиамаршрутов: российские авиакомпании совершают регулярные полеты в города Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Мьянмы.

Высоко оцениваем проведение в государствах ЮВА мероприятий в области культуры. Знаковые события прошлого года – первые в истории гастроли труппы Большого театра в Бангкоке в рамках "перекрестного" года культурных обменов и туризма Россия – Таиланд, а также Дни вьетнамской культуры в России.

Наше дипломатическое присутствие в регионе постепенно расширяется. В 2023 году было открыто генконсульство России в Пхукете. В его задачи, в первую очередь, входит защита законных прав и интересов россиян, которых на курортах этой страны становится все больше. В текущем году заработает российское консульское представительство на острове Бали.

- Азия – неоднородный ландшафт, если оценивать по критерию дружественности и недружественности стран региона по отношению к России. Создает ли этот фактор препятствия и вызовы в процессе развития отношений с нашими партнерами в Азии? Видит ли Москва необходимость в создании новых интеграционных объединений в регионе для более эффективного продвижения своих интересов в противовес западноориентированным структурам?

- Сотрудничество России с подавляющим большинством государств Азии, за исключением тех, кто предпочел понизить уровень связей до минимума, включая Японию, Республику Корея и находящиеся на периферии региона Австралию и Новую Зеландию, продолжает развиваться хорошими темпами.

Сейчас Азия сталкивается с достаточно серьезными вызовами. Вашингтон и его единомышленники стремятся перекроить под себя всю систему межгосударственных отношений. Создают сеть блоковых механизмов и закрытых альянсов. Все более агрессивный характер приобретает проникновение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Видим попытки разрушить выстраивавшуюся на протяжении нескольких десятилетий вокруг АСЕАН архитектуру безопасности и сотрудничества, доказавшую свою центральную роль в создании условий для экономического процветания региона.

В нынешний турбулентный период в мировой политике Ассоциация остается для нас надежным стратегическим партнером. Поддерживается высокая интенсивность политических контактов, стабильно функционируют совместные органы, закладываются новые направления и формы прикладной кооперации. В начале прошлого года Россия и асеановская "десятка" официально стали "цифровыми партнерами". Акцент на наукоемких и высокотехнологичных отраслях, энергетике, проблематике "умных" городов и других перспективных сферах обеспечил позитивную динамику торгово-экономических связей. Товарооборот за первое полугодие 2024 года вырос на 20%.

Российско-асеановское стратегическое партнерство является важным фактором обеспечения мира и устойчивого развития АТР. Одновременно расширяются возможности для работы на более широком евразийском пространстве через механизмы такого ключевого международного объединения, как ШОС. Кстати, многие страны Азии сейчас активно идут на эту площадку. Их привлекает ее созидательная философия, внеблоковый и открытый характер, уважение к культурно-цивилизационному разнообразию.

Серьезным ресурсом общерегионального роста становятся межплатформенные связи по линии ШОС, АСЕАН и ЕАЭС, служащие фундаментом для выстраивания Большого Евразийского партнерства. Эти объединения решают созвучные задачи, что создает перспективы для сопряжения их потенциалов, служит основой для формирования на континенте архитектуры органичного соразвития, равной и неделимой безопасности.

Не следует забывать и о тенденции последних лет: некоторые платформы начали оживать и добавлять на "поле" евразийской кооперации свои полезные элементы, укрепляя его бесшовный и трансрегиональный характер. К таким форматам относятся Диалог по сотрудничеству в Азии и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Россия активно участвует в этих процессах, задает тон в вопросах обновления данных форумов, повышения их эффективности через задействование инструментария отраслевого сотрудничества.

Все более весомую роль в сфере глобального управления играет БРИКС – объединение, к которому сейчас активно тянутся в Азии и других районах мира. Показательно, что на саммите БРИКС в Казани 22-24 октября 2024 года была представлена половина государств АСЕАН, а также страны Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Теперь Индонезия – полноправный член БРИКС, а Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда – его новые партнеры.

Видим взаимное движение навстречу по линии Юг-Юг, прежде всего, между Азией и Африкой. Неслучайно такое значение придается отмечаемому в нынешнем году 70-летию Бандунгской конференции азиатских и африканских государств. Данный аспект наглядно проявляется на площадке Ассоциации регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана (АРСИО). Россия стала диалоговым партнером АРСИО в 2021 году и активно участвует в ее деятельности, в том числе по таким важным направлениям, как "синяя" экономика, использование водных биоресурсов, морская безопасность, чрезвычайное реагирование. Слышим от коллег, что выдвигаемые нами на этой платформе инициативы им интересны.

С точки зрения укрепления мирохозяйственных связей важную роль играет Восточный экономический форум (ВЭФ). Сегодня состав участников мероприятий ВЭФ охватывает практически весь Глобальный Юг. Прошлогодний форум собрал более 7 тысяч ведущих представителей официальных, экспертных и деловых кругов из 75 стран мира. Самые многочисленные делегации приехали из Китая, Малайзии, Вьетнама, Мьянмы. Подписанные "на полях" ВЭФ соглашения предусматривают реализацию проектов в областях промышленности и строительства, транспорта и логистики, инвестиций и банковской деятельности, высоких технологий и коммуникаций, образования и науки. Ожидаем весомого иностранного участия и в юбилейном, десятом ВЭФ, который состоится 3-6 сентября.

- Последний раунд санкций администрации Джозефа Байдена в совокупности с первыми заявлениями нового президента США Дональда Трампа свидетельствуют о том, что Вашингтон намерен продолжать и, вероятно, усиливать давление на Индию и Китай в контексте сотрудничества с Россией, в первую очередь, в вопросе поставок российских энергоносителей в эти страны, в сфере ВТС. Видим ли мы в связи с этим серьезные риски для сотрудничества с нашими крупнейшими партнерами в регионе, и какие сигналы на этот счет получаем из Пекина и Нью-Дели?

- Новая американская администрация, судя по всему, взяла курс на усиление давления на мировые политические и экономические центры, включая Китай, принуждая отказаться от нормального партнерства с нашей страной. Вместо того, чтобы выстраивать конструктивные отношения с Китаем, вскоре после своего вступления в должность президент США Д. Трамп ввел в отношении Пекина дополнительные экспортные пошлины. Китай, как мы знаем, принял ответные меры. Очевидно, что подобные действия Белого дома приведут лишь к новому витку напряженности в отношениях между двумя державами.

В Пекине многократно призывали США одуматься и не вмешиваться в суверенное право Китая по развитию контактов в практической сфере с зарубежными партнерами, в том числе с Россией. В таком же русле намерены действовать и мы. Как развивать кооперацию с Пекином в различных областях, включая столь важные направления, как энергетика, мы будем определять совместно с китайскими друзьями исходя их наших национальных интересов.

Внимательно отслеживаем и предпринимаемые Вашингтоном усилия в регионе, нацеленные на дискредитацию России как надежного поставщика Индии энергоносителей. Со своей стороны осуществляем необходимые контрмеры.

Несмотря на санкционные ограничения, которые США и их союзники ввели против российского "черного" золота, российских судов и страховых агентов, масштабы нашей энергетической кооперации с Индией активно расширяются, реализуются совместные инвестпроекты по разведке, добыче и переработке нефти и газа.

- Президент США Д. Трамп заявил о планах восстановить контакты с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Готова ли Россия, учитывая союзнический статус отношений Москвы и Пхеньяна, оказать содействие в налаживании контактов между США и КНДР? Приветствуем ли мы такой настрой президента Д. Трампа?

- Благодаря подписанию в июне 2024 года Президентом России В. В. Путиным и председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве отношения двух стран достигли беспрецедентно высокого уровня развития, соответствующего союзническому. Это касается и взаимодействия Москвы и Пхеньяна в вопросах обеспечения безопасности, в том числе в регионе. В наших отношениях с КНДР и другими странами неизменно придерживаемся принципов равноправия, невмешательства во внутренние дела, уважения интересов друг друга. Россия никому не навязывает свои посреднические услуги. Считаем, что это – суверенное дело заинтересованных сторон.

Настрой Д. Трампа на общение с лидером КНДР Ким Чен Ыном можно интерпретировать как подтверждение его стремления к решению проблем Корейского полуострова политико-дипломатическим путем. Будем надеяться, что это действительно так. Мы всегда подчеркивали, что только взаимоуважительный диалог, а отнюдь не санкции, силовое давление и шантаж являются ключом к деэскалации напряженности и установлению прочного мира и стабильности в субрегионе. Другое дело – чем наполнять повестку переговоров, чтобы они привели к практическим результатам, которые удовлетворяли бы все вовлеченные стороны и учитывали бы их озабоченности в сфере безопасности. Очевидно и другое – в нынешних условиях придется учитывать не только опыт прошлого, но и современные геополитические реалии, которые кардинально изменились за прошедшие несколько лет.

- Разделяют ли в Москве оценку президента США Д. Трампа, назвавшего КНДР "ядерной державой"? Допускаем ли мы пересмотр статуса КНДР с тем, чтобы открыть путь к ее возвращению в ДНЯО?

- Министр иностранных дел России С. В. Лавров в своем известном заявлении от 26 сентября 2024 года исчерпывающим образом расставил все акценты и приоритеты, отражающие актуальные подходы России к ядерной проблеме Корейского полуострова.

В то же время следует вновь обратить внимание на непрекращающиеся провокационные действия Соединенных Штатов и их сателлитов по отношению к КНДР. Вашингтон, Сеул и Токио проводят на постоянной основе под боком у Пхеньяна провокационные военные маневры, отрабатывая нанесение по территории КНДР превентивных ударов, в том числе с задействованием американских стратегических средств, а также продвигают схемы совместного ядерного планирования. В таких условиях КНДР вынуждена защищать свои интересы безопасности с опорой на укрепление потенциала сдерживания. Это ее законное право.

- Определены ли уже сроки визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в этом году?

- Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял приглашение Президента В. В. Путина посетить Россию с ответным визитом. Что касается конкретных дат, то о них станет известно после согласования по дипломатическим каналам.

- Есть ли понимание сроков исключения "Талибана" (запрещен в РФ) из списка террористических организаций с последующим официальным признанием нынешних властей в Кабуле, приездом в Москву посла?

- 28 декабря 2024 года Президент Российской Федерации подписал федеральный закон №513-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который предусматривает возможность временного приостановления запрета на деятельность какой-либо организации, включенной в национальный список террористических организаций. Террористический статус организации может быть приостановлен по решению Верховного суда Российской Федерации на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии данных о прекращении террористической деятельности этой организации. Этот юридический механизм применим и к Движению талибов (ДТ). Процесс займет определенное время.

Рассмотрение вопроса о пересмотре статуса ДТ связано с необходимостью адекватно реагировать на афганские реалии, сложившиеся после бегства из Афганистана США и НАТО и краха проамериканского режима президента Ашрафа Гани в 2021 году. В этом Россия не одинока. Как известно, об исключении Движения талибов из национальных списков терорганизаций в декабре 2023 года объявил Казахстан, в сентябре 2024 года – Киргизия.

Что касается официального признания действующих афганских властей и повышения уровня афганского диппредставительства в Москве до посла, то не стоит забегать вперед. Сначала нужно дождаться окончания истории с выводом ДТ из национального списка запрещенных организаций.