Посол КНР: российско-китайские отношения – образец сотрудничества между крупными державами

Чжан Ханьхуэй рассказал о перспективах взаимодействия России и Китая

Посол КНР: российско-китайские отношения – образец сотрудничества между крупными державами Фото: Пресс-служба

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В ближайшие дни в Москву с государственным визитом прибудет председатель КНР Си Цзиньпин и примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Об ожиданиях китайской стороны от предстоящего события, а также о перспективах развития российско-китайского взаимодействия в различных сферах в интервью "Интерфаксу" рассказал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

- Какие ожидания у китайской стороны от предстоящего государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию? Какие важные темы будут обсуждать лидеры двух стран?

- Китайско-российские отношения выдержали испытание международной турбулентностью и уже стали константой в сегодняшнем переменном мире. Под стратегическим руководством лидеров двух стран китайско-российские отношения сохраняют высокую динамику развития и становятся все более крепкими и глубокими. В последние годы укрепляется политическое взаимодоверие, расширяется торгово-экономическое сотрудничество, активизируются гуманитарные обмены, а стратегическое взаимодействие двух стран на международной арене открыло новые перспективы. Председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин встречались более 40 раз, что делает их контакты наиболее частыми среди встреч председателя Си Цзиньпина с мировыми лидерами. На каждой из встреч стороны глубоко обсуждают важные стратегические тематики, включая двусторонние отношения, международную обстановку и глобальное управление. Лидеры двух стран установили доверительные рабочие отношения и искреннюю личную дружбу. Наши отношения можно называть образцом отношений между крупными державами. В новых условиях лидеры двух стран выводят китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху на новый уровень и расширяют горизонты сотрудничества между двумя странами.

В этом году отмечается 80-летие Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, Победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне. Это также 80-я годовщина основания Организации Объединенных Наций, что имеет огромное историческое значение. Обе страны организуют совместные памятные торжества в честь этого юбилея. Кроме того, в этом году Китай будет принимать у себя заседание Совета глав государств-членов ШОС, а Россия – заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС. По приглашению президента России Владимира Путина председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 7–10 мая посетит с государственным визитом Российскую Федерацию и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Лидеры двух стран проведут углубленный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, также важной международной и региональной повестки, что определит вектор дальнейшего развития китайско-российских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, наметит стратегический план и внесет тем самым вклад Китая и России в защиту международной справедливости и обеспечение процветания и стабильности во всем мире.

Китай готов вместе с Россией, опираясь на важные договоренности, достигнутые лидерами двух стран, оказывать твердую поддержку друг другу в вопросах, затрагивающих коренные интересы обеих сторон, включая суверенитет, безопасность и развитие, непрерывно укреплять политическое взаимодоверие, углублять стратегическое взаимодействие, расширять взаимовыгодное сотрудничество и продолжать многовековую дружбу. Обе стороны будут использовать возможность совместного празднования 80-летия окончания Второй мировой войны для активного распространения правильного взгляда на историю Второй мировой войны, отстаивания итогов Победы во Второй мировой войне, твердой защиты ооноцентричной международной системы и международного порядка, основанного на международном праве, отстаивания законных прав и интересов стран Глобального Юга, содействия формированию справедливого и упорядоченного многополярного мира и инклюзивной экономической глобализации.

- Как китайская сторона оценивает взаимодействие Москвы и Пекина в многосторонних международных объединениях, также их взаимную поддержку и координацию по важным международным повесткам?

- Китай и Россия, как крупные и ведущие государства мира, постоянные члены Совета Безопасности ООН и страны с формирующейся экономикой, имеют совпадающие позиции по ключевым международным вопросам, таким как многополярность мира и демократизация международных отношений. Координация и взаимодействие на многосторонних площадках является не только закономерным выбором, обусловленным общими интересами обеих стран, но и давней, устоявшейся традицией. Именно в этом заключается подлинная ценность китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.

В последние годы, благодаря личному вниманию и поддержке председателя Си Цзиньпина и президента Владимира Путина, Китай и Россия значительно углубили взаимодействие в многосторонних форматах, включая ООН, БРИКС и ШОС. Стороны совместно отстаивают международную систему, в которой центральную роль играет Организация Объединенных Наций, выступают с единым голосом против гегемонии, силового давления и односторонних санкций, твердо защищают интересы стран Глобального Юга и совместно направляют реформу глобальной системы управления в конструктивное русло, своими действиями подтверждают приверженность принципам подлинной многосторонности. В прошлом году Россия успешно выполнила председательство в БРИКС. Благодаря всесторонней поддержке Китая и других партнеров по БРИКС, "российский год БРИКС" был отмечен множеством ярких событий, а на саммите в Казани была заложена основа для открытия "главы Глобального Юга" в глобальном управлении. В текущем году Китай, приняв председательство в ШОС, совместно с партнерами-единомышленниками, включая Россию, прилагает все усилия для обеспечения плодотворного "года Китая в ШОС". Китай намерен использовать возможность проведения саммита ШОС в Тяньцзине, чтобы продемонстрировать ШОС в действии и подчеркнуть возрастающую роль Глобального Юга в глобальном управлении, внося тем самым большой вклад в стабильность, определенность и позитивную динамику в условиях современной нестабильности и перемен.

- В последние годы торгово-экономическое сотрудничество России и Китая получило плодотворные результаты, но при этом столкнулось с рядом трудностей. Как вы видите перспективы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран?

- Согласно статистическим данным Китая, объем торговли между Китаем и Россией в первом квартале этого года снизился на 6,6%. Причины данного снижения достаточно сложны. В то же время мы заметили, что в марте наблюдалось увеличение двусторонней торговли на 16,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что свидетельствует о том, как активно предприятия обеих стран приспосабливаются к новым условиям.

Факты свидетельствуют о том, что в последние годы торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией сохраняет в целом динамику развития в условиях постоянного преодоления давления и вызовов извне. Мы твердо убеждены, что под руководством лидеров наших стран и при совместных усилиях правительств, местных органов власти и предприятий обеих сторон любые трудности и проблемы будут носить лишь временный характер. Китай готов совместно с Россией, опираясь на важные договоренности, достигнутые главами государств, и в дальнейшем укреплять сотрудничество, преодолевая возникающие трудности и препятствия. Стороны намерены, с одной стороны, укреплять торговлю в традиционных сферах, таких как энергетика, сельское хозяйство и промышленность, и выявлять, с другой, новые перспективные направления роста в развивающихся областях, включая "зеленую" энергетику, цифровую экономику и искусственный интеллект. Мы будем и впредь поддерживать активное участие предприятий обеих стран в ключевых выставках и форумах, таких как Китайское международное ЭКСПО, Международная выставка торговли услугами, Международный форум по торговле и инвестициям, Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум с целью стимулирования обменов и углубления двустороннего сотрудничества. Одновременно с этим мы будем совместно работать над предотвращением внешних рисков в целях обеспечения устойчивого развития двустороннего торгово-экономического партнерства.

- В этом году завершаются Годы культуры России и Китая. Какие мероприятия стороны планируют провести в их рамках? Какую позитивную роль сыграют эти мероприятия в углублении российско-китайских отношений?

- На протяжении всей истории развития китайско-российских отношений гуманитарное сотрудничество всегда играло важную и незаменимую роль. Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Владимира Путина культурные обмены между двумя странами активно развиваются, формируя прочный мост взаимопонимания и дружбы между нашими народами. Во время визита президента Путина в Китай в мае прошлого года лидеры двух стран совместно приняли участие в церемонии открытия Годов культуры Китая и России, на которой выступали Государственный оркестр народной музыки Китая и Российский национальный академический оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова. В рамках Годов культуры состоялись сотни разнообразных мероприятий, организованных при участии государственных органов и профильных организаций. В России с большим успехом прошли празднование "Китайского Нового года" в Москве, фестиваль "Праздник середины осени", фестиваль китайского кино, конкурс на Гран-при посла "Конкурс российских любителей китайской живописи", Кубок посла Китая по вэйци, первый китайско-российский форум по сетевой литературе и концерты симфонического оркестра Национального центра исполнительских искусств Китая. В свою очередь, Россия представила в Китае фестиваль русской культуры, выставку "Русское застолье: традиции, напитки и искусство сервировки стола", а также другие масштабные проекты. Эти инициативы сыграли важную роль в укреплении культурных связей, расширении сотрудничества в области сценического искусства и развитии книгоиздания между двумя странами.

Завершая Годы культуры Китая и России, культурные учреждения обеих стран продолжают активно расширять сотрудничество. Недавним ярким примером стала выставка "Изысканная трапеза. История еды в Древнем Китае", открывшаяся в Музеях Московского Кремля, где впервые в России представлены коллекции Национального музея Китая. Российскую публику приятно впечатлила танцевальная драма "Вин Чунь", с успехом показанная на сценах Большого театра в Москве и Мариинского театра в Санкт-Петербурге. В ближайшем будущем Большой театр планирует гастроли в Китае, а российские зрители смогут увидеть выступления художественных коллективов из Пекина, провинций Гуандун, Шэньси и других регионов Китая, что станет продолжением плодотворного культурного обмена. Кроме того, Китай активно организует специальные мероприятия, такие как Китайский международный фестиваль конфуцианской культуры и концерт в честь 120-летия со дня рождения композитора Сянь Синхая. Уверен, эти разнообразные культурные события будут способствовать еще большему взаимопониманию между нашими народами, укреплению дружбы, которая передается из поколения в поколение, и придадут мощный импульс и новую энергию поступательному развитию китайско-российских отношений.

- В этом году отмечается 80-я годовщина Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, Великой Отечественной Войны и Всемирной антифашистской войне и стороны будут проводить ряд праздничных мероприятий. Какое значение, по Вашему мнению, это имеет для России и Китая?

- Текущие год проходит под знаком 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, Великой Отечественной войне и Всемирной антифашистской войне. В этой беспрецедентной по своей жестокости борьбе Китай и Россия стали главными фронтами в Азии и Европе. Народы наших стран, не щадя жизней, вели кровопролитные бои и, понеся колоссальные жертвы, спасли свои страны, внеся решающий вклад в восстановление мира на всей планете. Своей кровью и жизнями они создали несокрушимый монумент Победы над фашизмом и милитаризмом, оставив неизгладимый и поистине бесценный след в истории борьбы за мир и справедливость во всем мире. Закаленная в огне Второй мировой войны боевая дружба стала мощным стимулом для всестороннего развития двусторонних отношений и заложило незыблемую основу для китайско-российской дружбы, которая будет вечно передаваться из поколения в поколение.

Спустя эти 80 лет тучи Второй мировой войны окончательно рассеялись, но набат истории будет звучать всегда. Китай и Россия, являясь основными странами-победительницами Второй мировой войны и постоянными членами Совета Безопасности ООН, несут большую ответственность за защиту итогов этой Победы и поддержание послевоенного международного порядка. Как бы ни менялась международная обстановка, основа китайско-российской дружбы остается прочной, как и неизменная моральная обязанность крупных держав на мировой арене. Китай и Россия намерены использовать совместное празднование 80-й годовщины победы в Мировой антифашистской войне как возможность укрепить авторитет и статус ООН, а также продемонстрировать истинный дух многосторонности. Обе страны будет и впредь выступать за мир во всем мире, поддерживать развитие и процветание, содействовать культурному обмену между цивилизациями, что позволит вписать новые главы в историю китайско-российских отношений и продвигаться к построению сообщества единой судьбы человечества.