Первый зампред Совкомбанка: мы привыкли к кризисам, но период принудительного охлаждения экономики проходим впервые

Сергей Хотимский рассказал, что банк по-прежнему планирует получить в 2025 году чистую прибыль больше, чем в 2024 году

Сергей Хотимский Фото: Пресс-служба

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Первое полугодие российский банковский сектор прошел без потрясений. Однако банкиры ждут, что текущий год окажется непростым для системы из-за высоких ставок, повышенных рисков и ужесточающегося регулирования. Прибыль сектора в 2025 году вряд ли побьет рекорд 2024 года, но отдельные игроки не теряют оптимизма. Совкомбанк рассчитывает нарастить прибыль в 2025 году. О влияющих на этот прогноз факторах, дальнейших перспективах выплаты дивидендов, планах по наращиванию капитала, состоянии заемщиков и оценке новаций ЦБ в интервью "Интерфаксу" рассказал первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

- Акционеры недавно приняли решение направить на выплату дивидендов за 2024 год 10% от чистой прибыли. Будет ли вторая выплата в этом году?

- Мы планируем во втором полугодии. Пока рано о датах и суммах говорить.

- Когда сможете определиться со вторым этапом выплат?

- В течение третьего квартала мы все определим.

- Банк сообщил, что вторая выплата дивидендов будет зависеть в том числе от потенциальной сделки M&A. Это одна сделка?

- Да. Речь о конкретной сделке.

- В какой сфере вы хотите приобрести актив?

- Мы не комментируем сделку - ни сферу, ни сроки.

- Основным источником пополнения капитала банка в этом году будет оставаться прибыль?

- Допэмиссию мы не планируем.

- Еще вы думали о выпуске вечных субординированных облигаций...

- Эта работа сейчас ведется, там есть некоторые регуляторные ограничения. Нам необходимо выпустить рублевые "вечные", чтобы сохранить капитал после ухода долларовых "вечников". К сожалению, по этим инструментам по действующему регулированию предельная ставка - 15%. Если срок до 7 лет, сделано сейчас послабление - "ключ" плюс 5 процентных пунктов, но для "вечных" бумаг такого пока нет. Есть новая концепция регулирования субординированных облигаций, она нас полностью устраивает, мы ждем ее внедрения в законодательство либо расширения временной меры, которую ЦБ принял по бумагам до 7 лет, на все сроки. Если это произойдет в этом году, мы обязательно этим воспользуемся. Или произойдет снижение ставки. У нас, честно говоря, взгляд на скорость смягчения денежно-кредитной политики достаточно оптимистичный. Нам кажется, что ставка за следующие 12 месяцев может дойти до однозначных значений, поэтому, может быть, уровень в 15% годовых просто сам по себе станет приемлемым. В общем, точной даты пока нет.

- Можете сказать, когда вы планируете разместить рублевые "вечные" суборды?

- У нас нет точной даты, потому что это зависит от регулирования и от скорости снижения ставок.

- Но это план на текущий год, правильно?

- Мы надеемся, что сделаем это в 2025 году.

- Вы сохраняете прогноз, что прибыль в 2025 году вырастет по отношению к 2024 году?

- В целом да, сохраняем. Есть некоторые элементы, влияющие на прогноз. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Происходящее снижение ставок положительно влияет на наш прогноз, тут все хорошо. С другой стороны, есть сегменты, в которых риски подрастают выше нашего плана. Например, в лизинге и автокредитовании. Рынок техники и первичной, и вторичной сейчас достаточно слабо себя чувствует, там cost of risk выше плана. Этот сегмент для экономики в целом небольшой, но для нас достаточно материальный. Пока мы ожидаем, что более раннее снижение ставки даст больший эффект, чем те аспекты, где идем хуже прогноза.

- То есть у вас положительная чувствительность к снижению ключевой ставки?

- Да. Мы так и настраиваем свой бизнес, чтобы быть менее чувствительными к экономическим циклам. Ставка начинает сейчас падать именно потому, что экономике очень тяжело. В корпоративном сегменте много заемщиков, которые с трудом справляются с процентной нагрузкой. Это как раз сигнал к тому, что экономика охлаждена и пора начинать снижение ставки.

- У вас есть крупные клиенты, которые близки к "красной зоне" или уже, например, вышли в просрочку из-за роста долговой нагрузки на фоне высоких ставок?

- У любого банка есть клиенты, которые допускают просрочку. У нас в целом бизнес построен на том, что кто-то отдает, кто-то не отдает, иначе бы мы просто ничего не зарабатывали, а компании друг другу одалживали без профессиональных посредников, которые управляют рисками. Ясно, что в 2025 году в целом риск будет повыше. При этом пока мы идем в рамках прогнозов. Есть компании, которым, допустим, тяжело погашать тело долга, они платят проценты и ждут, пока ставка будет чуть ниже, чтобы было что направлять на снижение задолженности. Это ожидаемо. Ну и есть комфорт определенный, так как подтягивали резервы в конце прошлого года.

- И пока запас сохраняется?

- На самом деле, риск был понятен уже в конце 2024 года, когда ставки резко выросли. Мы осознали, что нам жить в 2025 году со ставками для заемщиков 20% плюс. В принципе стало сразу понятно, кто находится в такой рисковой зоне, для кого это слишком высокая ставка. Еще один неприятный для корпоративного сектора эффект - это очень крепкий рубль. Это имеет очень широкое негативное влияние на большое количество отраслей - это и экспортеры, и те, кто конкурирует с импортом, и импортеры, закупившие товары по высокому курсу и не имеющие возможности их реализовать из-за укрепления рубля. Резкое движение курса - это дополнительный элемент риска. Но по ставкам пока есть аккуратный оптимизм. В конце прошлого года ставка для корпоративного заемщика составляла 27%, мы четвертый квартал так заканчивали, потому что были очень высокие спреды к ключевой вверх. Сегодня ставки уже намного ниже. Сократились спреды, ЦБ начал снижать ставку. Я надеюсь, что она будет еще ниже уже в этом месяце. Конечно, для заемщиков это дополнительный позитивный эффект. Ставка и скорость ее снижения носят позитивный эффект, крепкий рубль - негативный, это отражается в корпоративном риске, и суммарно ситуация по нему идет плюс-минус по плану.

- Массовых реструктуризаций нет?

- Реструктуризации бывают очень разные. Когда заемщик не справляется с процентной нагрузкой, таких ситуаций минимум - пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать. Ситуаций, когда заемщик просит погашение тела долга перенести на более поздний срок, но ему хватает доходов на ведение деятельности и обслуживание процентов, достаточно много.

- ЦБ представил новую методику определения системно значимых кредитных организаций. Посчитал ли банк уже, в какую группу попадет?

- Мы где-то там внизу остаемся.

- Для вас существенно надбавка за системную значимость не вырастет?

- Мы не ждем, что у нас вырастет надбавка. Зависит от того, как мы будем расти, от некоторых других моментов. Нам кажется, если в представленном виде концепция будет утверждена, то, поскольку мы не самый большой системно значимый банк, для нас ничего существенного не меняется.

- Считаете ли вы, что пришло время поменять методику определения системно значимых банков?

- Увидеть риски по всей системе может только регулятор. Мы все-таки видим внутреннюю ситуацию, какие-то публичные вещи, но увидеть все элементы взаимного влияния и получить суммарную картину - это прерогатива регулятора. Пришло время поменять методику или нет, наверное, регулятору виднее.

Мы видим общий тренд - ЦБ пока находится в стадии усиления регуляторного давления на банки. Мы привыкли уже к кризисам, но такой период принудительного охлаждения экономики впервые проходим. Мы всегда охлаждались кризисами, первый раз мы проходим плановое торможение. Это первый раз, поэтому очень важно, чтобы регулятор в какой-то момент осознал, что выход из этого замедления, чтобы переохлаждения не случилось, должен быть совмещен с какими-то дополнительными послаблениями в банковском секторе либо как минимум с остановкой ужесточения. Пока регулятор так не мыслит. ЦБ видит высокую инфляцию, неплохие результаты банковского сектора по прибыльности и пока находится в стадии закручивания гаек. Мы будем наблюдать. Некоторые действия по смягчению регулятор начал предпринимать, но интегрально пока общая политика на ужесточение.

- ЦБ недавно также представил обновленную концепцию вложений банков в иммобилизованные активы. Оценил ли банк влияние этого регулирования?

- Хорошо, что все это обсуждается и планируется заранее, так что это абсолютно управляемый процесс. Возьмем, например, офисы. Еще идут дискуссии - будут они относится к иммобилизованным активам или нет. Мы в любом случае планируем создать большой ПИФ недвижимости, распродать его нашим состоятельным клиентам. Мы в целом считаем, что не надо банку владеть недвижимостью. Это, в принципе, правильная идея. Бизнес меняется, и арендная модель дает больше маневра.

- Вы все офисы хотите в ПИФ внести?

- Да, мы хотим такой ПИФ создать и постепенно свою долю там уменьшить до нуля. Мы это будем делать в любом случае, потому что это идеологически отвечает тому, как мы видим свой бизнес. Откуда возникают офисы? Иногда просто невозможно взять в аренду то, что тебе подходит. Какие-то офисы к нам пришли в результате сделок M&A. У нас идеология всегда была - арендовать, а некоторые банки, которые мы поглощали, они хотели иметь офисы в собственности. Мы постепенно их распродаем. В этом году две сделки прошли по распродаже офисов, которые нам в наследство достались. Время есть, с недвижимостью мы не видим никакой проблемы.

Дальше у нас есть дочерние компании, которые находятся на пре-IPO стадии.

- Какие именно "дочки"?

- Мы сейчас не будем пояснять. Тем не менее у нас есть некий pipeline выходов на рынок. У нового регулирования длительный срок вступления. До этого срока ряд активов выйдет на биржу. Мы не переживаем по иммобилизованным активам, с запасом точно выполним требования. Главное - быстрее точно понять, что находится в этой инструкции, и подстроить под это свои планы. При развитии дочерних компаний придется учитывать новое регулирование, но это не несет каких-то глобальных изменений в бизнес-модели или угрозы бизнесу. В целом на эту тему не переживаем.

Важно, поскольку туда входят и проблемные кредиты, чтобы регулятор по-разному относился к оценке этих активов в спокойные времена и кризисные. Когда все бурно цветет, у тебя может быть немного иммобилизованных активов, ты вроде все выполняешь, но это иллюзия, потому что тряхнет, и лимиты поедут. А вот в кризисные моменты толерантность должна быть выше.