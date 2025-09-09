Глава "Россетей": важнее не принадлежность ДРСК, а решение ее экономических проблем

Андрей Рюмин рассказал о планах на Дальнем Востоке и перспективах получения активов "РусГидро" в регионе

Глава "Россетей": важнее не принадлежность ДРСК, а решение ее экономических проблем Фото: Пресс-служба

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - "Россети" на сегодняшний день представлены на Дальнем Востоке в основном магистральными сетями, но постепенно регион становится приоритетным для компании. При доле Дальнего Востока в общей выручке "Россетей" в 6% инвестиции в регион в последние пять лет составили 40% от всей инвестпрограммы, привел данные на ВЭФ-2025 гендиректор компании Андрей Рюмин.

О планах на Дальний Восток, перспективах получения электросетевых активов "РусГидро" в этом регионе и других, более общих вопросах Рюмин рассказал в интервью "Интерфаксу" в кулуарах ВЭФ-2025.

Планы на Дальнем Востоке

- У вас растет инвестпрограмма по Дальнему Востоку. Можете рассказать про эти проекты?

- За прошлые пять лет наша инвестиционная программа на Дальнем Востоке составила 390 млрд руб., на 2025-2029 гг. вырастет до 415 млрд руб. Основные проекты - электроснабжение второго этапа Восточного полигона (РЖД - ИФ), объединение энергосистем Сибири и Востока линиями 220 кВ. Самый крупный проект, который мы сейчас реализуем, не только на Дальнем Востоке, а в целом по группе - это строительство линии 500 кВ от Приморской ГРЭС до новой подстанции "Варяг" протяженностью около 500 км.

- Вы еще говорили, что есть еще неучтенные в инвестпрограмме проекты...

- Да, есть проекты, которые утверждены в генсхеме и СиПРе (схема и программа развития электроэнергетики - ИФ), но пока не учтены в инвестиционной программе из-за нерешенного вопроса финансирования.

Самый крупный из них - это линия из Красноярского края, транзит около 1400 км в сторону Забайкалья, Бурятии, восточной части Иркутской области для покрытия энергодефицита в этой зоне.

- А это сильно увеличит общую сумму инвестиций?

- Безусловно. Но пока мы не пришли к пониманию источников финансирования.

- А третий этап Восточного полигона тоже входит в эти неучтенные проекты?

- Мы не в курсе решения по электрификации третьего этапа Восточного полигона. По нашей информации, его нет.

- Вы говорите, что один из неучтенных проектов может быть использован для покрытия энергодефицита в Восточной Сибири. Рассматриваются ли какие-то аналогичные решения для Дальнего Востока?

- Тот пример, который я уже привел - линия Приморская ГРЭС - "Варяг" - это альтернатива строительству новой генерации на юге Приморского края. Вопрос покрытия энергодефицита в этом районе на текущий момент решен строительством этой линии. Мы передаем мощность с севера на юг Приморского края, где идет активное развитие экономики.

Про активы "РусГидро"

- Еще по поводу Дальнего Востока, про "Дальневосточную распределительную сетевую компанию". Идут ли сейчас обсуждения с "РусГидро", в каком формате эти активы могут быть переданы "Россетям"?

- Вопрос не в том, кому принадлежит ДРСК, а как решить проблемы этой компании. Важно, чтобы тарифное регулирование в регионах было экономически сбалансировано, и все необходимые мероприятия, такие как льготное технологическое присоединение, операционная деятельность компании, инвестиции, были обеспечены источниками финансирования.

Необходимо решить вопросы, связанные с подписанием регуляторных соглашений, эталонным регулированием, которое со следующего года должно заработать. Все это мы уже обсуждали с Минэнерго и "РусГидро".

Поэтому здесь важна не принадлежность ДРСК, а в первую очередь решение ее экономических проблем. На текущий момент вопрос передачи активов от "РусГидро" к "Россетям" остро не стоит. Но обсуждения были.

- "РусГидро", кстати, говорит, что они хотели бы сначала объединить "Якутскэнерго" и ДРСК и потом дальше единым лотом передать.

- Про планы объединения "Якутскэнерго" и ДРСК я не в курсе. Но у "Якутскэнерго" еще больше проблем с финансовым состоянием. То, что "РусГидро" хотела бы передать убыточный актив, я понимаю. Но сначала, как я ранее говорил, надо решить вопрос с экономикой.

- А механизмы сетевого ДПМ или take or pay помогли бы решить эти проблемы?

- Сетевой ДПМ - это все-таки про магистральный комплекс. Мы считаем, что это возможный механизм реализации тех проектов, которые сейчас не включены в инвестпрограмму из-за отсутствия тарифных источников финансирования.

А take or pay - это для магистральных и распределительных сетей. Его смысл заключается в следующем. С одной стороны, во многих регионах не хватает генерирующих мощностей и сетевого строительства. С другой стороны, "Россети" строят энергетическую инфраструктуру, а загрузка ее составляет 30%, или меньше. Получается, что мы строим инфраструктуру, которая работает неэффективно, не обеспечивая возврат инвестиций. Это приводит к дисбалансу.

Поэтому механизм take or pay необходим. Как только он появится, потребитель будет более ответственно относиться к тому, сколько мощности он запрашивает и использует. Это, наверное, один из самых важных механизмов, который помог бы разгрузить инвестиционную составляющую тарифа и в будущем перенаправлять деньги на строительство той сетевой инфраструктуры, которая действительно востребована.

- Федеральные ведомства в целом поддерживают эту идею?

- Да. По крайней мере исходя из тех обсуждений, которые были, мы видим поддержку.

- А есть ожидания, когда это может заработать?

- Хотелось бы, чем быстрее, тем лучше.

Про инвестиции, результаты и дивиденды

- Можно тогда вопрос в целом про инвестпрограмму по группе? Там сейчас достаточно динамичная цифра...

- Я думаю, что суммарно инвестиционная программа по распределительному и магистральному комплексам в 2025 г. составит около 700 млрд руб.

- По источникам финансирования там все закрыто?

- На этот год источники финансирования есть. Мы сейчас активно обсуждаем следующий год.

- Нельзя не спросить тогда про дивиденды после инвестпрограммы. При каких условиях компания может вернуться к выплате?

- Это самый частый вопрос. Я понимаю, что это сильно беспокоит миноритарных акционеров, и в целом важно с точки зрения капитализации.

На текущий момент есть мораторий на выплату дивидендов, но при этом каждый год правительство РФ возвращается к этому вопросу, и мы его отдельно обсуждаем.

Решение принимает наш основной акционер - государство. Конечно, выплачивать дивиденды правильно для публичной компании. Мы не выплачиваем дивиденды не потому, что не хотим, а потому что текущая ситуация достаточно тяжелая, и эти средства идут на финансирование инвестпрограммы.

Помимо этого, важную роль играет ключевая ставка. С учетом того, что она сейчас высокая, нам очень сложно привлекать финансирование. Если ставка будет существенно ниже, то будет больше предпосылок для того, чтобы начать выплату дивидендов.

- А можете тогда еще поделиться прогнозами финрезультатов на этот год?

- Мы рассчитываем на результаты не хуже прошлого года. Я говорю про очищенный результат, переоценка акций - это неконтролируемый процесс.

До конца года еще четыре месяца. Большую роль сыграет, например, температурный фактор. Для нас же чем ниже температура, тем лучше. Если октябрь-декабрь будут холодные, то у нас сильно вырастет выручка, будут выше финансовые результаты. И наоборот.

- Еще один вопрос про накопители. На юге РФ уже ведь есть решение?

- Мы назначены компанией, которая должна установить определенный объем накопителей в энергосистеме юга. Сейчас вопрос финансирования этих проектов обсуждается в правительстве РФ.

- А какие там могут быть варианты финансирования? Условный ДПМ?

- С учетом того, что реализовать этот проект нужно оперативно, наиболее вероятный вариант - инвестпрограмма "Россетей", тарифные источники.

- А какие-то еще регионы рассматриваются?

- Вообще, накопители нужны для нескольких целей. Основные из них - это компенсация пиков нагрузки и балансирование возобновляемых источников энергии. Помимо южных регионов это, безусловно, будет актуально, для Дальнего Востока.

Системный оператор

- Последний вопрос в какой-то степени связан с накопителями. Это же в некотором смысле уже переход в управление энергосистемой в том числе. И Минэнерго ранее говорило, что вроде как поддерживает идею объединения функций "Россетей" и "Системного оператора". Идут ли сейчас какие-то обсуждения в том направлении?

- Я думаю, что такое объединение было бы правильным. Международный опыт показывает, что в большинстве стран именно так работают энергосистемы. А у нас в процессе реформы РАО ЕЭС было принято другое решение.

Мы считаем, что магистральные сети и "Системный оператор" должны быть единой компанией. Сейчас получается, что у нас одна компания планирует сетевое строительство вне зависимости от того, есть источники финансирования или нет, а другая его реализует и несет за это ответственность. Помимо этого существует дублирование функций и инфраструктуры, а следовательно, задвоение затрат.

Если говорить про перспективы объединения с "Системным оператором", то это уже скорее вопрос к Минэнерго.

- Но с вами пока это не обсуждалось?

- Мы обсуждаем это регулярно, и со своей стороны мы такое объединение поддерживаем. Большинство коллег с пониманием к этому относятся, но есть нюансы.