Ведущий научный сотрудник МГИМО: Ускоренный ввод в строй коридора "Север-Юг" в интересах и России, и Ирана

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Почему Иран решил форсировать свой участок железной дороги МТК "Север-Юг", могут ли Россия и Иран стать бенефициарами "маршрута Трампа" и о других аспектах проекта в интервью обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну рассказывает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов.

- Сергей Мирославович, чем вы объясняете наметившуюся активность Ирана в строительстве проблемного участка железной дороги транспортного коридора "Север-Юг"?

- Действительно, этот участок Решт-Астара долгие годы называли "пропущенной веткой", без которой это недостающее звено делало проект в целом проблемным, неработающим. Полагаю, здесь несколько моментов. Ключевым тормозом много лет был экономический, достаточно банальный – дорого, плюс санкционные ограничения, сложная реализация. В мае 2023 года Россия и Иран подписали межправсоглашение "О сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги Решт – Астара". Президенты двух стран "благословили" этот документ по видеосвязи. И, как говорится, "процесс пошел".

- Это была единственная причина?

- Нет. Задержка связывалась и с так называемым земельным вопросом –земельными выкупами, качественной работой по генподряду, ну и прочими бюрократическими вещами.

И, конечно, еще один момент – геополитический спрос, поскольку активизировались конкуренты с Запада. Здесь мы можем говорить о тех договоренностях, которые были достигнуты в Вашингтоне по "маршруту Трампа" или известному еще как "Зангезурский коридор" (участок дороги через Сюникскую область Армении, соединяющий основную часть Азербайджана с Нахичеванью - ИФ). Так в совокупности все эти факторы сложились, и получилось некоторое ускорение, которое мы сейчас наблюдаем.

- Мы заговорили о двух знаковых коридорах, которые на слуху. Как вы считаете, они конкуренты или нет?

- Это не то, чтобы прямые конкуренты лоб в лоб. Но определенные признаки для их конкурентности есть. Если говорить о "маршруте Трампа", то здесь вопросов больше, чем ответов. Есть некая декларация, а вот дальше уже вопрос терминологии. Так вот название "Зангезурский коридор" – вещь абсолютно для Баку приемлемая, а вот для Армении - нет никакого коридора, это выражение едва ли не запрещенное. В Армении настаивают на термине "маршрут Трампа" или TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity). А дальше вопрос: данный проект открытый или закрытый? Это, условно говоря, ОАО или ЗАО?

После подписания декларации в Вашингтоне от 8 августа премьер Пашинян заявил, что этот проект является открытым, дескать Иран и Россия могут принять участие в нем. Тогда хочется спросить: "А Трамп в курсе, ему уже доложили о том, что Иран и Россия станут бенефициарами его маршрута?" Вопрос на самом деле открытый.

- И каков же ответ?

- Сегодня мы видим интересную коллизию. Армянские власти предлагают России достроить некоторые участки на границе с Нахичеванским эксклавом Азербайджана. Это Ерасх, который довольно близко от Еревана, в 70 км. Но что получается? Россия примет участие в проекте, вложится, деньги-то небольшие на самом деле, достаточно быстро реализуемо. Но, а в финале что?

- Тогда это некий тупик?

- Когда мы говорим о "маршруте Трампа", то нужна очень важная оговорка. Дело в том, что Байденовская администрация устами высокопоставленного представителя Госдепа Джеймса О`Брайена говорила о том, что американцы заинтересованы в работающем срединном коридоре, в обход России, в нейтрализации влияния Москвы и Пекина. Эта концепция уже поменялась или нет? Думаю, здесь нет готового ответа. Я вообще не склонен, как некоторые, противопоставлять жестко Трампа и Байдена, потому что стратегическое целеполагание разных администраций во многом схожее.

- То есть независимо от того, какая партия сегодня в Белом доме, существуют некие стратегические интересы?

- Конечно. И очевидно, что недопущение каких-то широких коалиций в Евразии, скажем, Китай-Иран-Россия, возможно, Турция-Россия-Иран – это не в интересах Вашингтона. Поэтому участие России в проекте без прояснения всех деталей, нюансов, проблемно, как минимум.

- А как же Иран, который в случае задействования "маршрута Трампа" может лишиться прямого выхода к Черному морю через Армению и Грузию? Коридор-то будет под чужим контролем!

-Буквально на днях Али Акбар Велаяти - главный советник по внешней политике Верховного правителя Ирана, высказал армянскому послу в достаточно мягкой, но жесткой форме: Тегеран не удовлетворен этой ситуацией. Волнуют их несколько моментов. В геополитическом плане - укрепление тюркского тандема, который воспринимается Ираном с опаской. В России, в отличие от Ирана, все-таки нюансированное восприятие Турции как некоего потенциального "троянского коня" в НАТО, в западном военно-политическом сообществе. А Азербайджана - как ту же страну, которая неоднозначно вписывается в западные лекала.

- Заверения Еревана о том, что иранцы не будут отрезаны от внешнего мира в армянском направлении не впечатляют Тегеран?

- Вообще появление каких-то внерегиональных акторов им не нравится. Потому реальное ускорение того же "Север-Юга" было бы хорошим фактором, работающим и для иранских, и для российских интересов.

А что касается "маршрута Трампа", тут важно целеполагание. Что это? Американская ЧВК придет, всех построит и будет так сказать работать под себя или это действительно маршрут, который станет новой вехой в Евразии? Все это требует прояснения.

- И заключительный вопрос. На ваш взгляд, какой из этих коридоров раньше начнет работать реально?

- Если опираться на предыдущий опыт, то ощущение, что трамповский может заработать быстрее. Банально ресурсов больше, энергии. Впрочем, политэкономический туман вокруг этого "маршрута" достаточно густой!

Сергей Маркедонов МТК Север-Юг

Интервью

