Гендиректор Исторического музея: осенью 2026 года мы планируем привезти в Москву уникальные полноразмерные фигуры терракотовых воинов

Алексей Левыкин рассказал о планах на будущий год и об успехах уходящего года

Алексей Лихачев Фото: Пресс-служба ГИМ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - О том, какие выставочные проекты представит Государственный исторический музей в 2026 году и какие выставки пройдут в филиалах музея, как строится международное сотрудничество, а также о том, когда ждать в Москве терракотовую армию в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Марии Щеголевой рассказал генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

- Алексей Константинович, сколько человек посетили музей в 2025 году и изменилось ли количество посетителей по сравнению с прошлыми годами? Сколько туристов посетило музей? Из каких стран?

- В 2025 году Исторический музей посетило более 1 млн 300 тысяч человек. Ежегодно музейный комплекс показывает стабильный рост и, по сравнению с предыдущим годом, наша посещаемость выросла более чем на 200 тысяч человек. Исторический музей был и остается музеем российского посетителя - москвичи активно идут на выставки, жители регионов посещают постоянные экспозиции, много школьных экскурсий, а в выходные в музей приходят семьи с детьми. Молодежная аудитория в этом году также показывает рост - в фокусе ее интересов наши громкие выставочные проекты. Особо отмечу представителей старшего возраста, которые очень активно посещают выставки: это стремление к новым знаниям и впечатлениям достойно самого большого уважения, и мы очень ценим их интерес к музею.

Если говорить о туристах, то традиционно они посещают главную достопримечательность Красной площади - Храм Василия Блаженного. В 2025 году мы наблюдали увеличивающийся поток туристов из Китая и стран Ближнего Востока. Безусловно, отмена визового режима с Китаем уже способствует активизации туристического потока в столицу России. В этом году мы с приятным удивлением для себя отметили, что туристы из Китая с удовольствием покупают книги на русском языке, проявляя интерес к истории и культуре нашей страны.

- Какие выставки стали самыми посещаемыми и самыми популярными у посетителей?

- 2025 год подтвердил бесспорный успех нашего многолетнего проекта, в рамках которого на площадке Исторического музея музеи Санкт-Петербурга представляют свои коллекции. Несмотря на развитое транспортное сообщение между столицами, по-прежнему у многих москвичей по разным причинам нет возможности посетить знаменитые музеи Петербурга, а наш проект дает такую возможность. Кроме того, наши выставки дают возможность сосредоточить свое внимание на отдельных коллекциях или шедеврах собрания. Выставку "Драгоценности! Блеск русского двора" из Эрмитажа посетило более 155 тысяч человек. Но думаю, что посетительский рекорд выставки из Эрмитажа будет превзойден: выставку "Сокровища императорских резиденций. Царское Село" за первый месяц работы посетили более 30 тысяч человек. Большим успехом пользуется выставка-инсталляция "Сны Алены", объединившая современную высокую моду и музейные коллекции. Думаю, что этот проект войдет не только в историю fashion-индустрии, но и станет ярким примером организации аттрактивного музейного пространства.

- Какие выставочные проекты запланированы на следующий год? Ждать ли в этом году зарубежных выставок в стенах музея?

- В 2026 году Исторический музей организует 19 выставочных проектов, 13 из которых откроются в разных регионах России. Три зала обновленной постоянной экспозиции Исторического музея откроются в сентябре 2026 года. Новая экспозиция позволит выстроить логически завершенное повествование об истории России второй половины XIX – начала XX века, освещая ряд ключевых событий прошлого страны. Экспозицию планируется сделать более зрелищной за счет включения новых, более аттрактивных комплексов музейных предметов и внедрения современных технологий, усилить мультимедийное и информационное сопровождение экспозиции. В экспозиции найдут отражение следующие темы: экономическая модернизация и политическая ситуация; русско-японская 1904–1905 гг. и Первая мировая войны; русская революция 1905–1907 гг.; становление российского парламентаризма; великая российская революция 1917–1922 гг., образование СССР.

В июне в рамках совместного проекта Исторического музея и РОСИЗО откроется экспозиция, посвященная Вере Мухиной, самой знаменитой женщине-скульптору, чье наследие является гордостью отечественной культуры. В экспозиции, помимо оригинальных станковых произведений, эскизов и проектов, будет представлены исторические фотографии, реконструкции архитектурных деталей и фрагментов монументальной скульптуры.

О том, как русский авангард произвел фурор в Париже на Всемирной выставке 1925 года, расскажет экспозиция "Прорыв в будущее". Благодаря авангардному языку архитектуры и пластических искусств Советский Союз был явлен мировому сообществу как молодое, современное, индустриальное, социальное государство, устремлённое в будущее. Семь тематических разделов выставки представят интерьеры и знаковые экспонаты советского павильона, ознаменовавшим художественный триумф СССР на Всемирной выставке. Яркая и вдохновляющая выставка откроется в июле в Выставочном комплексе Исторического музея.

Завершится год открытием совместного выставочного проекта Исторического музея и Государственного архива Российской Федерации, посвященного царской трапезе. Выставка представит разнообразие художественно оформленных меню торжественных приемов и семейных обедов императорского дома Романовых из коллекции Государственного архива Российской Федерации, а также продемонстрирует дневниковые записи, фотографии и рисунки, запечатлевшие императорские застолья. Воссоздать обстановку царских обедов помогут предметы, непосредственно подававшиеся на императорский стол, парадные и повседневные сервизы, принадлежавшие членам дома Романовых из собрания Государственного исторического музея.

Тульский филиал Исторического музея в 2026 году ждет насыщенная выставочная программа. В феврале откроется выставка "Сокровища полковых музеев", демонстрирующая уникальные реликвии полковых музеев и церквей, а также офицерских собраний. Среди них – памятные серебряные подарки, шефские мундиры, георгиевские знамена, коллективные и именные награды, орденские сервизы и полковые святыни.

В ноябре 2026 года откроется выставка "От Возрождения до модерна. Шедевры художественного серебра из собрания Исторического музея". Экспозиция представит разные периоды в развитии ювелирного искусства ведущих мировых центров художественной культуры. Посетители смогут получить представление о художественном развитии, изменениях в стиле и моде, о национальных особенностях ювелирного искусства, об истории бытования изделий из драгоценных металлов и их коллекционировании в России.

Два знаменитых музея России – Музеи Московского Кремля и музей-заповедник "Царское Село" - представят в будущем году свои коллекции в филиале Исторического музея. В августе откроется выставка "Белое золото Кремля", представляющая богатейшую кремлевское собрание фарфора. Среди экспонатов предметы Кремлевского сервиза, изделия XVIII столетия, подносные блюда, фарфор отечественных частных заводов, агитационный фарфор.

В сентябре музей-заповедник "Царское Село" продолжит знакомить туляков с шедеврами своего собрания и представит в филиале ГИМ выставку "Поэт и царь". Экспозиция посвящена непростым взаимоотношениям Пушкина с властью сквозь призму творчества поэта. На выставке будут представлены разделы, посвященные взаимоотношениям поэта с императорами Александром I и Николаем I, а также материалы о Борисе Годунове, Петре I и Екатерине II, к образам которых Пушкин обращался в своем творчестве.

В будущем году ряд российских регионов также примет выставки из Исторического музея: в феврале в Новосибирске откроется выставка "Античные вазы"; в Рязань привезут средневековые рыцарские доспехи в рамках выставки "Королевские игры"; "Драгоценные ордена" покажут жителям Ульяновска, шедевры художественного серебра увидят в Ярославле, о традициях русской свадьбы расскажут жителям Ростова, Ханты-Мансийска и Тобольска, а в Пермской художественной галерее откроется выставка "Императорская Россия".

- Поступают ли запросы в адрес музея о проведении выставок за рубежом и из каких стран?

- В 2025 году Исторический музей принял участие в масштабной выставке "Коллекция музеев государств-членов Шанхайской организации сотрудничества" в Пекине. Совсем недавно у меня состоялась конструктивная встреча с Шейхом Ахмедом Нассером Аль-Тани, Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар, в ходе которой мы обсудили совместные выставочные проекты. Отмечу, что после того как прервались контакты с европейскими и американскими институциями, новые направления межмузейного взаимодействия находятся в стадии становления - есть множество аспектов, без которых международная выставка невозможна и главный из них - государственные гарантии со стороны принимающей стороны возврата в Россию ее музейных ценностей.

- В мае вы сообщали о том, что Государственный исторический музей намерен привезти в Москву терракотовых воинов из Китая в рамках масштабного российско-китайского выставочного проекта в 2026 году. На какой стадии сейчас переговоры? Ждать ли нам терракотовых воинов в Москве?

- Мы уже провели переговоры с нашими коллегами из Центра продвижения культурного наследия провинции Шэньси и Музея-мавзолея императора Цинь Шихуанди и подписали соответствующий меморандум, который позволяет нам начать работу над проектом. Осенью 2026 года мы планируем привезти в Москву уникальные полноразмерные фигуры воинов, оружие, древние украшения и предметы быта эпохи Цинь (III век до н.э.), раскрывающие историю создания гробницы, ее значение для мировой культуры, а также огромную историческую, научную и художественную ценность. Правительство Москвы оказывает поддержку этому масштабному культурному проекту.

- В этом году открылся Музей казачества. Сколько человек уже его посетило? Какие выставки планируется организовать в музее?

- Открытие Центрального музея российского казачества в Большом Левшинском переулке в Москве - одно из важных событий уходящего года в сфере культуры. К открытию этого музея мы шли почти 10 лет - непросто решался вопрос о месте открытия музея, разрабатывалась концепция музея, проводился отбор предметов и их реставрация. Скажу честно, мне бы хотелось видеть большее число школьников, студентов в залах музея - экспозиция современная, много интерактивных зон и конечно, уникальных предметов, в том числе и свидетельств современных подвигов казачьих подразделений на фронтах СВО. За первые несколько месяцев работы музей посетило более 7 тысяч человек, но на будущий год запланирован запуск новых программ, в том числе лекционные циклы, специальные мероприятия. В музее нет пространства для выставок - постоянная экспозиция в полной мере освещает основные вехи казачьей истории и культуры, но мы планируем на будущий год несколько презентаций ценных предметов и документов из новых поступлений.