Александр Бастрыкин: преступность перетекает в онлайн, но следствие к этому готово

Председатель СКР рассказал о сотрудничестве с иностранными коллегами в расследовании киберпреступлений

Фото: Пресс-служба

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал в интервью "Интерфаксу" о ситуации с расследованием уголовных дел, связанных с IT-преступлениями, а также применении Искусственного интеллекта в работе следователей.

- Как вы оцениваете ситуацию, связанную с преступлениями в сфере IT в России? Какова статистика и динамика киберпреступлений в стране за прошедший год?

- С каждым днем технологии развиваются. Их стремительное совершенствование неизбежно влечет за собой рост IT-преступности. За последние три года Следственным комитетом расследовано 36,6 тысячи уголовных дел о таких преступлениях. Из них 9,5 тысячи связаны с хищениями, 6,1 тысячи – преступления в сфере экономической деятельности, 4,3 тысячи – в сфере незаконного оборота наркотиков, 2,6 тысячи – против половой неприкосновенности, более 2 тысяч – факты мошенничества и ряд других. Причем отмечается рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и фактов мошенничества.

Характерно, что в последние годы в онлайн-формате совершается значительная часть общеуголовных преступлений. Учитывая, что данная тенденция будет только расти, мы уделяем особое внимание постоянному совершенствованию средств и методов фиксации цифровых следов, внедрению нового технологического инструментария.

Например, в Главном следственном управлении расследовано уголовное дело о хищении с использованием вредоносных компьютерных программ более 7 тысяч электронных сертификатов компании "Детский мир". Следователи доказали причастность к этому преступлению Эмиля Галеева. В 2022 году он и двое его соучастников арендовали 6 виртуальных серверов, установили на них инструменты анонимизации для сокрытия своих действий, разработали вредоносные программы и в течение 12 дней использовали их для атаки на информационную систему компании "Детский мир". Злоумышленники преодолели средства защиты информации, подобрали пароли к 7 тысячам подарочных сертификатов и скопировали их в собственную базу данных на одном из серверов. В результате глубокого технического анализа многотысячного массива цифровых данных, включавшего в себя свыше 5 тысяч IP-адресов, кода и алгоритмов использовавшихся вредоносных программ удалось установить посекундную последовательность действий хакеров, их сетевые идентификаторы и используемое оборудование. Галеев осужден к 5 годам лишения свободы со штрафом в сумме 500 тыс. рублей. Двое его соучастников скрылись, объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

- Остается ли актуальным вопрос незаконного использования личных данных граждан? Увенчалась ли успехом борьба со "сливами" баз данных?

- Несмотря на усиление санкций в отношении компаний за утечку персональных данных пользователей и некоторое повышение уровня технической защищенности такого рода информации, данный вопрос остается актуальным.

Способствует этому трансграничное воздействие преступников с целью получения личных данных россиян для дальнейшего совершения иных преступлений против наших граждан.

Чаще всего доступ к информации становится возможным в силу субъективных факторов: нарушения администраторами и пользователями информационных систем правил безопасности и умышленного предоставления конфиденциальных сведений сторонним лицам.

Профильным подразделением по расследованию киберпреступлений регулярно направляются в суд многоэпизодные уголовные дела в отношении организованных групп из числа сотрудников правоохранительных органов, операторов сотовой связи, иных агрегаторов информации, а также администраторов ресурсов в теневом сегменте сети Интернет, на систематической основе продававших конфиденциальную информацию о гражданах.

- Зачастую киберпреступления носят трансграничный характер. Контактируете ли вы с зарубежными коллегами в данной области?

- В 2025 году направлено 215 запросов следственных органов Следственного комитета об оказании правовой помощи по уголовным делам о преступлениях в сфере ИКТ в 28 стран. В их числе - Республика Беларусь, Азербайджанская Республика, Венгрия, Грузия, Королевство Саудовская Аравия, Королевство Таиланд, Латвийская Республика, Ирландия, Королевство Швеция, Республика Польша, Республика Сербия и другие. Одновременно на территории Российской Федерации в 2025 году в установленном законом порядке Следственным комитетом организовано исполнение 215 ходатайств (в 2023 году – 256, в 2024 году – 278) о правовой помощи по уголовным делам (производствам) о преступлениях в сфере ИКТ компетентных органов иностранных государств.

- С какими государствами это сотрудничество осуществляется наиболее эффективно?

- Учитывая обозначившийся круг единомышленников, придерживающихся схожих взглядов с Российской Федерацией в отношении выработки договоренностей по поддержанию глобальной информационной стабильности, целесообразно сохранять тесный контакт с соответствующими государствами при реализации Следственным комитетом в рамках компетенции мер борьбы с преступностью на данном направлении. В числе вопросов, по которым необходимо принятие конструктивных решений, – развитие дополнительной нормативной правовой базы, касающейся киберинструментальных преступлений, требующих коллективного реагирования со стороны международного сообщества.

На этом направлении стоит отметить положительный опыт взаимодействия с коллегами из Республики Беларусь. Обладая наработками в сфере борьбы с киберпреступностью, наши коллеги достигли существенных успехов в цифровизации следственной работы. Сотрудничество с ними осуществляется как в практической сфере, то есть путем исполнения взаимных запросов о правовой помощи, так и в научно-консультационной – путем взаимодействия ведомственных учебных заведений и сотрудников профильных подразделений, занимающихся расследованием преступлений в сфере информационных технологий.

В рамках развития контактов с индийскими коллегами рассмотрены вопросы разработки проекта меморандума о взаимопонимании между Следственным комитетом Российской Федерации и Директоратом расследований Министерства финансов Республики Индии. Положениями проекта документа предусмотрено проведение рабочих встреч и консультаций представителей сторон в целях повышения эффективности сотрудничества по борьбе с организованной и транснациональной преступностью, в том числе с коррупционными преступлениями и незаконным перемещением преступных активов за рубеж, посредством обмена опытом расследования преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Продолжено взаимодействие с азербайджанскими коллегами в рамках Программы сотрудничества между Следственным комитетом Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики на 2024–2026 годы, подписанной по итогам рабочих встреч представителей ведомства с руководством Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики.

- Вы говорили, что СК располагает различными технологиями для расследования IT-преступлений, в том числе с помощью программ для распознавания лиц и анализа цифровых следов. Но каковы основные трудности в расследовании дел данной категории?

- К трудностям можно отнести уже упомянутый трансграничный характер совершения киберпреступлений. Зачастую те, кто совершает преступления, находится на территории недружественных стран, которые не сотрудничают с Российской Федерацией по вопросам выдачи преступников и исполнения запросов о правовой помощи.

Несмотря на эти сложности, нам удается находить альтернативные методы по деанонимизации и изобличению таких преступников и их сообщников на территории России. Наш инструментарий включает в себя сложный и глубокий поиск в открытых источниках, техническое исследование оставленных цифровых следов, обработку и аналитику огромных массивов информации, например, связанных с банковскими или криптовалютными транзакциями.

Например, в центральном аппарате ведомства расследованы уголовные дела о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. В 2022 году абонентам российских операторов сотовой связи осуществлялась массовая рассылка СМС-сообщений, содержащих ложную информацию о действиях российских военнослужащих в ходе проведения специальной военной операции. Для этого преступниками использовались размещенные на территории Москвы мобильные устройства, к которым они подключались удаленно. В результате применения технологий отслеживания криптовалютных операций подразделением по расследованию киберпреступлений установлено, что к этому преступлению причастен гражданин Боливарианской Республики Венесуэла Брисеньо Мендоса, координировавший преступную деятельность и действовавший в интересах некоммерческой организации "Диджитал Хьюмэнити" (Digital Humanity), сотрудничающей с Агентством США по международному развитию (USAID), штаб-квартира которой расположена в США. Кроме того, фигурантами дела являлись гражданин Республики Колумбия Хиральдо Сарай Альберто Энрике и граждан Боливарианской Республики Венесуэла Рамирез Салазар. Хиральдо Сарай был приговорен очно к 5 годам лишения свободы. Мендоса и Салазар осуждены заочно и объявлены в международный розыск.

Стоит отметить, что ряд программных решений является собственными разработками профильного подразделения Главного следственного управления Следственного комитета по расследованию киберпреступлений.

- Удается ли возместить ущерб от преступлений?

- По всем уголовным делам принимаются меры к возмещению причиненного ущерба, а также установлению имущества, на которое может быть наложен арест с целью обеспечения исполнения приговора и компенсации причиненного ущерба. Стоимость арестованного имущества исчисляется миллиардами рублей.

- Необходимо ли, по вашему мнению, ужесточать наказание за совершение киберпреступлений? Какие дополнительные меры необходимо принять для усиления защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества?

- Учитывая масштаб этой проблемы, а также оценку ситуации правоохранительными ведомствами, в том числе Следственным комитетом, Правительством РФ уже направлен в Госдуму законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Он предполагает комплексные меры, нацеленные на пресечение мошеннических действий, совершаемых с использованием информационно-телекомуникационных технологий. Среди них и урегулирование вопросов взаимодействия операторов связи и кредитных организаций.

Кроме того, в межведомственном формате продолжается работа над законопроектом по дополнению общей части Уголовного кодекса РФ новым отягчающим обстоятельством в виде совершения преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Не стоит недооценивать и профилактическую работу. Ведь чем больше люди будут знать о подобных схемах, тем меньше вероятность пострадать от действий мошенников. Мы стараемся на различных уровнях информировать об этом. Как известно, одной из категорий лиц, на которую нацелены действия злоумышленников, являются несовершеннолетние. Поэтому через соцсети и средства массовой информации регулярно напоминаем об этих опасных ситуациях и как их избежать.

- Используется ли искусственный интеллект для помощи в расследовании IT- и других преступлений? Если да, то в чем его помощь?

- Как уже отмечено выше, для расследования преступлений имеется программное решение по распознаванию лиц. Мы стремимся к экономии временных ресурсов. Используя изображение разыскиваемого лица, мы можем его сопоставить с данными на видеозаписи продолжительностью несколько часов. И если человеку для выполнения такой задачи потребуется отсматривать все это в онлайн-режиме столько часов, сколько длится само видео, и концентрироваться на изображении разных людей на нем, то программа сделает автоматически гораздо быстрее.

Эта же технология используется и при аналитике больших массивов данных. Анализ баз данных при помощи таких программ в сотни раз ускоряет этот процесс по сравнению с человеческим трудом.

Тем не менее, окончательный анализ и оценка результатов таких операций в рамках уголовного дела в любом случае проводится человеком для того, чтобы избежать возможных ошибок и неточностей. Как я говорил ранее, искусственный интеллект – это дополнительный инструмент в руках человека, и в нашей практике он продолжает выполнять вспомогательную роль.