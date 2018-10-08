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Интервью

Глава ФАС: индивидуальные льготы для подсанкционных компаний будут означать победу авторов санкций

Игорь Артемьев рассказал о вариантах поддержки бизнеса Олега Дерипаски, "дедолларизации" стивидоров, а также о развитии биржевой торговли газом

Глава ФАС: индивидуальные льготы для подсанкционных компаний будут означать победу авторов санкций
Игорь Артемьев
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Проблемы компаний, подпавших под санкции, нельзя решать путем индивидуальных льгот и преференций, а значит - за счет конкуренции в целых отраслях. О вариантах поддержки бизнеса Олега Дерипаски, "дедолларизации" стивидоров, а также о развитии биржевой торговли газом в интервью "Интерфаксу" рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

- Санкции сегодня стали обыденностью, к сожалению. Компании, попавшие под ограничения, просят различные поблажки, льготы, преференции - все это чувствительно для конкуренции. Что вы думаете по поводу инициативы Минпромторга, которая может отсечь конкурентов "Русских машин" Олега Дерипаски от госзакупок?

- Для нас в антимонопольной практике одно из самых главных понятий - недискриминационность. То есть, мы исходим из того, что для нормальных экономических отношений в принципе давать какие-то преференции отдельным компаниям - это гробить весь рынок. Это определенно так - и мы как антимонопольщики на этом воспитаны. Мы сочувствуем компаниям Олега Дерипаски или Виктора Вексельберга, но мы понимаем, что если поддержку и нужно оказывать, в целом, то это нужно делать на недискриминационной основе. То есть компания на рынке не должна получать индивидуальных налоговых льгот или каких-то антиконкурентных льгот, потому что даже в этой ситуации это будет приводить к деградации целых отраслей экономики.

Нужно выбрать такую форму поддержки, которая не носила бы дискриминационного характера. И это вполне возможно. Иначе те, кто эти санкции вводят, добьются того, чего они хотят - разрушения целых регионов в России.

- ФАС разрабатывает альтернативный вариант поддержки - ценовые преференции. Какая скидка имеется в виду?

- Вообще размер преференций устанавливается приказом министерства экономики. Сегодня для всех российских участников по перечню товаров, утвержденному правительством, это 15% от цены. Соответственно, мы какого-то избирательного подхода не видим здесь.

- Schlumberger, РФПИ с партнерами и Eurasia Drilling. Здесь санкционный кейс постоянно отодвигает сделку между компаниями, меняются условия, добавляются новые. Как удастся угодить всем потенциальным покупателям? С точки зрения доли, максимально доступным из вариантов для иностранного инвестора остается 49%. При условии согласования двух сделок, будет ли учитываться доля российского инвестора в консорциуме РФПИ?

- У нас контрольный пакет 50%+1, у нас нет пока в законе такого понятия как совокупный иностранный контроль, но мы хотим, чтобы рано или поздно оно появилось. Что бы это означало для нас - совокупный иностранный контроль? Возьмем какой-нибудь завод, предположим оборонный, допустим, у одной иностранной компании там 41%, а у другой иностранной компании - 38%, а у российской остается 21%. Из общих соображений понятно, что эти две иностранные компании, конечно, контролируют российскую. Причем они могут встречаться где-то там за рубежами нашей страны, обсуждать разные вопросы в совете директоров, где они доминируют. Есть необходимость введения совокупного иностранного контроля прямо в законе. Но, пока это не сделано, комиссия правительства РФ решит, какую политику будет проводить.

- Есть какие-то новости по CNPC? Подавала ли CNPC ходатайство на согласование приобретения миноритарных долей в дочках "Роснефти" в Западной и Восточной Сибири?

- У нас нет пока нет такой информации.

- А что с долей в "Новомете"? Некоторое время назад вы сообщали, что Halliburton отказался от покупки.

- Да, письмо такое приходило.

- Другие инвесторы не обращались в ФАС с ходатайствами? Есть намерение вложиться у совместного фонда РФПИ и PIF?

- Пока нет таких у нас ходатайств. Они пока не обращались к нам.

- В апреле ФАС завела новое дело в отношении НМТП, когда будет принято решение по новому делу и чем это грозит НМТП?

- Верховный суд РФ недавно отменил судебные акты трех нижестоящих инстанций по нашему спору с Приморским торговым портом и Новороссийским морским торговым портом. Мы признали эти компании устанавливающими монопольно высокие цены на услуги по перевалке грузов.

Верховный суд полностью отменил решения по Приморскому торговому порту. 16 октября этого года суд должен будет рассмотреть дело о наложении ФАС штрафа на ПТП в размере 185 млн рублей.

По НМТП дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию. Мы настаиваем на том, что НМТП устанавливал монопольно высокую цену на свои услуги. Рентабельность их стивидорских услуг составляла около 300%. Поэтому мы приняли решение взыскать с порта незаконно полученный доход в размере 9,7 млрд рублей.

- Вы удовлетворены решением?

- Безусловно, мы довольны решением Верховного суда. Что касается нового дела, то в судах мы отстояли свои решения по делам о нарушениях, которые были совершены в 2015 году. А новое дело возбуждено по признакам нарушения законодательства в 2016 - 2017гг. Это другой временной период. Ближайшее заседание комиссии по этому делу состоится в ноябре.

- После вступления в силу закона о переводе тарифов стивидоров в рубли ФАС собиралась контролировать этот процесс.

- Это тема уже федерального закона, во исполнение которого должны быть приняты акты исполнительной власти. Я не сказал бы, что этот вопрос напрямую связан с антимонопольными делами. Это один из важных вопросов, но в контексте. В контексте, прежде всего, роста цен за перевалку.

- По какой методике компании переходят на рублевые тарифы, кто согласовывает их допустимый уровень?

- Методика, которая сегодня уже предварительно определена в рамках федерального закона, заключается в следующем. Если компания имеет и имела валютные кредиты, вложила эти кредиты в модернизацию производства, грубо говоря, купили на валютный кредит новое оборудование, поставили его в России - ясно, что они платят проценты в долларах. Значит, до 2025 года им будет можно вести расчеты в валюте с небольшими оговорками. Но если у тебя нет таких иностранных кредитов, и ты на самом деле ничего не вложил в производство, то есть ты не осуществлял инвестиции в оборудование или куда-то еще, то в этом случае тебе нужно работать строго в рублях.

- Какое ведомство будет проверять компании?

- Минфин, Минтранс, косвенно ФАС.

- Кто из стивидоров, у которых есть обязательства в валюте, получил преференции по переходному периоду?

- Мы не давали никаких преференций.

- Это может быть сделано в обход вашего ведомства?

- Вообще преференция - это наша тема, как только какая-то компания получает преференцию, а другие не получают, возникает неконкурентная ситуация, и мы должны вмешиваться.

- "Транснефть" не отзывала уже одобренного ходатайства на увеличение доли в НМТП? На рынке есть мнение, что компания откажется от покупки, и актив может заинтересовать "Роснефть".

- Нет, "Роснефть" не заявлялась.

- А "Транснефть" не отзывала?

- Нет, они нам подавали ходатайство, мы его одобрили, там никакой монополизации нет с их стороны.

- Одобрение действует год?

- Ну, если они нам снова подадут, ситуация же не изменилась на этом рынке, поэтому мы снова дадим согласие.

- Газовая биржа когда-то, казалось, была одним из любимых треков ФАС. Но сегодня можно наблюдать тут такую картину: главный игрок в лице "Газпрома" на торги выводит столько продукта, сколько считает нужным, по тому же принципу монополия устанавливает цены. Остальные поставщики выполняют роль массовки? Как регулятор собирается решать проблему?

- Да, там не вполне конкурентные торги. Конечно, именно поэтому мы предлагали подписать приказ министерству энергетики, чтобы они согласились с тем, что объемы торгов должны быть увеличены, в том числе "Роснефтью", другими нефтяными компаниями и "НОВАТЭКом" . И то, что сейчас этот приказ не подписан, это нас все время ставит в такую не очень конкурентную ситуацию, что не очень хорошо.

- Только приказом это можно решить?

- Приказ - это самая хорошая форма решения, которая сразу решит этот вопрос. Там есть действительно проблема - на входе на биржу стоит организация, которая представляет "Газпром" , поскольку ей потом предоставляется право обеспечить логистику. Почему там газпромовская организация? Потому что она обеспечивает затем поставку под трубопроводом, а трубопровод, как известно, принадлежит "Газпрому". Мы сейчас думаем о том, что теоретически сами заявки и какие-то важные коммерческие тайны можно было бы какому-то биржевому посреднику передавать.

- То есть без прямого договора с "Газпромом"?

- Все равно придется договариваться с "Газпромом", труба-то все равно у него остается, по трубе же газ приходит к потребителю. Поэтому вот здесь мы можем сделать следующее - мы сейчас обсуждаем эту тему с другими регуляторами и с биржей: на входе заявок на приобретение и на продажу газа должна стоять независимая от "Газпрома" биржевая организация. То есть это не "Газпром" должен быть, а некий агент, который сама биржа и есть, они должны принимать заявки. После того как торги состоялись, по утвержденным базисам "Газпром" должен получать разнарядку, как исполнить этот договор, куда поставить, на какой адрес и так далее. Сейчас это организация одна и та же. Это вот надо улучшить, на мой взгляд.

- В рамках какого механизма это планируется внедрить?

- Это биржевой комитет, где все заинтересованные ведомства присутствуют. С биржей нужно поговорить, с "Газпромом" и спокойно это решить.

- На каком этапе этот вопрос?

- Мы начали это обсуждение. Этого давно уже добивается "НОВАТЭК" и его акционеры, и мне кажется, что логика есть в их словах. В принципе, биржевой комитет, наверное, даст свою рекомендацию - я надеюсь, "Газпром" ее выполнит.

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Теги: Игорь Артемьев, ФАС
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