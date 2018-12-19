Интервью

Зампред ВТБ: население сфокусировалось на потреблении, но это не глобальный разворот в поведении

Анатолий Печатников рассказал о прогнозах на 2019 год и о деталях покупки трех банков

Зампред ВТБ: население сфокусировалось на потреблении, но это не глобальный разворот в поведении
Анатолий Печатников
Фото: пресс-служба

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Розничное кредитование, уже перепрыгнувшее планку в 20% роста, продолжает набирать обороты. Основными драйверами, несмотря на некоторые ограничительные меры ЦБ РФ, остается ипотека и потребительское кредитование. Не остался в стороне и ВТБ, в начале этого года присоединивший розничный банк ВТБ 24 и активно наращивавший розницу в течение года. О том, какой рост кредитов и депозитов по итогам 2018 года покажет ВТБ, о прогнозах на 2019 год, о склонности населения к потреблению и возвращении положительной динамики вкладов физлиц, а также о деталях покупки трех банков в интервью "Интерфаксу" рассказал заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

- Прогноз ВТБ по динамике портфеля розничных кредитов в 2018 году предусматривает рост на 19%. Он сохраняется?

- В этом году на розничном рынке сложилась благоприятная ситуация. Ставки по кредитам достигли исторического минимума сразу в нескольких сегментах, а население реализует отложенный спрос. На этом фоне ВТБ в течение всего года активно наращивал свой бизнес, в том числе благодаря произошедшей интеграции розницы. Поэтому мы повышаем прогноз по кредитам на этот год до 24%. Выдачи только ипотеки в целом по рынку в России увеличатся на 26% и достигнут в нашей стране рекордных показателей за всю историю наблюдения. Это очень масштабное явление, порядка 1,5 млн семей приобретут новое жилье, а это свыше 3 млн человек.

- Насколько ВТБ нарастит ипотечные кредиты в 2018 году?

- Наша задача - идти выше рынка, поэтому рассчитываем прирасти по ипотечному портфелю на 29%. В текущем году объем ипотечного кредитования в России может превысить 3,2 трлн рублей, это в 1,5 раза больше результата 2017 года. По итогам десяти месяцев мы уже выдали 493 млрд рублей, к концу года планируем довести объемы выдачи до 693 млрд рублей, это на 60% превысит результат прошлого года.

- Не считаете ли вы, что в таком быстром росте ипотечного кредитования есть риски?

- Думаю, что в ипотечном кредитовании они проявляются в меньшей степени. Кроме того, уже принято решение о повышении с 1 января 2019 года коэффициентов риска по кредитам с низким первоначальным взносом. Я всегда сопоставляю этот бизнес с его проникновением в ВВП. В России сейчас это около 6-7%, в Восточной Европе - свыше 20%, в целом в Европе - 50-60%, а в скандинавских странах - и вовсе порядка 100%. Поэтому у ипотечного бизнеса в России очень большие перспективы. Никаких угроз в виде потенциальных "пузырей" для экономики мы не видим.

- Такие темпы роста ипотеки в России в основном связаны с реализацией отложенного спроса или со снижавшимися до последнего времени процентными ставками?

- Темпы роста ипотечного бизнеса связаны как со снижением ставок в течение года, так и с тем, что у клиентов появляется потребность в улучшении жилищных условий, приобретении недвижимости для подрастающего поколения. Сейчас тренд по снижению ипотечных ставок немного развернулся, с учетом последних изменений они вырастут в ближайшее время на 0,4-0,5 процентного пункта, но все равно среднее по рынку значение останется пока однозначным - 9,8%. Для сравнения - летом в среднем по рынку они были на уровне 9,4%. Это по-прежнему очень комфортная цена, параметры приближены к исторически минимальным значениям.

- Ожидаете ли вы изменения темпов прироста ипотеки как раз на фоне роста ставок?

- Нет, это никак не повлияет на спрос до конца года. Второе полугодие характеризуется повышенным интересом к приобретению не только жилья, но и всех товаров длительного пользования. В следующем году мы также ожидаем двузначного темпа прироста - по нашим оценкам, рынок вырастет на 16-17%.

- А у банка какие планы по росту ипотеки в следующем году?

- Мы будем стараться опережать рынок, хотим превысить 20%-ный рост. Ипотека - наш любимый продукт, мы всегда делаем ставку на развитие линейки и предложение клиентам новых услуг и сервисов. Более точные прогнозы по росту на следующий год будем раскрывать после утверждения бизнес-плана.

- Ранее вы озвучивали прогноз по росту депозитного портфеля банка по итогам года на 24%. Изменился ли он с учетом динамики последних месяцев?

- Рынок вырастет в этом году на 9%, в 2019 году - примерно на 7%. Все первое полугодие 2018 года банковский сектор приближался к прогнозным значениям, а во втором полугодии население немного изменило свое поведение, сфокусировалось больше на потреблении. Я бы не сказал, что происходит глобальный разворот модели, но те люди, которые задумывались о каких-то покупках, как раз сейчас реализуют свои намерения. При этом по динамике привлечения средств физических лиц ВТБ значительно опережает рынок. Думаю, что наш прогноз по приросту вкладов в 2018 году будет даже выше, на уровне 26%, планируем нарастить ресурсный портфель до 3,9 трлн рублей.

- Как сейчас складывается ситуация с валютными депозитами? Насколько в целом сократился объем валютных средств физлиц в банке с момента начала волатильности в сентябре?

- Мы фиксировали в сентябре незначительный для банка отток вкладов - менее 1% от всего нашего портфеля, в октябре ситуация выровнялась. За ноябрь мы отмечаем прирост средств населения на 53 млрд рублей. При этом даже с учетом повышения доходности по валютным депозитам значительного притока иностранной валюты у нас нет. Люди, конечно, диверсифицируют свои сбережения. Но надо понимать, что валютные вклады в массовом розничном сегменте ВТБ составляют всего 9% от общего объема средств физлиц, все остальное клиенты предпочитают размещать в рублях. Хочу отметить, что с начала года предпочтение рублю отдают все больше наших вкладчиков в массовом сегменте. В январе 89% сбережений хранилось в рублях, сейчас уже - 91%. Это объяснимо: клиенты проявляют больший интерес к рублевым вкладам, потому что доходность у них выше.

- То есть валютные депозиты в рублевые конвертировались?

- В основном клиенты конвертировали валютные вклады в рублевые депозиты либо в ценные бумаги. Это связано с тем, что они искали более доходные инструменты. Текущий год вообще характеризуется активным приростом средств под управлением. Например, в ВТБ он составит 250 млрд рублей, а к концу года клиентский портфель ценных бумаг под управлением вырастет до 660 млрд рублей.

- Это задача у менеджеров банка такая - предлагать клиентам переориентироваться на рынок ценных бумаг?

- Для банка и клиентов, конечно, это интересный продукт: по этим средствам нет отчислений в фонд страхования вкладов и в фонд обязательных резервов. И возрастающий интерес аудитории к ценным бумагам обеспечивает нам снижение затрат на обслуживание депозитного портфеля. Но в данном случае, прежде всего, очевидна экономическая выгода для клиента - ставка по ценным бумагам выше. К примеру, на тот период, о котором мы говорим (начало осени) - это 7,2% против 6% по депозиту.

- Остановить отток валютных средств банку помогло повышение ставок по ним? Первое повышение было нацелено на приостановку оттока, но оно не помогло. Поэтому ВТБ потом вновь повышал ставки по валютным средствам?

- Мы внимательно реагируем на изменения рынка. ВТБ, в первую очередь, ориентируется на изменение ключевой ставки Банка России. С другой стороны, на розничном рынке есть спрос на продукт с подобными ценовыми параметрами. И поскольку нам важна клиентская лояльность, мы предложили наиболее конкурентные условия размещения денежных средств в данном сегменте.

- А спрос на валютные депозиты у каких именно клиентов?

- В основном, это состоятельный сегмент. В большей степени те, кто готов размещать от 2 млн рублей. Речь идет примерно о 150 тыс. вкладчиков банка, это при общем числе активных розничных клиентов в 11,9 млн человек.

- То есть валютные депозиты в ноябре тоже показали прирост?

- Да.

- Какие планы у банка по приросту кредитов и депозитов на 2019 год?

- ВТБ точно будет расти выше рынка. Детали сможем раскрыть, когда утвердим бизнес-план на следующий год. Традиционно мы сфокусируемся на привлеченных средствах и поставим задачу обыграть рынок минимум в два раза, в кредитовании - раза в полтора. У нас для этого сейчас есть все возможности.

- В следующем году драйверами роста останутся ипотека и потребительские кредиты?

- Прежде всего, основным драйвером будет ипотека. В настоящее время ставки находятся на комфортном уровне. Повторюсь, мы ожидаем, что они останутся в однозначном ценовом диапазоне и не перейдут 10%-ный рубеж (этот прогноз не учитывает декабрьское повышение ставки ЦБ на 25 базисных пунктов - прим. ИФ).

- Вы ожидаете дальнейшего роста ставок по этим продуктам?

- Все будет зависеть от стоимости рублевых ресурсов внутри страны.

- Ожидаете ли вы сужения маржи в среднесрочной перспективе?

- Банк идет существенно лучше плановых показателей, особенно в рознице. Чему способствуют два фактора - это и меньший риск, чем мы ожидали, и существенно большие процентные и комиссионные доходы. Поэтому я не вижу никаких угроз по снижению доходности нашего бизнеса и сужению маржи.

- Ждете ли вы от ЦБ ужесточения регулирования, например, в сфере потребкредитования?

- В целом по системе доля кредитов с просрочкой выше 90 дней сокращается. Это происходит из-за роста портфелей, повышения в них удельного веса ипотеки и в целом улучшения с каждым месяцем уровня риска. Регулятор считает, что банки должны более ответственно подходить к предоставлению кредитов населению. ВТБ в своей кредитной политике следует принципам разумного и ответственного кредитования, поэтому дополнительные ограничительные меры ЦБ не вызывают у нас беспокойства.

- Интересуют ли ВТБ такие продукты, как кредиты под залог автомобилей или квартир?

- Если у клиента есть потребность привлечь средства под бизнес-проект, ему нужно обслуживаться по линии малого и среднего бизнеса. Ранее многие банки маскировали кредиты на проекты как кредиты под залог недвижимости для физических лиц. Это действительно рискованный бизнес. Мы в рознице еще в 2015 году приняли решение, что кредитуем только личное потребление.

- До конца года планируется завершить три сделки по покупке долей в трех кредитных организациях. Планы не меняются? До конца года эти сделки будут закрыты?

- Все идет по плану. Сделку по "Возрождению" мы сейчас закрыли, сделали предложение на выкуп акций у миноритарных акционеров. Срок подачи заявок для них - до 19 января 2019 года. Что касается двух других банков - Запсибкомбанка и Саровбизнесбанка, мы хотим до конца года подписать договоры о покупке их акций. Никаких препятствий для этого мы не видим.

- Когда ВТБ выставит оферту миноритариям этих двух банков?

- Оферта будет в первом квартале 2019 года.

- Регулятор уже одобрил эти две сделки?

- Мы сейчас проходим процедуру регуляторных согласований. Находимся на завершающей стадии, ожидаем получения всех необходимых разрешений в течение трех недель.

- Информация о возможной покупке группой ВТБ доли в Запсибкомбанке появилась несколько лет назад. Почему так долго шел этот процесс?

- Обсуждали цену. Параллельно мы проводили процесс присоединения ВТБ 24. ВТБ очень долго шел к оформлению этих сделок, мы хотели, чтобы они были выгодны всем - и покупателю, и продавцу. Как только появилась возможность, мы договорились.

- С приобретением этих банков ВТБ приостановит сделки M&A?

- Мы покупаем банки для расширения бизнеса и синергии. Приобретаемые нами банки финансово устойчивые и обладают хорошей клиентской базой. Нам интересны именно те организации, которые могут усилить наш бизнес, прежде всего, в регионах, потому что в столицах федеральных округов у нас очень сильные позиции. Пока таких предложений не видим. Если будет интересный проект в отношении сильного регионального игрока, то, конечно, мы его рассмотрим.

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Теги: Анатолий Печатников
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