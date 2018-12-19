Глава Минприроды: инвестиции в ГРР идут по синусоиде за нефтью, задача - сделать ровную линию

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Минприроды РФ намерено продолжить работу над повышением инвестиционной привлекательности недр, запустить новый проект по увязке добывающих проектов в Арктике с инфраструктурами, а также разобраться, почему в России такой низкий прирост запасов алмазов, рассказал в интервью "Интерфаксу" глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

- Роснедра в ноябре сообщали, что по итогам года прирост запасов нефти будет значительно ниже добычи и составит 520 млн тонн. Воспроизводство будет обеспечено за счет конденсата. Сейчас середина декабря, по более оперативным данным какой прирост запасов нефти и газа ожидается по итогам года? Действительно ли прирост запасов нефти окажется ниже уровня добычи? Насколько это критично, и как Минприроды будет решать эту проблему?

- Прогнозируется, что прирост запасов жидких углеводородов по итогам 2018 г. достигнет 550-580 млн тонн при добыче нефти в 2017 году в 547 млн тонн и общем объеме запасов по состоянию на начало 2018 года в 20,6 млрд тонн. Конечно, с каждым годом обеспечивать 100%-ное воспроизводство становится все сложнее и сложнее, но в целом, я не вижу проблем с обеспечением прироста запасов нефти и постановки их на государственный баланс. Так что в части запасов нефти и газа я спокоен.

Тем более, согласно последним данным, будут сделаны открытия на полуострове Таймыр, в районе Енисея. Сейчас там идет геологоразведка, но она может быть успешной. Выявлена очень сложная геологическая структура на глубине 3,5 км с высоким уровнем пластового давления.

- Тогда обеспечение запасов каких видов полезных ископаемых вызывает у вас беспокойство?

- Алмазов. В последние годы прирост запасов по алмазам не компенсирует их погашение. Учтенные запасы алмазов обеспечивают текущую добычу только на ближайшие 8-9 лет, то есть до 2027 года. В дальнейшем начнется выбытие действующих месторождений и постепенное падение добычи. К 2047 году запасы алмазов на разрабатываемых месторождениях, к сожалению, будут полностью исчерпаны.

"АЛРОСА" сосредоточила поиски, в основном, в промышленно-алмазоносных районах с высокой степенью геологической изученности, где открытие крупного месторождения очень маловероятно. Поисковые работы на новых территориях идут за счет средств бюджета. Теоретически, здесь возможно обнаружение крупного месторождения с запасами 400 млн каратов. Но, если говорить практически, то таких крупных месторождений, как например, "Мир", на территории России мы уже вряд ли найдем.

Специалисты говорят, в России запасы алмазов уходят по хребтам им. Ломоносова и им. Менделеева в Северный Ледовитый океан. Может быть, в далеком будущем, мы, как японские компании, начнем добывать алмазы под водой. А на текущий момент "АЛРОСе", конечно, приходится сосредотачиваться на зарубежных странах, в основном на африканском континенте - в Анголе, Северном Судане, Зимбабве.

В России, я считаю, ситуацию с приростом запасов алмазов необходимо менять. Нужно провести переоценку ресурсов алмазов, категории Р3. Большинство данных территорий относятся к закрытым, когда прогнозируемые месторождения перекрыты осадочными породами или траппами.

В целом, по этому направлению требуются нестандартные подходы. Роснедрам будет дано поручение, разобраться с ситуацией и внести соответствующие предложения по ее исправлению.

- А какая ситуация с приростом запасов золота?

- С золотом у нас все хорошо. В 2017 г прирост запасов золота составил 267,6 т за счет разведки и 47,9 т за счет переоценки. То есть общее увеличение балансовых запасов категорий ABC1C2 составило 59,1 тонн и достигло 14,6 тыс. т. По оперативным данным за 2018 г. прирост запасов золота ожидается на уровне 334,1 т.

- Какой объем инвестиций в геологоразведку ожидается в 2018 и 2019 годах? Будет ли Минприроды поднимать вопрос о необходимости увеличения государственных затрат на геологоразведочную отрасль в среднесрочной перспективе?

- По предварительным данным, в 2018 г. инвестиции в геологоразведочные работы можно ожидать на уровне 350-370 млрд руб., из них 14,7 млрд руб. - за счет средств бюджета. В следующем году объем инвестиций в геологоразведку сохранится, я надеюсь, в параметрах 2018 года.

Если взглянуть схематически, то инвестиции в геологоразведку движутся по синусоиде в зависимости от цены на нефть. Когда цена на нефть падает до $30-40 за баррель, то и инвестиции падают, а если цены подскакивают до $110, то и инвестиции резко растут. Задача государства - сделать ровно.

Сейчас Минприроды и Роснедра готовят изменения в действующее законодательство, направленные на привлечение инвестиций в геологоразведку. Среди них - вычеты затрат на геологоразведку с повышающим коэффициентом из налога на прибыль. Серьезным стимулом для инвестиционной привлекательности недр стал заявительный принцип получения с низкой степенью изученности в границах, которые компании определяют самостоятельно.

Кроме того, нужно продолжить работу по совершенствованию института участков недр федерального значения, который в настоящем виде является существенным фактором, снижающим активность иностранных инвесторов.

- Какие наиболее интересные участки и месторождения будут выставлены на торги или предоставлены в пользование в 2019 году? Удастся ли обеспечить прирост доходов в бюджет за счет продажи участков?

- Основной интерес у компаний-недропользователей, как и в этом году, вызывают участки в Западной Сибири, Тимано-Печоре, Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, в территориальных водах и внутренних морях. Конкретный перечень участков недр еще готовится. Но особо крупных месторождений выставляться не будет. В основном это будут участки с ресурсами или мелкими месторождениями.

- То есть, фактически, будут выставляться участки, расположенные в традиционных, хорошо изученных регионах, и задачи открывать новые провинции нет?

- Выставлять участок на продажу, понимая, что его никто не купит, смысла нет. Но если мы видим интерес компаний, общую потребность в таких участках наши запасы будут раскрываться.

- Понятно, что у компаний нет интереса идти в новые высокорискованные регионы, где нет доказанных запасов. Но есть же специальная госкомпания - "Росгеология", созданная, чтобы заниматься доразведкой участков, открытием новых месторождений для последующей продажи по более высокой цене. Насколько эффективно эта задача решается, если на торги по-прежнему выставляются дешевые участки с ресурсами?

- Давайте скажем честно, "Росгеологию" собрали из не совсем здоровых государственных предприятий. За эти годы была проведена большая модернизация, были выстроены новые отношения, появились мощности для того, чтобы делать, в том числе, и морские работы. Компания активно пытается выйти за рубеж. У "Росгеологии" появился запас прочности, который позволит ей заниматься геологоразведкой и бурением на хорошем уровне.

Действительно, основная задача холдинга - формировать запасы и продавать их на рынке. На текущий момент примерно 40% работ, которые выполняет "Росгеология" - это заказ Роснедр. Сейчас мы пытаемся настроить работу холдинга и расширить его функции для решения поставленных задач.

- Сколько времени для этого потребуется?

- Уверен, что "Росгеология" в ближайшее время будет консолидировать в своей структуре новые активы, связанный с геологией и геофизикой. Задачи выполнит.

- В государственном докладе Минприроды о состоянии минерально-сырьевой базы отмечено, что газовая отрасль испытывает негативное влияние санкций, из-за которых не было запущено ни одного нового значимого месторождения. Как переломить эту тенденцию или необходимости в ускоренном запуске газовых проектов нет?

- Сырьевая база и добыча газа в России позволяет на сегодня удовлетворить практически любой спрос на него как внутренний, так и экспортный, причем на протяжении длительного времени. В России есть свободные мощности, которые дают возможность увеличить экспорт газа или его поставки на внутренний рынок в любой момент. Так что никаких проблем я здесь не вижу.

- Выполняя поручение президента о развитии СПГ-проектов в России, Минприроды предложило включать в лицензии на арктические участки требования об обязательном сжижении газа на СПГ заводах, применения для СПГ-проектов режима СПИК и налоговые вычеты из прибыли для данных проектов. Как идет работа над этими предложениями, есть ли изменения?

- Сегодня, по распоряжению правительства, у Роснедр есть право включать в условия аукционов на участки недр федерального значения, в ЯНАО, в Обской губе, в Гыданской губе Карского моря дополнительное требование к участникам о том, что они должны иметь лицензии на освоение месторождений на полуостровах Ямал или Гыдан с обязательствами по сжижению газа на мощностях Ямала.

Минприроды подготовило и направило в Минфин предложения по введению повышающего коэффициента к затратам на геологоразведку при расчете налога на прибыль в размере 3,5 для наиболее рисковых и сложных регионов, в том числе в Арктике. Минфин ответил, что не может оценить точно предлагаемые налоговые преференции. Так что законопроект был направлен в основные нефтегазовые компании для получения позиции и дополнительных обосновывающих материалов с оценкой стимулирующего воздействия на экономику проектов.

Что касается механизма СПИК, то он возможен, но пока потребности в этом нет.

- Готово ли Минприроды вернуться к идее создания ликвидационных фондов по нефтегазовым участкам? В каком объеме, на каких условиях?

- Теоретически, это, наверное, правильно было бы сделать. Но ликвидационный фонд подразумевает дополнительную финансовую нагрузку на предприятия, у которых и так обязательств до потолка. Так что, мне кажется, на сегодняшний день это требование излишнее.

Минприроды совместно с администрациями Кемеровской, Ростовской областей и Коми неоднократно прорабатывало вопрос о возможностях увязать выдачу лицензий с вопросами финансирования ликвидации бесхозных шахт и шахт предприятий-банкротов. В итоге, пришли к практике предоставления в рамках одной лицензии участка для добычи угля и участков, на которых необходимо проведение ликвидационных работ - так называемые "сдвоенные" лицензии.

На текущий момент уже выданы лицензии по десяти из одиннадцати ликвидируемых шахт, подготовлено и согласовано несколько проектов ликвидации особо опасных убыточных шахт в Прокопьевске, Киселевске и Анжеро-Судженске Кемеровской области. По остальным участкам ведется доработка остаточных балансовых запасов.

- Несколько лет назад территория Хатанги называлась наиболее перспективной в части поиска новых нефтегазовых месторождений. После неудачи "ЛУКОЙЛа" и открытия "Роснефтью" месторождения с 80 млн т запасов нефти изменился ли взгляд Минприроды на эту провинцию? Планирует ли "Роснефть" бурить вторую скважину?

- Мне тяжело говорить за компанию. Перспективы в этом регионе есть. "Роснефть" провела успешное бурение. Так что у меня нет никаких сомнений, что в ближайшее время она вернется к своим обязательствам.

С одной стороны, там сложный коллектор, отсутствует инфраструктура. Это, конечно, не Западная Сибирь, не Гыдан и не Ямал. Но зато нефть там хорошего качества: малосернистая, не жирная, не густая. Я думаю, что если мы правильно обуздаем этот пласт, то можем получить хорошую отдачу...

- Открытое "Роснефтью" Центрально-Ольгинское месторождение оказалось в большей части на территории другого участка на суше, расположенного в нераспределенном фонде. Поступала ли от "Роснефти" заявка на предоставления соседних участков в районе Хатанги, полуострова Хара-Тумус, бухты Нордвик?

- Пока таких заявок не было. У них там достаточно большой участок.

- "Роснефть" и Eni потерпели неудачу при бурении на участке Западно-Черноморская площадь на шельфе Черного моря, может ли это привести к заморозке геологоразведки в этом регионе?

- Компании сейчас проводят анализ причин отрицательного результата бурения. Посмотрим, как после этого будут скорректированы планы по дальнейшим работам на этом участке.

- Когда "Роснефть" представит в Минприроды уточненную геологическую модель месторождения Победа в Карском море?

- Пока в госкомиссию по запасам были предоставлены материалы об открытии месторождения Победа в южной части Карского моря на участке Восточно-Приновоземельский 1 от 2 декабря 2014 года с оценкой извлекаемых запасов категорий С1+С2 в 130 млн т нефти и 395,6 млрд кубометров газа. Никакие другие документы в Минприроды не поступали.

- Сможет ли сама "Роснефть" без помощи ExxonMobil выполнить дальнейшие условия лицензий по данному месторождению: пробурить вторую скважину, и приступить к его разработке? Поднимается ли вопрос о консервации проекта? Обсуждало ли министерство этот вопрос с компанией?

- В Карском море, в районе Победы, очень дорогое и очень тяжелое бурение на сегодняшний день. Тем не менее, все равно надо будет пробурить как минимум еще две скважины, чтобы понять дальнейшие перспективы. Мы пока не рассматриваем вопрос о его консервации. Но и особой активности, наверное, в ближайшее время по проекту не будет.

Проблема освоения всех арктических месторождений - это дороговизна строительных работ и инфраструктуры. Поэтому надо увязывать вместе добывающие и инфраструктурные проекты. Мы сейчас прорабатываем новый национальный проект, который поможет решить эти проблемы.

- Что это за проект?

- Мы его назвали "Арктика". На первом этапе будет проведена инвентаризация всех существующих и планирующихся арктических проектов. Предполагается, что северные арктические территории будут условно разделены на сектора, внутри которых будут увязаны добывающие, промышленные и инфраструктурные объекты. Ожидается, что на каждый рубль, вложенный государством в той или иной зоне, будут привлекаться от 16 до 30 рублей инвестиций. Наша задача понять, какое из звеньев всей цепочки потянуть, чтобы получить наибольший приток инвестиций. Общий объем капиталовложений в проект с 2025 по 2051 года может составить около 8 трлн руб.

- А до этого времени?

- До 2024 года будет инвестировано 5,5 трлн. Чтобы понять, что это нам даст, надо взять конкретный проект. Например, увеличение грузопотока по Северному морскому пути. Президент поставил задачу увеличить его до 80 млн тонн к 2024 году. Мы можем это сделать за счет СПГ "НОВАТЭКа" , угля Таймыра и нефти Новопортовского месторождения "Газпром нефти" . Но если проанализировать проекты, то получается, что к целевому объему грузопотока мы сможем выйти лишь к 2026 году. Значит, нам нужно скорректировать законодательство в чем-то, создать комфортные условия для инвесторов и хороший инвестиционный климат.

Кроме того, на базе нового нацпроекта мы хотим заняться Росгидрометом. Проанализировав мировую практику, мы поняли, что на 100 государственных датчиков в мире в среднем приходится 1 тыс. датчиков частных компаний.

На базе Росгидромета мы хотим создать проекты государственно-частного партнерства для привлечения крупных игроков, заинтересованных в получении объективных, точных и полных погодных дынных и т.д.

- То есть, фактически, вы предлагаете объединять все существующие проекты в Арктике в некий один национальный проект?

- Не только. Например, компания найдет нефть на Таймыре, как ее можно будет экспортировать на рынок? Для этого нужен порт и вся портовая инфраструктура для захода судов с определенным дедвейтом, подходящим для устья Енисея. В то же время есть необходимость строительства порта под угольные проекты. Возникает вопрос, зачем строить два разных порта, надо построить один с несколькими причалами для отгрузки разных типов грузов. Тут-то и необходимо государственное регулирование.

- Какие компании уже заинтересовались принять участие в этом проекте на текущий момент?

- Мы пока строим этот проект, он ещё не открыт.

- Готовится ли к выдаче "ЛУКОЙЛу" лицензия на разработку Хвалынского месторождения на Каспии? На каких условиях, как будет решен вопрос с экспортом газа?

- Работа по подготовке СРП "Хвалынское" продолжается, прорабатываются различные варианты продажи газа, в том числе экспорта газа в Китай через Казахстан, но какое-либо окончательное решение этому вопросу не принято.

- Как идет процесс инвентаризации месторождений для оптимизации налогового режима?

- Мы синхронизировали эту работу с Минэнерго. Сейчас нам нужно определить, куда движемся: в направлении дорогой нефти Арктики или в направлении доразведки и доработки запасов тех месторождений, которые находятся регионах с развитой инфраструктурой. Мы со своей стороны хотим предложить компаниям создавать специализированные технопарки по добыче трудноизвлекаемой нефти.

- То есть полигоны?

- Полигоны или технопарки, куда могла прийти та или иная компания, российские "Кулибины", у которых есть свои разработки в этом направлении. И сегодня, поверьте, нефтегазовые компании готовы на это идти, поскольку мы формируем для них правильную и комфортную налоговую базу.

- Какова позиция Минприроды по снятию запрета на добычу байкальской нерпы и ловлю омуля? Удалось ли привлечь силы Росгвардии для борьбы с браконьерством на Байкале?

- Эти предложения, а также принятые методы подсчета численности нерпы вызвали резкую критику со стороны экологических организаций. В итоге было принято решение провести в 2018-2019 гг. дополнительные исследования возможности ограничения численности этого уникального животного.

Мораторий на вылов омуля введен с 2018 года, поэтому о возобновлении промысла никакой речи быть не может. Первые положительные результаты запрета уже появились. Численность нерестовых стад пусть и ненамного, но все же увеличилась - на 20-25%. Большереченский рыбзавод сумел заготовить икры в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. Но все равно, основное внимание необходимо уделять охране нерестового омуля основных нерестовых рек (Селенга и Верхняя Ангара, дающих около 90 % промышленных запасов омуля на Байкале). Силы Росгвардии очень хорошо отработали вопрос с браконьерами, практически парализовав скупку омуля в прибрежных поселках на территории Бурятии.