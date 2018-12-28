Глава Роспотребнадзора: на Новый год лучше не пить, если хватает характера

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова в преддверии Нового года рассказала корреспонденту "Интерфакса" о том, как его встречать, о предновогодних проверках ведомства, ситуации с ВИЧ и прогнозах по гриппу в следующем году.

- Впереди Новый год. Как его правильно встретить? Как выходить из праздников?

- Главное в новогодних мероприятиях - сохранить здоровье, а лучше – укрепить его. Здесь общих рекомендаций, конечно, быть не может. Потому что Новый год встречают все - дети, трудоспособное население, люди, которые из трудоспособного возраста уже вышли, и у каждого свой рекомендуемый режим питания, режим дня.

Если говорить о правилах, которые надо соблюдать обязательно, и которым не всегда следуют или знают, то это правила приготовления пищи и ее сохранения. За праздничным столом обычно вместе с взрослыми сидят и маленькие дети, и они могут получить любую еду со стола, нарушается их диета, и это точно не полезно. Поэтому, конечно, лучше соблюсти правильный рацион, не допустить нарушения пищевого поведения, может, для всех приготовить полезную еду. Если есть вопросы по этой теме, можно зайти на сайт zpp.rospotrebnadzor.ru, мы открыли рубрики с советами по полезной пище.

Еще один момент - важно правильно сохранить еду, которая остается на праздничном столе. Бывает, что накрытый новогодний стол стоит до утра и только утром еду убирают в холодильник. А в середине дня первого числа эту еду достают. И вот здесь риски очень велики, потому что, как правило, наш новогодний стол - это салаты, которые хранятся не больше двух часов при комнатной температуре. Желательнее заправлять растительным маслом или ничем не заправлять. Мелко порезанные продукты, заправленные сметаной или майонезом - это большая площадь поверхности, и при этом еще идеальная среда для развития микробов. Если даже в салат попадут микробы, то при комнатной температуре они быстро размножатся и могут причинить вред.

При приготовлении пищи всегда сырое нужно резать отдельно от готового, и в холодильнике хранить тоже отдельно. При приготовлении сырых продуктов, после того, как нарезали и поставили готовиться, нужно обязательно обработать и доски, и инструменты с мылом, содой и горячей водой, помыть рабочие поверхности. Взявшись за сырое мясо, нужно тщательно помыть руки и нож перед тем как, резать им, например, масло или другие продукты.

Желательно, чтобы все, что вы готовите, было хорошо термически обработано. Если гости за столом наелись, то лучше уберите еду, особенно салаты, в холодильник. А в идеале, конечно, нужно приготовить столько, сколько будет съедено за столом, и в новом году не есть прошлогодние салаты.

- А как быть со спиртным?

- Оптимальный вариант - это исключение спиртного, что, конечно же, на Новый год малореализуемо. Если хватает характера, то правильно было бы отказаться.

- Где лучше проводить Новый год? Кто-то уезжает в страны с другим климатом, берет с собой детей. Насколько это правильно? С точки зрения здоровья, где лучше провести эти 10 дней?

- У кого-то здоровье очень крепкое и позволяет менять климатический пояс, у кого-то и приоритеты другие, кто-то и не хочет менять климатический пояс. Но мне кажется, по поводу выезда за рубеж, тем более со сменой климата, лучше советоваться с врачом, а по поводу вывоза детей – с педиатром, особенно если есть какие-то нарушения здоровья. Но вообще педиатры считают, что детей до 1,5-2 лет вывозить за пределы климатической зоны точно не стоит даже летом.

В целом зимние каникулы, массовые мероприятия - предмет особого нашего контроля. Пристальный контроль за оборотом пищевых продуктов, конечно, необходим, и мы его проводим. Для нас это напряженное время. Мы контролируем ситуацию в столице, северной столице, Суздале, на родине Деда Мороза, на родине Снегурочки в Костроме, и в других местах, к которым есть туристический интерес.

В нашей стране много мест, где интересно зимой, и в Крыму, и в Сочи, и в Красноярске, который готовится к Универсиаде и выглядит очень неплохо. На мой взгляд, интереснее России в принципе ничего нет. Блистательные города сегодня в праздничном убранстве. Очень много гостей едет в Москву, и для Москвы это приятная, но все-таки большая нагрузка.

Если говорить о том, куда едут россияне, то, конечно, это высокий уровень и растущий поток в азиатские страны - Таиланд, Вьетнам. В этих странах существуют высокие риски заболеть и лихорадкой Денге, лихорадкой Цуцугамуши, лихорадкой Чикунгунья. Их привозят и из Южной и Центральной Америки, и из Африки. И, конечно же, малярию завозят в значительном количестве. Мы это контролируем и предупреждаем соотечественников об этих рисках на нашем сайте, требуем, чтобы туристические агентства предупреждали. Тем, кто ездит самостоятельно, тоже следует интересоваться, какие есть эпидемиологические риски в разных странах.

Высокий уровень заболеваемости корью в Европе, это тоже большой риск. На сегодняшний день уровень заболеваемости в Европе в пять раз выше, чем в РФ. Если у нас, 15 случаев на 1 миллион в РФ, то в Европе - больше 70 случаев на млн. В Грузии – почти 400 на 1 млн, а в Украине – 850.

- Это связано с мигрантами или граждане Европы не прививаются?

- Там разные причины. Я знаю, что Европейский Союз обратил на это внимание, хотя времени уже прошло достаточно много, выработаны определенные меры. Конечно, это и отказ от прививок, и потоки непривитых, и несовершенство национальных календарей.

- Но это же неопасно для россиян, если они привиты?

- Если мы привиты, выработался иммунитет, человек при необходимости ревакцинируется раз в 10 лет, то риском не является. И можно провериться, остался ли еще иммунитет. У нас привито почти 98% подлежащего населения. И до 55 лет эта прививка бесплатная.

Главные правила, чтобы предотвратить заражение за рубежом кишечными инфекциями, в том числе холерой, брюшным тифом, - это мыть руки, овощи и фрукты, употреблять пищу только после термической обработки, только бутилированную воду, которую вы сами вскрываете.

- Новогодние праздники - это тяжелая пора для медиков, для санитарной службы с точки зрения отравлений, вспышек?

- Традиционно уже многие годы тяжелых отравлений, тяжелых вспышек, связанных с употреблением пищи, в новогодние праздники не регистрируется. Гораздо большая и более значимая проблема - это отравление алкоголем. Не в том смысле, что он некачественный, а в том, что его бывает выпито излишне много. На мой взгляд, это большая беда и для тех, кто этим страдает, и для окружающих, близких. Ограничения здесь - лучшая мера. Во-вторых, чтобы обойтись без проблем, важно покупать все продукты, включая алкоголь, в тех местах, где есть контроль. То есть юридически легальных - магазинах, торговых центрах. Вся уличная, придорожная торговля - это, безусловно, высокие риски. Мы за прошедшую неделю вместе с министерством внутренних дел ведем рейдовые проверки: проверено 814 объектов и почти 1000 объектов торговой сети и в каждом пятом месте законной торговли были выявлены нарушения. А еще установлено 166 мест несанкционированной торговли. Только за неделю снято 112 тонн продукции. Это практически тоже каждая пятая из общего числа проверенных партий.

- О каких продуктах речь?

- Обо всех пищевых, в том числе несколько партий импортной икры. В 111 случаях икра реализовывалась без документов вообще, а в 99 партиях информация о продукции была неполной. Все это, конечно, снято с реализации. Сегодня торговые сети очень внимательно следят, чтобы их продукция не вызывала проблем у потребителя, независимо от ценовой категории. Здесь определенные гарантии, безусловно, есть. А вот уличная торговля, несанкционированная торговля, интернет-торговля алкоголем - это все за пределами законодательства, это нарушение действующего законодательства. И потакать такому нарушению нельзя. Покупать в этих местах продукты, тем более алкоголь, нельзя.

В этом году мы встречаем Новый год с вступившим в силу постановлением правительства РФ о запрете продажи спиртосодержащих непищевых веществ по цене ниже пищевого спирта. Это решение очень обоснованное и правильное. Мы уверены, что праздники с таким ограничением пройдут с меньшим количеством отравлений алкоголем и суррогатами, хотя, к сожалению, абсолютно избежать этого вряд ли удастся.

- Были ли результаты по итогам этих проверок, удивившие вас?

- Сам факт, что продавец позволяет себе продавать продукт неизвестного происхождения без документов, он не то, что удивителен, а возмутителен. Тот, кто продает, и человек, поставивший этого продавца, точно знают, что рискуют здоровьем покупателя, но все равно это делают. И здесь, мне кажется, только ужесточение ответственности может дать должный результат. К сожалению, другого метода здесь нет.

- Как обстоит ситуация с российской вакциной против Эболы? Известно, что она применяется в Гвинейской республике в рамках клинических испытаний. Насколько она эффективна и востребована? Предлагали ли мы Всемирной организации здравоохранения сотрудничество по вакцине?

- Сегодня в РФ зарегистрировано две вакцины против лихорадки Эбола, одна из которых может быть использована непосредственно в очаге распространения. Вторая может использоваться для профилактики. К ней проявляет интерес ВОЗ. Мои коллеги не так давно на узком совещании в ВОЗ рассказали об этом препарате, был поставлен вопрос о его признании, и сейчас они готовят пакет документов и будут отправлять в ВОЗ для использования и этого российского препарата в горячих точках.

Часто специалисты в области вакцинологии говорят, что все вакцины, которые можно было сделать, уже созданы. Имеется ввиду, что более или менее понятные и простые вакцины уже созданы. А сегодня создание вакцин - дело гораздо более трудоемкое, потому что создаются они против крайне изменчивых возбудителей с разными особенностями.

- Как в этой связи вы оцениваете ход работы по созданию вакцины против ВИЧ? Мы в начале пути?

- Это светлейшая мечта человечества. Пока значимых результатов разработок в мире нет, хотя многие ученые работают.

- По заболеваемости ВИЧ разные цифры приводятся разными ведомствами.

- У нас есть официальная статистика Росстата - это единственные цифры, которые сегодня в России официально признаны.

- Если завершить тему ВИЧ: как в целом ситуация, удалось ли остановить прирост?

- В целом ситуация не позволяет нам ослабить усилия, и никто не собирается этого делать. Все ведомства, все субъекты понимают, что и как надо делать, и делают, и будут делать. Если говорить о приросте, то три-четыре года назад у нас темп прироста был 10-12%, а в 2017 году - 2%, а по текущему году предварительные цифры - это минус 2%. Хотя это не является основанием, чтобы больше ничего не делать, наоборот, нужно прилагать еще более значимые усилия, чтобы ситуация улучшалась. Нужно добиться того, чтобы у нас вообще не было не только процентного, но и количественно ни одного нового случая - это наша общая задача и мы к ее решению идем. До победы нам еще нужно много работать.

- Сейчас дети уходят на каникулы, взрослые - на праздники, и вероятно падение темпов заболеваемости гриппом, ОРВИ. Когда, как вы считаете, будет подъем, какие штаммы будут активны зимой-весной, будет ли эпидемия, будут ли какие-то опасные формы гриппа?

- У нас предновогодний разговор, и мой прогноз о том, что в этом году эпидемии не будет, уже сбывается. В России за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом ненамного выросла, но в целом она низкая. По совокупному населению превышение эпидпорога около 12% у нас в одном субъекте - в Кемеровской области. Но важно помнить, что когда идет эпидемический рост, то превышение составляет, как правило, более 200%. А это превышение в 12% в одном субъекте не очень большое и каких-то рисков не несет. Вместе с тем за эту неделю шесть городов дали превышение, но тоже небольшое, до 15% – это Калуга, Петрозаводск, Ульяновск, Екатеринбург, Тюмень и Новосибирск. Это говорит о том, что вирусы циркулируют, но вирусов гриппа пока еще очень и очень мало. Из положительных находок по вирусам – их в целом немного, - всего 14% гриппа. Некоторый рост есть, но пока это некритично. И в этих положительных находках преобладающими являются вирусы гриппа А(H3N2), их 89 находок было на прошлой неделе, и вирусы гриппа A(H1N1) 2009 года - 71 находка, и 20 находок вируса гриппа B. Это говорит о том, что циркулируют все три знакомых варианта вируса. Но это не основание для того, чтобы успокоиться, меры предпринимать нужно.

А в США, например, вируса гриппа A(H1N1) пандемического типа в 4,5 раза больше, чем у нас, и это настораживающий симптом. А в Европе за неделю было выявлено 214 вирусов A(H1N1) и 149 вирусов подтипа A(H3N2). Здесь соотношение немножко другое, ближе к нашему, но циркуляция вируса гриппа A(H1N1) тоже достаточно распространена.

Мы должны сейчас озадачиться защитой детей, беременных, лиц с хронической патологией дыхательной системы, эндокринной системы и сердечно-сосудистой. Им следует в праздники поберечь здоровье, поменьше контактов с другими людьми. Оснований для принятия каких-то экстренных мер нет, но непривитым людям стоит помнить о циркуляции вирусов в Европе и США, если планируют поездки. Привиться еще можно, вакцина в небольшом количестве еще есть. И нужно успеть это сделать, если вы собираетесь ехать в эти регионы.

Если говорить о вакцинации, то в этом году федеральный бюджет выделил рекордное количество средств на приобретение вакцины, она была закуплена для 45% совокупного населения России, и практически все вакцины уже использованы. На сегодняшний день в России практически 50% привитого населения за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов, средств работодателей. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы работодатели прививали своих работников более активно, на сегодняшний день этот показатель растет, составляет плюс 4,5% к закупленным федеральным бюджетом вакцинам. В этом году у нас неплохой показатель привитых беременных - около 200 тысяч. Будем надеяться, что их здоровье будет полностью сохранено и в период подъема заболеваемости, который, безусловно, будет, но, очевидно, после новогодних праздников, когда все, кто уезжал из страны, привезут нам новые варианты штамма вируса.

- То есть подъем возможен в январе?

- Я уже говорила, что прогноз - дело не очень благодарное. Наша основная задача - мониторировать ситуацию, не пропустить начало и вовремя принять все меры. Что мы и делаем. Ну, а всем в преддверии Нового года желаю здоровья, его укрепления в эти длинные выходные на свежем воздухе в хорошую погоду и в общении с близкими людьми, счастья.