СЕО "Северстали": Для любой консолидации на рынке должны быть очень серьёзные предпосылки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Глава "Северстали" Александр Шевелев в интервью "Интерфаксу" в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе поделился мнением о перспективах мирового рынка стали, рассказал о надеждах металлургов на рост внутреннего потребления и инвестиционных планах компании.

- Несмотря на то, что по итогам 2018 года мировые цены на сталь продемонстрировали рост, в последнем квартале прошлого года они существенно упали. Какой уровень цен будет в I квартале, вы ожидаете их восстановления?

- Действительно, в четвертом квартале наблюдалось некоторое снижение цен. Если в 2018 году средняя цена была примерно $560 за горячекатаный рулон FOB "Черное море", то в конце декабря мы видели уровень примерно в $460-470. На таком уровне они остаются и сегодня. Мы рассчитываем на их стабилизацию именно на этом уровне и полагаем, что дальнейшего снижения цен не последует: во-первых, произошла достаточно существенная коррекция, а во-вторых - текущий уровень, на мой взгляд, отражает исторический спред между сталью и сырьевой корзиной.

Для таких компаний, как "Северсталь", которая является традиционно одним из лидеров по издержкам, это достаточно комфортный уровень.

В связи с сезонным спросом во втором и третьем кварталах и, наверное, даже в конце первого, мы рассчитываем на рост цен. Думаю, мы можем спокойно увидеть уровень $500 за тонну (плюс-минус). Но, скорее всего, по текущим нашим ощущениям и прогнозам, конец 2019 года опять может ознаменоваться определенным снижением цен из-за окончания сезонного спроса, замедления экономики Китая и ввода новых мощностей.

- То есть средняя цена, которую вы закладываете на текущий год, примерно та же, что и сейчас - $460-470 за тонну?

- Да. Мы рассчитываем, что средняя цена 2019 года будет примерно на уровне текущей.

В то же время, волатильность и влияние на рынок внешних факторов, которые невозможно прогнозировать - таких как рост протекционизма - тоже никто не отменял.

- В октябре-декабре "Северсталь" увеличила отгрузку горячекатаного проката в Европу, снизив поставки на Ближний Восток. Это тенденция?

- Да, это можно назвать тенденцией 2018 года. Мы сознательно наращивали поставки в ЕС, чтобы повысить эффективность экспортных продаж. Европа традиционно является для "Северстали" привлекательным рынком, исходя, во-первых, из его зрелости, емкости и логистических преимуществ нашей компании.

Кроме того, "Северсталь", по сравнению с нашими российскими конкурентами, имеет более выгодные условия по пошлине на поставки, что позволяет нам эффективно отгружать сталь в Европу.

По сравнению с Ближним Востоком европейские продажи были в прошлом году более маржинальными.

- Если это тенденция, то сохранится ли она в этом году? Вы продолжите наращивать поставки в этот регион, даже несмотря на ввод ЕС постоянной защитной меры? Какие у вас планы?

- В 2019 году мы рассчитываем сохранить уровень продаж примерно на уровне прошлого года. По итогам 2018 года мы, как и планировали, реализовали в этот регион примерно 1,5 млн тонн. С одной стороны - это существенный прирост к 2017 году. Но, при этом, это возврат на наши исторические позиции: мы и раньше продавали более 1 млн тонн в Европу и сейчас вышли на эти исторические объемы.

Но увеличение поставок на экспорт не самоцель, поскольку домашний рынок является для нас основным. Примерно 60% мы продавали и планируем продавать именно на домашнем рынке.

- Но домашний рынок, как мы видим, не очень динамичный. "Северсталь" рассчитывает на ежегодный прирост спроса на внутреннем рынке где-то на 1%. Как показал себя российский рынок по итогам 2018 года? Есть обнадеживающие факторы, которые могут свидетельствовать об оживлении спроса? Или динамика спроса на внутреннем рынке так и останется практически на уровне flat?

- Да, спрос на внутреннем рынке не оправдал надежд, как и весь регион стран СНГ. Мы рассчитывали, и к этому были предпосылки, что в начале прошлого года рынок должен вырасти примерно на 1%. Но по итогам года видим, что объем потребления стали сохранился на уровне 2017 года, то есть "ноль плюс".

В 2019 году мы также рассчитываем, что будет определенное оживление. Но вот пока, с началом года, явных сигналов к этому нет. Скорее всего, потребление стали сохранится примерно на уровне 2018 года.

- Когда, наконец, наши инвестиционные проекты начнут генерить спрос на сталь, ведь есть крупные программы, инфраструктурные проекты, которые сейчас обсуждают правительство, РСПП? Рано или поздно спрос должен начать восстанавливаться...

- Абсолютно точно. Мы считаем, что в РФ формируется достаточно серьезный отложенный спрос, и, учитывая территорию России, металлоемкость различных индустрий (прежде всего строительной отрасли, народного хозяйства) мы тоже рассчитываем, что крупные инфраструктурные проекты должны обеспечить спрос на сталь.

Когда это случится? Мы надеемся - в ближайшее время, потому что все факторы способствуют тому, что крупные инфраструктурные программы должны начинаться, запускаться, продолжаться. Ждем...

- У вас нет опасений, что изменение схемы финансирования в строительстве, которого так боятся все девелоперы, в итоге уменьшит емкость внутреннего рынка: стройка резко сбавит темпы, по крайней мере, на период турбулентности, пока девелоперы будут перестраиваться?

- Опасения разные. В основном они связаны с волатильностью.

Если говорить про спрос на сталь, то мои личные ощущения, что усиливающийся с каждым годом протекционизм является даже большим риском, чем те внутренние факторы, о которых вы упомянули.

Я рассчитываю, что стройка справится с той задачей, о которой вы говорите. Мы не ожидаем какого-то заметного ухудшения ситуации в строительном секторе. Наоборот, мы рассчитываем на рост потребления стали в стройке.

- Вы планировали в этом году инвестировать $1,4 млрд. Эта цифра, как и объявленные инвестпроекты, остаются актуальными? Был ли скорректирован перечень проектов?

- Мы объявили, что, начиная с 2019 года, в ближайшие несколько лет наша инвестпрограмма будет увеличена по сравнению с традиционными $700-800 млн, которые мы ежегодно инвестировали.

В 2019 году - capex $1,4 млн, как мы и объявляли. Мы сохраняем свои прогнозы и свои цели по capex на этом уровне.

Основной объем инвестиций будет направлен на развитие: примерно три четверти capex-проектов связаны с развитием новых видов продукции, новых проектов, расширением наших узких мест в цепочке, расширением производственных мощностей, с объемом производства продуктов с высокой добавленной стоимостью. Примерно $350 млн стандартно мы инвестируем в поддержание инфраструктуры.

Основными проектами являются, как мы и говорили, строительство доменной печи №3, коксовой батареи №11. Еще ряд проектов связан с расширением производства на Яковлевском руднике, и целый ряд проектов в ближайшее время должны дать нам дополнительные конкурентные преимущества.

При этом, несмотря на увеличенную программу по capex, мы обеспечиваем для наших акционеров, на мой взгляд, очень привлекательные условия и снижаем их риски по достижению привлекательности инвестирования в "Северсталь".

Мы объявляли в прошлом году, что для расчетов дивидендов будем использовать так называемый нормализованный денежный поток, из которого будет убираться экстра-capex, превышающий традиционный уровень $800 млн. Таким образом, дивидендная политика не пострадает.

- Вам потребуется привлекать заемные средства для инвестпрограммы?

- Нет. Исходя из сегодняшних оценок, в ближайшее время у нас нет острой необходимости привлекать заемные средства на реализацию инвестпрограммы. Это с одной стороны.

С другой стороны - мы всегда смотрим на различные возможности. У нас очень комфортный уровень долга по итогам третьего квартала и вообще - прошедшего года; очень низкое соотношение уровня чистого долга к EBITDA.

То есть нам можно занимать. Если мы увидим хорошие возможности на долговом рынке, то будем готовы эти возможности использовать. У нас сегодня открыты существенные кредитные линии примерно более чем на $1 млрд. Пока необходимости в займах не видим.

- В ближайшие пять лет компания ожидает ежегодный прирост EBITDA в коридоре 5-10%. В 2019 эта планка будет поддержана?

- Мы всегда говорили и говорим, что этот прогноз исключает макрофакторы. По итогам 2018 года мы эту цель, безусловно, выполняем.

По итогам 2019 года и последующих лет мы также считаем, что за счет бизнес-инициатив, трансформационных инициатив, которые мы сегодня запускаем в рамках обновленной стратегии, мы будем выполнять эти задачи. Мы ставим себе цель двигаться быстрее отрасли с точки зрения финансовых результатов.

- В прошлом году вы с "Роснано" и испанской Windar создали СП по производству башенных ветрогенераторов. Как я понимаю, это для компании новый опыт, новый передел. Планируете ли вы этот опыт повторять в других схожих сегментах? Это для вас стратегическая линия, или некая единоразовая возможность, которой вы воспользовались?

- Это как раз один из примеров решения тех задач, которые мы перед собой поставили. Это же не просто горячекатаный лист, а специальным образом подготовленные раскроенные стальные пластины, которые будут поставляться на совместное предприятие.

Мы и дальше планируем выявлять такие потребности клиентов и возможности, реализовывать. В том числе - через организацию совместных предприятий с ведущими партнерами в тех или иных отраслях.

- Можно сказать, что это более маржинальный для компании бизнес по сравнению с основным?

- Не совсем так. Сегодня у нас в целом бизнесе очень хорошая маржа - более 30% - за счет преимуществ, которые мы имеем благодаря вертикально интегрированной модели.

Те решения, и модели ведения бизнеса, о которых мы сейчас говорим, с одной стороны, должны подержать эту маржинальность, а с другой - обеспечить гораздо более долгосрочные взаимоотношения с нашими ключевыми партнерами.

- Вы упомянули об уровне рентабельности, который достигается, в том числе, за счет вертикально интегрированной модели. Она у всех разная. И рано или поздно эта разница в эффективности подталкивает любую отрасль к консолидации. Как вы считаете, актуально ли это сейчас для российской металлургии?

- Российский стальной рынок сегодня уже достаточно высококонсолидированный, прежде всего, в плоском прокате.

На мой взгляд, остаются возможности консолидации на рынке сортового проката. Но пока не видно каких-то конкретных движений в этом направлении.

А вообще, для любой консолидации должны быть очень серьезные предпосылки. И одной из них является синергия между активами, которые консолидируются. На сегодняшний день, судя по всему, в России таких явных предпосылок нет, иначе какие-то движения происходили бы.

При этом на рынке осуществляются моносделки. Например, наша компания в ноябре 2018 года закрыла сделку по консолидации 100% акций Яковлевского ГОКа.

- А вопрос консолидации в международном масштабе?

- Что касается внешнего рынка, то здесь происходят сделки и слияния, и поглощения. Например, Tata Steel и ThyssenKrupp.

- Да, но без участия российских компаний...

- Потому что российские компании не видят для себя возможности повышения стоимости для акционеров при участии в этих сделках. А это является обязательным условием.

- В конце прошлого года очень активно вышел в публичную плоскость диалог металлургов с регуляторами на темы, связанные с издержками: металлурги, в том числе, критиковали ДПМ-2, были недовольны планируемым темпом роста грузовых тарифов. То, как на данный момент разрешилась эта ситуация, вас устраивает? Эффективен ли диалог с властью?

- Я бы постарался более широко ответить на этот вопрос. Первое. Нельзя сказать, что те решения, которые приняты, полностью устраивают - переговоры продолжаются.

С другой стороны - я убежден, что текущий диалог с властью является эффективным. Очень хорошо, что он, в принципе, происходит, что есть площадки, на которых можно обменяться мнениями, заявить свои предложения, рассмотреть их и участвовать в принятии решений. Это важно.

А в целом, если говорить про взаимодействие с властью... Часто задается вопрос: какие меры поддержки нужны бизнесу от правительства?

Я глубоко убежден, что в текущих условиях ведения бизнеса в России, прежде всего крупного бизнеса, никаких специальных мер поддержки не нужно. Нужен рост экономики. Если будет расти экономика, будет потребность в услугах, в продуктах, в товарах, и это будет основным драйвером развития бизнеса.

Нужно улучшение диалогового климата в РФ, чтобы в Россию все больше приходили партнеры, ведущие компании, был доступ к рынкам капитала.

И третье. Нам всем нужны понятные правила игры. Долгосрочные, понятные, предсказуемые правила ведения бизнеса - таможенные правила, налоговая политика и так далее...