Первый зампред ВТБ: Сделка по "Магниту" с самого начала была демонизирована

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Минувший год был небогат на сделки на рынке капитала, но чем дольше пауза, тем больше очередь ожидающих его открытия. Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев уверен, что в отсутствие геополитических шоков сильная макроэкономика рано или поздно вернет инвесторов на российский рынок. В интервью "Интерфаксу" в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе Соловьев рассказал о перспективах наступившего года, о самой громкой сделке года минувшего, а также о взаимоотношениях ВТБ с рядом крупных корпоративных клиентов.

- Прошлый год для рынков капитала начинался с неплохих ожиданий. Ровно в дни форума в Давосе, например, евробонды размещал "РусАл" . Однако вскоре все изменилось - и для "РусАла" в частности, и для рынков капитала в целом...

- Это все равно был неплохой год. Экономика выросла, макроэкономика прекрасно себя ощущает. Двойной профицит, бюджет в отличном состоянии. Да, была некоторая волатильность на рынках и пострадали несколько компаний, но для каждой из них есть определенного рода план движения, развития.

Безусловно, для рынков капитала год был сложным, транзакций было действительно мало, на рынке акционерного капитала - вообще ничего. На долговом рынке мы все-таки несколько сделок достаточно успешно сделали, с очень низкой доходностью. Разместилась Россия, в корпоративном секторе "Газпром" , РЖД прекрасные сделали выпуски - была самая низкая доходность за всю историю.

И у нас было достаточно много сделок M&A. Покупались и компании целиком, и маленькие пакеты. Поэтому я бы сказал, что несколько лет за последнее десятилетие были гораздо хуже.

- Что нас ждет в этом году? Не может же рынок бесконечно находиться в таком состоянии.

- Посмотрите на то, что происходит. Рынок по отдельным акциям достаточно уверенно растет. Мы видим даже, что на акции второго эшелона появляются покупатели. У нас большой pipeline отложенных сделок, M&A-сделки продолжаются, интерес к России у иностранных инвесторов, как стратегических, так и финансовых, остается. Pipeline также есть и на долговом рынке. Мы абсолютно четко планируем дальнейшие размещения.

Важно знать и понимать, что в основе успешного развития рынков капитала лежит очень правильная, рациональная макроэкономическая политика. Она как якорь в конечном итоге всю волатильность постепенно возвращает в пределы среднего интервала. Самое главное, что наша валюта остается конвертируемой, а бюджет и платежный баланс в прекрасном состоянии.

Если дальше не будет определенных геополитических всплесков, то фундаментальные макроэкономические показатели обязательно обратно вернут стратегических инвесторов.

Интерес к рынку сохраняется, потенциал российского рынка большой. Я думаю, что этот год будет очень интересным.

- Одна из самых интересных прошлогодних сделок M&A - с вашим участием, покупка пакета акций "Магнита". Сейчас в компании сложилась довольно необычная структура управления - с одной стороны, гендиректор Ольга Наумова, которая пришла в компанию уже после смены акционеров, с другой - Ян Дюннинг, хорошо знакомый ВТБ по "Ленте". В российской корпоративной практике "дуумвираты" - достаточно редкое явление. ВТБ как акционер "Магнита" считает эту конструкцию жизнеспособной и на данный момент финальной?

- Эта сделка была с самого начала "демонизирована", с самого начала вокруг нее огромное количество ни на чем не основанных слухов. Почему ВТБ, зачем ВТБ? Мы несколько десятков инвестиций сделали за последние 10 лет. Часть из них очень успешная, мы показали, что мы работаем очень хорошо в совете директоров. Мы, как и в любой другой инвестиции, работаем абсолютно транспарентно, в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления.

Эту сделку мы делали на условиях продавца, так, как он нам ее предложил, когда пришел и сказал, что хочет продать определенный пакет. Она была изначально определенным образом структурирована. Дальше мы снизили свой пакет на размер того риска, который по той цене для себя определяли оптимальной (продав часть пакета в "Магните" группе Marathon - ИФ).

После этого, как в любой другой инвестиции, мы начали работать в совете директоров с другими акционерами. Самым главным для нас было создать рабочий, правильный, прозрачный совет директоров. Он практически сразу был избран, в нем профессионализм и опыт сочетаются с пониманием финансового дела, ритейла.

Дальше задача совета директоров - сформировать команду менеджмента. После этого очень долго и кропотливо создавалась команда менеджмента, которая полностью изменила структуру управления. Когда вы говорите, что команда недавно изменилась, это не так, она начала изменяться с момента, когда мы вошли в компанию. Это как в спортивной команде, когда вы на каждое место пытаетесь найти оптимального игрока, которые друг с другом смогут играть в одной команде.

Сейчас можно сказать, что в основном команда менеджмента сформирована. Выходит господин Сорокин (ранее возглавлял сеть супермаркетов "Перекресток" - ИФ), вы видели назначение Яна (Дюннинга - ИФ), видели назначение Юрки Талвитие (будет отвечать в "Магните" за стратегические коммуникации - ИФ) и так далее. Фактически год работы ушел на то, чтобы была создана эта менеджерская команда.

С нашей точки зрения, уже видны результаты работы существующей команды, потому что Ольга и коллектив, который она привела, сразу, как говорят англичане, hit the ground running. Была проведена огромная работа по внутреннему перестроению команды, по нахождению внутренних улучшений.

Теперь конкретно вопрос по назначению Яна - опять же есть, наверное, некое недопонимание. Роль Яна - это роль executive члена совета директоров. Мы надеемся, что на очередном собрании акционеров его кандидатура будет поддержана всеми акционерами, и он станет членом совета директоров, который будет также иметь исполнительную роль. Это абсолютно рабочая ситуация, и она применяется в России. На Западе такой подход практикуется повсеместно, в большом количестве самых передовых компаний. Мы в такой схеме не видим никаких противоречий.

В своей роли Ян, как представитель совета директоров, является самым главным executive внутри компании. Недопонимание, видимо, происходит от того, что Ольга является по российскому законодательству генеральным директором, и она первое лицо исполнительного органа. Часто задают вопрос: кто ведет планерку? Ведет г-жа Наумова, она отвечает за оперативное управление компанией. Но Ян является более старшим внутри иерархии менеджмента, поэтому это не "дуумвират" и не "триумвират". Абсолютно четко прорисована иерархия, четко распределены обязанности.

Но очень важно понимать, что это одна команда, и успех этой компании зависит от того, как они будут взаимодействовать. У Яна должность президента, и, мы надеемся, члена и зампреда совета директоров, у которого будет исполнительная роль.

Ян - профессионал с огромным опытом, в том числе и в России, Ольга его очень уважает и ценит, в то же время Ян испытывает огромное уважение к Ольге. Они уже много раз встречались, у них есть взаимопонимание. Ольга остается первым исполнительным лицом и продолжает то, что, с нашей точки зрения, она уже очень правильно начала имплементировать внутри компании. Ян - это определенное усиление, и мы хотим, чтобы у такой мощной компании, как "Магнит", была лучшая команда управленцев, которую мы попытались с другими членами совета директоров собрать.

В отражении этого вы видите, что с начала года цена акций компании уверенно растет, она уже процентов на 17-18 выросла, а падение до этого, на мой взгляд, было спровоцировано нездоровым фоном слухов, новостей, каких-то интерпретаций. В том числе интерпретаций нескольких миноритарных акционеров, которые паникуют, кричат, а потом думают, раскаиваются и покупают акции на этом падении. Оказывая своими нерациональными действиями медвежью услугу другим акционерам. На этом фоне несколько больших акционеров вышло, к сожалению...

- Вы имеете в виду зарубежные инвестиционные фонды?

- Да, несколько фондов, к сожалению, вышло, это были очень грамотные, стратегические фонды. Мы с ними разговаривали, они сказали: такой фон, ничего не понятно, кто управляет компанией? Хотя у нас все абсолютно транспарентно, делается по лучшим корпоративным стандартам. Шумиху и нездоровый фон создали некоторые миноритарные акционеры, у которых очень небольшие инвестиции в эту компанию, но большое желание создать шум из ничего. Они создавали ажиотаж, а коллеги их почему-то слушали.

"Магнит" будет показывать лучшие результаты, команда сформирована, и мы надеемся, что этот год будет намного успешнее со стороны как фундаментальной стоимости компании, так и поведения акций.

- Развивая спортивную параллель - игрок, который пришел в команду, вам хорошо знаком по игре в другом коллективе. Это провоцирует слухи о том, что "Магнит" может в будущем поглотить "Ленту", где работал Ян Дюннинг.

- Когда господин Верхошинский перешел в Альфа-банк, ваши коллеги в прессе написали, что ВТБ обязательно купит Альфа-банк. Это приблизительно такого же уровня рассуждения.

Поэтому я даже не знаю, как это комментировать. Если будут какие-то предложения со стороны акционеров, конечно, совет директоров это рассмотрит. Пока ни менеджмент с этим не приходил как со своими идеями, ни совет директоров, ни акционеры. Мы к ним тоже не ходили для обсуждения, потому что это другой формат, другая стратегия. Пока, по крайней мере, это ни разу не обсуждалось, поэтому остается на уровне спекуляции. Если к нам пришел человек из Сбербанка , это не значит же, что Сбербанк купит ВТБ или они сольются. Пока это такого уровня дискуссии.

- В декабре OFAC сообщил, что ВТБ может принять участие в схеме вывода En+ из-под санкций, при этом в релизе американского регулятора сообщалось, что банк станет владельцем пакета акций Олега Дерипаски в En+, который ранее был заложен в качестве обеспечения по обязательствам его компаний. New York Times недавно писала, что в рамках этой сделки Дерипаска сможет списать или зачесть долг перед ВТБ, так ли это? Какой пакет в компании ВТБ получит с учетом акций, находящихся у банка в залоге?

- Сама сделка до сих пор находится на утверждении исполнительными и законодательными органами Соединенных Штатов Америки. Финальная структура сделки будет определена, я надеюсь, и одобрена в ближайшее время. Мы надеемся, что это действительно произойдет. Конкретные детали и смысл договорных отношений я сейчас бы не комментировал. Единственное, хочу сказать, что никакого списания долга или зачета не происходит, акционер как был должен группе ВТБ, так и остается.

Происходят определенные сложные юридические и технологические изменения в структуре долга, но долг не прощается, он абсолютно весь остается, просто его формат со стороны финансовых технологий и юридических аспектов несколько изменяется для того, чтобы состоялась передача акций и фактический выход из-под санкций самой компании. Что является самой важной целью, с нашей точки зрения, на настоящем этапе.

- Верно ли предположение, что для рынка капитала в целом драматическое значение имеет то, в какие сроки и как разрешится ситуация с компаниями Олега Дерипаски?

- Геополитический фактор оказывает большое влияние на мультипликатор российского рынка, поскольку те удары, которые прошли по некоторым компаниям, были тяжелыми, мы видели значительное падение и долговых инструментов, и инструментов акционерного капитала на таких новостях. Поэтому понятным остается вопрос - будет ли кто-то следующий, по какой причине и как? Это создает определенный дисконт. Если бы он ушел, понятно, что акции значительно бы поднялись в цене. Посмотрите, на вероятности того, что En+ выйдет из-под санкций, еще до самого решения, цена акций поднялась с 5 до 9 долларов.

Понятно, что геополитический фактор - важный, и он будет влиять на рынок. Но есть часть сегментов, часть акций, где вероятность такого рода событий относительно низкая - и эти бумаги торгуются с более высоким мультипликатором.

Интерес со стороны и стратегических инвесторов, и финансовых инвесторов к России остается. У нас недавно несколько сделок было, и везде есть иностранные партнеры. И не только у нас. Люди приходят, покупают, процесс идет, потому что, как я уже отмечал, экономика, ресурсная база, экономический и рыночный потенциал нашей страны огромный.

- В ноябре сообщалось, что ВТБ ведет переговоры о закрытии обязательств группы "Сумма" Зиявудина Магомедова по строительным объектам за счет пакета акций "Объединенной зерновой компании". Достигли ли вы каких-то договоренностей по этому вопросу?

- Мы продолжаем вести переговоры, к сожалению, определенности пока не достигнуто. Мы надеялись бы в первом квартале все-таки этот вопрос решить.

- Топ-менеджмент "Транснефти" недавно сообщил, что ведет переговоры о создании единого зернового оператора на базе Новороссийского морского торгового порта, и в частности, переговоры идут с одним из банков. ВТБ в прошлом году получил долю в "Новороссийском комбинате хлебопродуктов" (НКХП), который владеет одним из крупнейших зерновых терминалов в России. Ведет ли ВТБ переговоры с "Транснефтью" по поводу создания единого зернового оператора? Как может выглядеть сама схема его создания - это будет какое-то СП или кто-то из участников будет продавать свою долю в зерновом активе другой стороне?

- Мне сложно комментировать планы "Транснефти". Наша стратегия определена, в ее рамках мы двигаемся, приобретя за долг 33% НКХП. Мы сделали предложение о выкупе всем миноритарным акционерам. Я уже говорил, мы надеемся, что они примут его, поскольку стратегия компании полностью изменилась, мы не планируем дальше развивать ее на публичных рынках. Мне кажется, что цена адекватная и рыночная, я бы рекомендовал миноритарным акционерам это предложение принять.

- ВТБ в конце октября сообщил о заключении поставочного форварда по продаже акций "Трансконтейнера" стороннему инвестору. С тех пор сообщений о том, что банк изменил свою долю в компании, не было. Технически эта доля по-прежнему принадлежит вам? Есть ли какой-то срок, в течение которого ВТБ должен формально перестать быть владельцем 24,84% акций "Трансконтейнера"?

- По российскому законодательству - да, пакет принадлежит банку, на нашем балансе, мы обладаем правами голосования и так далее. Но условия форварда также предусматривают поставку этих акций против платежа и определенные права и договоренности по голосованию у того клиента, который у нас покупает. Здесь нет ничего секретного, обычная сделка инвестиционно-банковская, когда срок придет - он может наступить и раньше, чем предусмотрено форвардом, если коллеги решат оплатить нам акции, либо по сроку истечения форварда - мы получим деньги, а коллеги получат акции.

- Когда наступает срок истечения форварда?

- Срок его действия мы не комментируем.

- Увязан ли он как-то с судьбой контрольного пакета "Трансконтейнера"?

- Нет, никак.

- Акционеры группы "ГАЗ" недавно одобрили реструктуризацию синдицированного кредита, предоставленного ВТБ и Сбербанком в 2015 году. Из сообщения "ГАЗа" следует, что срок погашения долга продлен до 2028 года. Вы эти параметры согласовали?

- Комментарии по конкретным деталям сделки не могу давать. В плане реструктуризации мы настроены положительно, как и наши коллеги из Сбербанка. Мы являемся долгосрочным финансовым партнером "ГАЗа", считаем, что это одно из лучших машиностроительных предприятий в стране, потрясающие технологии, очень хорошее производство. Фундаментально замечательная компания. Всячески будем компании помогать в пределах банковского регулирования и тех возможностей, которые у нас есть.

Компания имеет свой план и работает с исполнительной властью США по выводу компании из-под санкций. У них свой трек и своя траектория. Мы такой роли, как в ситуации с En+, не играем, потому что у нас нет акций, мы не акционеры предприятия. Однако я надеюсь, что результат будет положительный.

- ВТБ - один из основных кредиторов "Уралхима" и "Уралкалия" . Недавно их основной владелец Дмитрий Мазепин заявил, что рассматривает возможность размещения акций обеих компаний вместе или по отдельности для снижения долга. В какой временной перспективе вы как кредитор видите возможным такое размещение? И какой может быть схема, учитывая, что у обеих компаний высокая долговая нагрузка?

- Мы долгосрочный партнер, и очень рады тому, что фундаментальные показатели у обеих компаний улучшаются. Бизнес очень сильный, компании хорошо управляются. Особенно радует прогресс "Уралкалия".

Выбор между публичным инструментом или стратегическим пакетом - это вопрос цены, цели, партнерства. К сожалению, публичные мультипликаторы сейчас не отражают фундаментальной стоимости абсолютного большинства российских компаний и банков. Интерес к таким активам, несомненно, есть, но вопрос по возможной схеме лучше задавать господину Мазепину. Мы как кредиторы, и особенно как инвестбанк, все его начинания поддержим.

- Недавно ВТБ приобрел "Медиалогию" - даже по меркам private equity это довольно небольшой бизнес, по крайней мере, с точки зрения выручки. Стоит ли ждать от ВТБ в сегменте PE других подобных сделок, приобретения компаний с небольшой выручкой, но прочными позициями в своем сегменте рынка, пусть он и нишевый?

- Сама компания уникальная, и когда у нас возникла эта возможность, мы с большой радостью ей воспользовались. Мы в банковской сфере не раз приобретали нишевых игроков - либо региональных, либо продуктовых.

Как определенную стратегию я бы это не рассматривал, но если появляется что-то уникальное для своего рынка, конечно, нам это интересно.

- В конце декабря совет директоров "РусГидро" рассматривал вопрос с формулировкой "об эффективности форвардного контракта с ВТБ". Означает ли это, что параметры соглашения могут измениться?

- К нам компания не обращалась. В компанию приходили какие-то не очень качественные финансовые консультанты, которые, не совсем понимая структуру форварда, цен и прочего, ставили его под сомнение.

Компания сама внутри себя провела анализ и пришла к выводам, что текущий форвард - это наиболее дешевый и правильный инструмент для того, чтобы не увеличивать прямую долговую нагрузку, позволить компании работать над увеличением ее стоимости. Это была самая дешевая альтернатива (привлечения финансирования "РусГидро" - ИФ). И, на наш взгляд, она таковой и остается.

Поэтому мы дальше пока живем и работаем в том же самом формате. Компания прекрасная, уникальная, отлично управляется, фундаментально это потрясающий бизнес. Очень жаль, что существует такой геополитический дисконт, иначе компания стоила бы намного дороже.

Один из ключевых негативных факторов, влияющих на оценку капитализации компании, это существующее положение "РАО ЭС Востока" . Я знаю, менеджмент, совет директоров "РусГидро" над этим вопросом трудятся.