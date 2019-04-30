Глава Нефтегазстройпрофсоюза: мы не политическая партия

Александр Корчагин рассказал о проблемах освоения Арктики, что думают северяне о пенсионной реформе и о том, как удержать и привлечь людей и бизнес на Север

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин Фото предоставлено пресс-службой

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Освоение перспективных проектов Арктики, о которых в последнее время не говорит только ленивый, в будущем потребует не только новых технологий, но и квалифицированных кадров. Регионом для подготовки таких работников должен остаться российский Север, который вот уже два десятка лет продолжает терять привлекательность из-за снижения экономических преимуществ перед теми, кто живет в более благоприятных природно-климатических условиях. Как сохранить то, что было накоплено годами при освоении Севера, и создать потенциал для новых масштабных проектов за Полярным кругом, знает Александр Корчагин - председатель Нефтегазстройпрофсоюза России. Эта организация, созданная в 1990 году, является крупнейшим производственным профсоюзом страны с численностью более 1,2 млн человек.

- С какими лозунгами Нефтегазстройпрофсоюз России выходит на первомайскую демонстрацию? В чем заключается практический смысл в проведении такой акции?

- В 2019 году первомайская акция Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), членской организацией которой является Нефтегазстройпрофсоюз, пройдет под общим девизом: "За справедливую экономику в интересах человека труда". Исторически праздник 1 Мая подразумевал солидарность трудящихся. В 90-е годы мы отчасти потеряли этот формат, стали отмечать праздник весны и труда, но профсоюзы, проводя первомайские акции, коллективными действиями выражают свои социально-экономические требования. Мы выступаем за экономическую модель, которая работает на принципах справедливого распределения общественного дохода, на основе конструктивного и результативного диалога.

Что касается лозунгов непосредственно Нефтегазстройпрофсоюза, то они, в частности, призывают снизить пенсионный возраст северянам и дальневосточникам, сохранить для них льготы, а также выплачивать в полном объеме надбавки к заработной плате с первого дня работы молодёжи на Крайнем Севере.

Другие наши требования направлены на то, чтобы вернуть в Трудовой кодекс определение минимального размера оплаты труда, окончательно исключив из него стимулирующие и компенсационные выплаты. Другими словами, их следует начислять сверх МРОТ, а не за счет таких выплат доводить размер минимальной оплаты до законодательно установленного. Мы призываем законодательно закрепить размер минимальной тарифной ставки (оклада) на уровне не ниже МРОТ.

Мы ожидаем, что в этом году в первомайских мероприятиях примут участие более 75 тысяч членов нашего профсоюза - традиционно большинство из них выйдут на улицы в Альметьевске, Когалыме, Уфе, Ухте, Краснодаре, Сургуте, Новом Уренгое. Планируется, что по призыву российских профсоюзов на демонстрации по всей стране выйдет более 3 миллионов человек.

Цель этой акции - показать обществу и сторонам социального партнерства в лице государства и работодателей масштаб профсоюзного движения и его твердую решимость защищать социально-трудовые интересы работников. Мы - не политическая партия, которая ставит перед собой задачу прийти во власть и управлять государством. Профсоюзы ставят вопросы, связанные с развитием социально-трудовых отношений, расширением гарантий и прав работников, ростом реальной заработной платы.

- Почему в первомайских лозунгах Нефтегазстройпрофсоюза России превалирует "северная" тематика?

- Как известно, нефть и газ в нашей стране в основном добываются в северных регионах, где сосредоточены важные геополитические и экономические интересы России. Они также во многом определяют ее положение, роль и значение в мировом пространстве, вносят значительный вклад в доходную часть государственного бюджета. 40% членов нашего Профсоюза живут и работают на Севере.

Сегодня эти регионы развиваются в основном за счет проектов крупных компаний, для эффективной реализации которых необходим квалифицированный персонал. В свою очередь, для притока таких специалистов на Север нужны экономические и социальные стимулы. Поэтому Профсоюз выступает за разработку новых государственных мер по привлечению граждан к жизни и работе на Севере.

На протяжении последних 20 лет численность жителей Севера сократилась на 15%, а численность работников - на 20%. Если люди не видят перспектив, они просто "голосуют ногами" - уезжают в более благоприятные климатические регионы. И мы ставим перед государством вопрос: "Как мы будем продолжать освоение Севера"? Социально-экономические механизмы, которые были созданы в Советском Союзе для привлечения граждан на Север, сегодня работают все хуже и хуже.

Мы считаем, например, что решение повысить возраст выхода на пенсию, в том числе для работников Севера, наоборот, еще больше увеличит отток населения из этих регионов. Кроме этого, постепенно исчезают и другие весомые преимущества работы на Севере: конкурентоспособность зарплаты снижается, поскольку идет сближение средней общероссийской заработной платы и средней "северной" зарплаты. C точки зрения развитости социальной инфраструктуры северные территории по-прежнему заметно уступают среднероссийским. Заболеваемость населения на Севере значительно превышает среднероссийские показатели. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в северных районах также ниже среднероссийской.

При этом, по новому закону, страховая пенсия по старости назначается мужчинам в 60 лет, а женщинам - в 55 лет, если они проработали не менее 15 лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж, соответственно, 25 и 20 лет. Таким образом, требования к страховому стажу, необходимого для пенсии, не изменились. Получается, что государство все-таки признает особые условия работы на Севере, но игнорирует тот факт, что люди в результате повышения пенсионного возраста вынуждены продолжать работать и за пределами уже накопленного необходимого стажа, что еще больше ухудшает состояние их здоровья. Также сохранен прежний возраст выхода на пенсию для коренных малочисленных народов Севера. Спрашивается, чем хуже граждане других национальностей, которые там родились, живут и работают?

Минфин России оценивает средства, необходимые для сохранения прежних условий назначения пенсий для граждан в районах Крайнего Севера на 2019-2021 годы в объеме около 60 млрд рублей в 2019 году. По нашим же оценкам, и экспертному мнению Пенсионного фонда, эта сумма на порядок ниже и существенно не отразится на сбалансированности пенсионного фонда в целом.

Помимо возврата прежнего возраста выхода на пенсию для северян мы также настаиваем на установлении на федеральном уровне права на полную процентную надбавку к зарплате с первого дня работы сотрудникам до 30 лет, прожившим в районах Крайнего Севера не менее 5 лет. В настоящее время такая надбавка гарантирована в нашем Отраслевом соглашении, но законодательно она не предусмотрена. По мнению профсоюзной стороны, необходимы и существенные государственные льготы по ипотечному кредитованию для молодых работников и их семей при переезде в северные регионы.

- Каким образом Профсоюз пытается решить эти проблемы?

- Одним из инструментов для продвижения профсоюзных инициатив является Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Так, например, по инициативе профсоюзной стороны в марте по итогам заседания рабочей группы РТК в области социально-экономических проблем северных регионов, сопредседателем которой я являюсь, принято решение предложить Минтруду России провести соответствующие актуарные расчеты и совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить информацию по заболеваемости, безработице и оттоку населения с северных территорий и провести дополнительные консультации с профсоюзами. Мы надеемся, что это сдвинет обсуждение проблемы с "мертвой" точки и послужит хорошей основой для принятия решений, которые, я надеюсь, будут в пользу северян.

Кроме того, постоянная комиссия Генерального Совета ФНПР по защите социально-экономических прав трудящихся районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, которую я возглавляю, подготовила проект "Северной" резолюции для обсуждения на X съезде ФНПР, запланированного на 20-22 мая 2019 года.

В проекте резолюции, "Комплексное развитие Российского Севера - гарантия достойной жизни северян", говорится, что сегодня Север и Арктика развиваются в основном за счет отдельных крупных компаний, а система государственных гарантий и компенсаций, сыгравшая ключевую роль в стимулировании работников к жизни и работе на Севере в советский период, в новых социально-экономических условиях практически утратила свои некогда весомые материальные преимущества. В резолюции, обращенной к органам власти, предлагается создать единый федеральный орган, курирующий вопросы развития Арктической зоны и Севера, разработать единую комплексную программу по их развитию этих территорий и предпринять принципиально новые меры, направленные на стимулирование граждан к проживанию и работе на Севере, а предпринимателей - к ведению бизнеса. В настоящее время отсутствует системность и в законодательстве по северным вопросам.

- Потребуется ли для привлечения рабочих ресурсов к освоению Арктики установление для работников еще больших преференций по сравнению с теми, что существуют сейчас для Крайнего Севера?

- Мы понимаем, что если ситуацию оставить в таком виде, как она есть, то люди еще быстрее будут уезжать с Севера. В перспективе Арктика это стратегически важная территория для Российской Федерации, так как там открыты месторождения, которые интересны нам в экономическом плане. Это не только нефть и газ, это целый перечень полезных ископаемых. Но при этом мы задаем вопрос: "Кто это все будет разрабатывать?" Сегодня люди уезжают, а должны разобраться, почему и создать такие условия, чтобы специалисты туда стремились.

Освоить Арктику Россия может только с современной промышленностью и квалифицированным персоналом. И то, и другое нужно готовить, развивать. Арктика это будущее, а Север это настоящее и по отношению к нему следует поменять позицию, чтобы сохранить там людские ресурсы и заинтересовать квалифицированную молодежь в работе на Севере.

В связи с этим мы вновь обращаем внимание государства на необходимость разработки комплексной программы с привлечением общественных институтов, включая профессиональные союзы и на потребность создания отдельного федерального органа исполнительной власти, ответственного за государственную политику на Севере.

Поэтому мы будем добиваться создания на законодательном уровне системы государственной поддержки обеспечения работников и их семей жильем при переезде в районы Крайнего Севера, в том числе создание льготных программ ипотечного кредитования для молодых семей. Профсоюз также настаивает на разработке особых государственных подходов к оказанию медицинской помощи, обусловленных экстремальными природно-климатическими условиями, в том числе на расширении действия программы "Земский доктор" на Крайнем Севере. Помимо этого в повестке дня стоит проблема формирования дополнительных экономических и социальных стимулов для привлечения и закрепления молодых кадров в северных регионах.

- Чем закончилась ваша инициатива по сбору подписей под обращением в Госдуму за исключение работников Крайнего Севера из перечня категорий граждан, в отношении которых новое законодательство предусматривает повышение пенсионного возраста?

- Пенсионная реформа вызвала недовольство тех, кто работает на Севере, они не согласны с этим решением и с тем, как оно принималось. Мы понимаем, что закон прямо сейчас отменить нельзя. Возможно, поправки можно будет внести, но не в ближайшей перспективе. Для того, чтобы по инициативе северян донести до власти их мнение, мы организовали сбор подписей. Их уже больше 100 тысяч и они продолжают поступать.

- Какие еще проблемы кроме "северной" тематики сегодня волнуют Профсоюз?

- В настоящее время действует Отраслевое соглашение по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса России на 2017-2019 годы. До конца 2019 года необходимо подписать новое соглашение на очередной 3-летний период. Задача Нефтегазстройпрофсоюза России - не допустить ухудшения гарантий и льгот, которые зафиксированы в действующем соглашении, и постараться максимально их расширить. Так, например, мы считаем необходимым внести в соглашение специальный раздел, посвященный вахтовикам.

Дело в том, что основные особенности правового регулирования труда, работающих вахтовым методом, определены главой 47 Трудового кодекса РФ, который был принят в декабре 2001 года. В остальной же части работодатели руководствуются положениями о вахтовом методе организации работ от 1987 года. За это время изменился подход к применению вахты, в частности к основаниям ее применения. Если раньше вахтовый метод был в основном связан с необходимостью строительства различных объектов, прокладкой транспортных магистралей, то есть работ, которые заведомо носили временный характер, то сегодня он все чаще применяется исходя только из экономической целесообразности. При этом экономические преимущества использования вахты достигаются за счет снижения затрат на персонал. Слабая нормативная регламентация позволяет использовать вахтовые поселки с минимальными условиями для работы и отдыха.

Применение межрегиональной вахты в местностях, и без того обеспеченных трудовыми ресурсами, дает возможность привозить персонал из экономически слабо развитых регионов с низким уровнем дохода населения, что существенно сокращает затраты на оплату труда. Такая проблема особенно актуальна для Севера.

Кроме того, работодатели зачастую устанавливают место сбора непосредственно в населенных пунктах, где ведется производственная деятельность, тем самым минимизируя затраты на доставку работников.

Время на дорогу тоже не оплачивается, а несчастные случаи, которые могут произойти по пути на вахту, не связываются с производством. Профсоюз не против вахты как таковой, мы против именно такой "вахты".

В специальном разделе Отраслевого соглашения предполагается, в частности, закрепить минимальный уровень надбавки за вахтовый метод работы, компенсацию расходов на проезд от места жительства до пункта сбора, исключение времени нахождения в пути из межвахтового периода, а также ввести принцип комплектования вахтового персонала в первую очередь из проживающих в местности ведения работ, а уже при дефиците местной рабочей силы - из других регионов.

- Насколько эффективным инструментом регулирования социально-трудовых отношений является само по себе Отраслевое соглашение?

- Этот документ достаточно подробно определяет все взаимные обязательства работодателей и работников. Однако, в законодательстве, по нашему мнению, существует пробел, который мешает повысить эффективность соглашений. Поэтому мы считаем необходимым внести изменения в статью 48 Трудового кодекса РФ с тем, чтобы повысить заинтересованность работодателей в социальном партнерстве, вовлечь их в процесс разработки отраслевых соглашений.

Суть изменений заключается в том, что возможность отказа от присоединения к соглашениям должна существовать только для тех работодателей, которые объективно не в состоянии выполнять соглашение или его отдельные положения по экономическим, технологическим и организационным соображениям. В качестве аргумента не должно звучать: "мы не присоединились, так как наш коллективный договор предусматривает более высокий уровень социальных гарантий, чем Отраслевое соглашение".

Отсутствие системы поощрений и преференций для работодателей, которые участвуют в социальном диалоге, приводит к дополнительным издержкам. Принимая условия соглашений, работодатели осознанно берут на себя дополнительную финансовую нагрузку, создают для работников более благоприятные условия, чем это предусмотрено трудовым законодательством. Однако государство этот факт зачастую игнорирует, к примеру, при выборе поставщиков, подрядчиков по госконтрактам, что дает явные преимущества тем, у кого нет социальных обязательств по отношению к своим сотрудникам.

Такое отношение зачастую приводит к восприятию соглашений как формальных документов, которые работодатели могут игнорировать или не выполнять. От присоединения к Отраслевому соглашению в 2016 году отказалось более 600 компаний из 2,5 тысяч. И мы видим свою задачу в том, чтобы к новому отраслевому соглашению присоединилось как можно большее число работодателей.

- На Западе влияние профсоюзов более значимое, чем в России. Так, в странах Европы с целью привлечения внимания к оплате работников госструктур, авиакомпаний и т. п. постоянно проводятся масштабные забастовки, инициаторами которых являются профсоюзы. В итоге на длительное время блокируется, например, работа транспортного сектора. Смогут ли профсоюзы в РФ добиться такого же влияния?

- На самом деле по численности российские профсоюзы больше, чем европейские. Однако благодаря средствам массовой информации мы видим, что, например, профсоюзы Франции вместе с "желтыми жилетами" уже полгода не дают покоя правительству. В начале 90-х годов у нас тоже так было: стучали касками на Горбатом мосту, перекрывали железные дороги, но это, к сожалению, привело к кризисным последствиям для экономики, для многих отраслей. Сейчас у нас в России произошли изменения: профсоюзы полностью ушли от публичных, ярких, зажигательных выступлений в формате забастовок, акций протеста и перешли к переговорам в кабинетах, которые никто не освещает. Поэтому и отношение людей, когда они не видят телевизионной картинки, к работе профсоюзов соответственное. Да, профсоюзы слабо используют информационные ресурсы, недорабатывают в освещении своей деятельности.

- Польский профсоюзный лидер Лех Валенса говорил, что профсоюзы должны вести себя как умные бактерии, им нельзя разрушать организм, на котором они паразитируют. Согласны ли вы с этим высказыванием?

- Я бы выразился несколько иначе: мы за то, чтобы бизнес работал эффективно, чтобы наши компании зарабатывали прибыль потому, что только с такими компаниями можно решить два вопроса: реальный рост заработной платы и расширение социального пакета. К сожалению, деятельность профсоюза многими работодателями рассматривается как фактор риска для бизнеса. Но профсоюз - не риск, профсоюз - партнер. У нас в конечном счете цель общая - повышение эффективности производства и, как следствие, рост благосостояния работников.