Владимир Колокольцев: наши граждане все больше чувствуют себя защищенными от преступлений

Глава МВД рассказал о контроле за биткоинами и перспективах сокращения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км в час

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В России не найдется ни одного человека, которого бы не волновали проблемы безопасности. Не нужно проводить глубоких социологических исследований, чтобы в этом убедиться. О состоянии правопорядка в нашей стране и результатах борьбы с преступностью в интервью "Интерфаксу" рассказал министр внутренних дел РФ, генерал полиции, Владимир Колокольцев.

- Владимир Александрович, можно ли сегодня говорить, что Россия входит в топ самых безопасных стран мира?

- Было бы несколько некорректно сравнивать Российскую Федерацию с другими странами. Все-таки мы существенно отличаемся от большинства из них и по численности населения, и по национальному составу, и по географическому положению, и по иным параметрам.

Каждое государство имеет свою уникальную правовую систему. Различаются принципы построения правоохранительных структур, степень централизации органов правопорядка, их численность и функционал. Поэтому так называемые рейтинги уровня безопасности носят довольно условный характер.

Я достаточно часто встречаюсь с иностранными партнерами. Мы обмениваемся мнениями по различным аспектам полицейской работы. И видим, что очень многие проблемы носят транснациональный характер и актуальны практически для любой страны мира – наркобизнес, киберпреступность, нелегальная миграция, коррупция, экстремизм.

Если говорить о криминальной обстановке в России, то уже не первый год снижается количество преступлений, прежде всего, против личности, таких как убийства, умышленное причинение вреда здоровья, изнасилования. Сокращается число погибших на дорогах.

Не допущено резонансных правонарушений во время спортивных соревнований международного уровня, хозяйкой которых выступала Российская Федерация. Достаточно вспомнить Олимпийские игры в Сочи, чемпионат мира по футболу и недавно завершившуюся зимнюю Универсиаду в Красноярске. Высокий профессионализм российских полицейских был отмечен не только зарубежными болельщиками, но и представителями международных организаций.

Хочу подчеркнуть, что основным критерием оценки деятельности полиции является общественное мнение. Результаты социологических исследований в последние годы показывают рост доверия к органам внутренних дел. Уверенность граждан в защищенности от преступных посягательств укрепляется. Именно на этот критерий мы и в дальнейшем будем ориентироваться, анализируя работу подразделений МВД России.

- Как вы оцениваете состояние общественного порядка в стране? Какие тенденции беспокоят руководство ведомства? Существует ли угроза экстремистских, террористических проявлений?

- По итогам прошлого года общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 3,3%, совершенных в общественных местах – на 4,8 %, а правонарушений на улицах, в парках и скверах – на 8%.

Этому способствует все более активное использование аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", с применением которого раскрыто 28,3 тысячи противоправных деяний. Правоохранительный сегмент АПК в настоящее время действует почти в тысяче населенных пунктов, где развернуто 266,7 тысячи камер видеонаблюдения и около 1200 терминалов экстренной связи "гражданин-полиция".

Тем не менее ситуация в сфере общественной безопасности остается непростой. Серьезное влияние на нее оказывает нелегальная миграция, которая обостряет обстановку на рынке труда, способствует росту ксенофобских настроений в обществе. Также в связи с развитием современных телекоммуникационных технологий увеличивается и количество преступлений, совершенных с их использованием.

Давно приобрели международный характер вопросы защиты населения от терроризма и экстремизма. Распространение радикальной идеологии стало одной из главных угроз безопасности и требует повышенного внимания правоохранительных органов. В прошлом году были приняты серьезные меры по профилактике межнациональных конфликтов. Правонарушений, способных спровоцировать эскалацию напряженности в обществе, не допущено. В ряде регионов совместно с коллегами из ФСБ России пресечена деятельность радикальных группировок, задержаны участники международных террористических организаций. Количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности в 2018 году по сравнению с предыдущим снизилось на 16,8%.

Мы проводим постоянный мониторинг оперативной обстановки в регионах. При выявлении малейших признаков ее осложнения организуем необходимые мероприятия, в которых задействуем не только территориальные органы, но и подразделения центрального аппарата Министерства.

- Как вы оцениваете результаты визита в КНДР, какие вопросы поднимались в ходе встреч с северокорейским руководством?

- У меня остались положительные впечатления от визита в Северную Корею. Хотел бы напомнить, что между МВД России и Министерством народной безопасности КНДР еще в 2005 году было заключено соглашение о сотрудничестве. На прошедшей встрече мы с северокорейским коллегой Цой Бу Илем обсуждали вопросы взаимодействия по линии уголовного розыска, сотрудничества на уровне территориальных подразделений. Затрагивалась и тема подготовки специалистов для органов правопорядка.

В сфере нашей совместной деятельности имеются определенные нюансы, связанные с действием международных санкций в отношении КНДР. Мы обозначили корейским партнерам готовность к работе в областях, не затронутых ограничениями, и в то же время подчеркнули необходимость соблюдения взаимных обязательств с учетом резолюций Совета Безопасности ООН.

Также, я встретился с Председателем Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом, побывал в Институте народной безопасности КНДР им. Ким Чен Ира – ведущем правоохранительном вузе страны, в кинологическом центре. Там многое меня впечатлило.

- Не секрет, что для легализации серой наличности активно используются виртуальные валюты, например, биткоин. Требуется ли, на ваш взгляд, усилить контроль за виртуальными валютами?

- Правильнее было бы говорить не об усилении контроля, а о необходимости законодательного регулирования оборота виртуальных активов в нашей стране. Это поможет правоохранительным органам эффективнее выявлять и пресекать преступления, совершенные с использованием криптовалют.

Определенные успехи в этой сфере у нас уже имеются. Рассчитываем, что их станет больше с принятием федерального закона "О цифровых финансовых активах", который находится на рассмотрении в Государственной Думе.

Также, специалисты МВД России принимают активное участие в деятельности рабочей группы Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, на которую возложена выработка решений для нормативного регулирования цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере.

Введение криптовалют в правовое поле с обязательной идентификацией пользователей будет способствовать снижению криминальной привлекательности данного продукта и значительно сократит количество фактов его использования в противоправных схемах, например, при оплате наркотиков или финансировании радикальных группировок.

- Для повышения эффективности борьбы с организованной преступностью Президент предложил дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии", то есть привлекать к ответственности "воров в законе". Удастся ли добиться разрушения криминальной иерархии в России и окончательно покончить с так называемыми криминальными авторитетами? Начата ли работа в этом направлении? Каковы первые результаты?

- Вступление в силу этих изменений в уголовном законодательстве – большой шаг вперед в противодействии криминалу. Наши профильные специалисты обсуждали данный вопрос на различных площадках и неоднократно указывали, что деятельность лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, и их организующая роль оказывают негативное влияние на криминогенную ситуацию в субъектах Российской Федерации. Теперь у правоохранительных органов появляются дополнительные возможности для активизации борьбы с теми, кого называют лидерами уголовно-преступной среды.

Разумеется, работа в этом направлении проводится постоянно. Если говорить о лицах, причисляющих себя к так называемым ворам в законе, о которых Вы упомянули, то за последние пять лет 141 из них привлечен к уголовной ответственности, 53 выдворены из страны, еще в отношении 40 принято решение о нежелательности пребывания на территории России.

Закон вступил в силу несколько недель назад, и нет никаких сомнений, что он станет для нас действенным инструментом.

- С 2021 года в России должна начаться выдача электронных паспортов. Определены ли функции нового документа, полностью ли он заменит внутренний паспорт? Как долго будет продолжаться выдача внутренних паспортов? Определен ли внешний вид новых документов? Как будут защищены персональные данные обладателей электронных документов?

- Идея разработки электронного паспорта гражданина Российской Федерации была выдвинута коллегами из Минкомсвязи России в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика".

Предложение обусловлено развитием технологий в современном мире. Пришло время задуматься о переводе сведений в цифровой формат. Конечно, эти перемены должны быть комфортны и удобны людям. Одновременно необходимо совершенствовать инфраструктуру, обеспечить защиту информации.

Внешний вид и содержание документа сейчас обсуждаются специалистами заинтересованных ведомств. Предполагается, что выдаваться паспорт нового поколения будет по желанию граждан, а электронный носитель в нем - содержать данные о регистрации по месту жительства, детях, отношении к воинской обязанности.

Отмечу, что в некоторых государствах, таких как Казахстан, Польша, Эстония, уже перешли к практическому внедрению электронных паспортов.

- Неоднократно звучали предложения отказаться от института регистрации полностью. Возможно ли такое решение в связи с переходом на электронные паспорта?

- Процесс постепенного внедрения паспортов нового поколения никак не связан с вопросом о целесообразности регистрационного учета граждан. Не имеет значения, какой у человека документ – бумажный или электронный, ведь абсолютное большинство сведений в них будут идентичны.

Полагаю, что на данный момент отказываться от существующей системы регистрации преждевременно. Ведь она позволяет органам власти осуществлять контроль за миграционными потоками, прогнозировать нагрузку на инфраструктуру города или района. Кроме того, многие государственные, в том числе социальные услуги, по-прежнему предоставляются по месту жительства.

- В РФ не так давно был принят закон о декриминализации ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Как это повлияло на показатели преступности, связанной с экстремистскими проявлениями?

- Названный Вами закон вступил в силу в начале текущего года. Напомню, что теперь действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, в том числе с использованием сети Интернет, если гражданин совершил их впервые, квалифицируются не как уголовно наказуемое деяние, а как административное правонарушение. Это повлекло за собой резкое снижение количества преступлений экстремистской направленности. С января по март их зарегистрировано всего 9 (по статье 282 УК РФ), а в прошлом году за тот же период – 223.

Что касается статистики по административным правонарушениям, то поскольку с момента вступления закона в силу прошло немного времени, правоприменительная практика по статье 20.3.1 КоАП РФ только нарабатывается.

- В декабре 2018 года Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД (ГИБДД) и Минтрансу до 1 марта 2019 года представить предложения по изменению КоАП РФ в части сокращения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км в час. Какова позиция МВД?

- Проведенные исследования показали, что превышение максимально разрешенной скорости движения на 1 км/час увеличивает вероятность летального исхода в случае аварии на 4-5%.

Многие автолюбители воспринимают существующий порог привлечения к административной ответственности за нарушения скоростного режима в 20 км/час как разрешение постоянно двигаться с превышением скорости. Например, разгоняться в городе до 80 км/час вместо 60. Естественно, это приводит к ДТП. Поэтому на заседании Правительственной комиссии в ноябре прошлого года был рассмотрен вопрос о снижении данного порога до 10 км/ч. В то же время эти нововведения, как и любые другие, надо применять очень продуманно. Для их эффективной реализации необходимо повысить качество технических средств контроля, продолжать работу по совершенствованию организации движения. Важно и проинспектировать состояние дорог в регионах с целью выявления необоснованных ограничений.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации нашим ведомством совместно с Минтрансом России были разработаны и представлены соответствующие предложения, которые позволят сократить количество дорожных происшествий, а следовательно, погибших и раненых в них людей.

- Уже не первый год циркулируют слухи о том, что пожарная служба будет переведена в структуру МВД. Планируется ли такое в обозримом будущем? Какова позиция министерства по этому вопросу?

- Отвечу кратко. Все вопросы организационного построения правоохранительных структур являются исключительной прерогативой Президента России. На сегодняшний день никаких поручений по этому вопросу в Министерство не поступало. Мы со своей стороны его так же не инициировали.