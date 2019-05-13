Гендиректор ГНПП "Регион": В сирийской кампании наши изделия подтвердили заявленные характеристики

Игорь Крылов рассказал, как предприятие справляется с проблемой импортозамещения и как участвует в разработке нового поколения субмарин

Игорь Крылов Фото: пресс-служба

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - На этой неделе Государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) "Регион" отметит полувековой юбилей. Его история началась 14 мая 1969 года, когда в целях создания скоростных подводных ракет был образован Научно-исследовательский институт прикладной гидромеханики.

Сегодня ГНПП "Регион" - одно из ведущих предприятий по разработке высокоточного оружия для Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) России. Предприятие входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

О перспективных направлениях работы ГНПП "Регион" рассказал "Интерфаксу" его генеральный директор Игорь Крылов.

- Игорь Владимирович, каковы основные итоги работы предприятия за прошедшие годы?

- Пятьдесят лет – очень важная дата. За эти годы сделано немало. Нам реально есть чем гордиться. Предмет нашей особой гордости – то, что плоды труда коллектива предприятия вносят весомый вклад в обеспечение обороноспособности Отечества.

Рождение ГНПП "Регион" было обусловлено ситуацией, сложившейся в 1960-х годах: у потенциального противника появилось оружие, которому Советский Союз ничего не мог противопоставить. Выправить возникший дисбаланс с помощью традиционных систем оружия не представлялось возможным. Требовался новый, как сейчас говорят инновационный, подход. Так возникла идея - на тот момент почти фантастическая - разработать и создать скоростные подводные ракеты, способные в водной среде перемещаться "почти как в воздушной".

Одна из проблем, однако, заключалась в том, что в стране не было научной или производственной организации, которая была бы в состоянии заняться этим вопросом на практике. Сформированному для решения этих принципиально новых задач "НИИ прикладной гидромеханики" - предшественнику "Региона" - было поручено объединить усилия конструкторов и разных научных коллективов в интересах осуществления по сути технологического прорыва. Предприятие сделало почти невозможное: в 1978 году скоростная ракета "Шквал" была поставлена на вооружение.

И это не единственный случай, когда перед "Регионом" ставились задачи, никем в стране не решаемые. В дальнейшем "Региону" традиционно поручались задачи первопроходца в новых для отечественной науки и техники областях. Коллектив предприятия по праву гордится тем, что все они были выполнены.

Закономерно, что сфера прикладной деятельности института постоянно расширялась. Предприятие стало заниматься разработкой авиационного противолодочного вооружения, корректируемых авиационных бомб, торпедным и противоминным вооружением. Так, были созданы авиационные самонаводящиеся противолодочные ракеты "Ястреб" и "Орёл". Авиационные противолодочные снаряды "Ливень" и "Загон" - тоже наша продукция, как и корректируемые авиабомбы КАБ-500Л, КАБ-500Кр, КАБ-500ОД, КАБ-1500Л, КАБ-1500Кр и другие.

- ГНПП "Регион" - одно из оборонных предприятий, которые ориентированы, в основном, на выполнение гособоронзаказа...

- Мы однозначно были созданы именно для этой задачи – разрабатывать эффективное оружие. Начинали с единичных образцов для поражения конкретной цели. Но со временем, увидев научный и производственный потенциал коллектива "Региона", предприятию стали доверять разработку комплексов, за которые, как уже упоминалось, до этого не брался никто.

- Какова сегодня доля гособоронзаказа в общем объёме производства предприятия, какие конкретно образцы вооружения поставляются в войска?

- Последние два года гособоронзаказ – 80 процентов от объёма выручки, 20 процентов – экспорт. Все образцы вооружений, которые были разработаны ГНПП "Регион", начиная с конца прошлого века, производятся серийно.

Среди авиационных средств поражения (АСП) корректируемые и управляемые бомбы калибром 250, 500 и 1 500 кг. Интеллектуальная часть каждой бомбы разная. Система наведения может быть лазерной, телевизионной, спутниковой или комбинированной.

Второе направление – морская тематика. Предприятие отказалось от первоначального акцента на создание единичных образцов в пользу системного подхода. Теперь "Регион" занимается комплексами вооружения. Другими словами, мы делаем не только средства поражения, но и средства обнаружения, управления, наведения и т.д. Это - как раз та особенность "Региона", о которой говорилось вначале: "с нуля" приступать к комплексной работе над новым продуктом, который раньше никогда и никем не разрабатывался и не выпускался.

Пример - малогабаритный противолодочный торпедный комплекс "Пакет-НК" с двумя типами торпед для вооружения корветов проектов 20380, 20360 и 20360М и фрегатов проекта 22350. На сегодняшний день "Пакетами" оснащены десять кораблей. Кроме того, этот комплекс устанавливается на модернизируемые крейсеры. Отзывы военных моряков о нем самые положительные.

Среди созданных "Регионом" образцов морского оружия можно также назвать авиационные противолодочные ракеты АПР-3М для противолодочных самолётов Ил-38, Ту-142, вертолётов Ка-28 и Ка-27М, корабельные комплексы поиска мин и разминирования "Маёвка" и "Александрит-ИСПУМ". Нашими специалистами созданы аппаратурные модули с гидроакустическими антеннами для торпед калибра 533 мм (типа "Физик").

Следует упомянуть и то, что, будучи предприятием-разработчиком и изготовителем перечисленных изделий, "Регион" располагает необходимой производственной и лабораторно-стендовой базой, а также гидробассейном для испытания и отладки гидроакустических систем. Предприятие имеет филиалы в Ахтубинске (Астраханская область) – для испытания КАБ, в Караколе (Республика Киргизия) на озере Иссык-Куль – в интересах испытаний морского подводного оружия и в Санкт-Петербурге (для обеспечения размещения комплексов морского подводного оружия на кораблях).

- Вы упомянули самонаводящуюся торпеду "Физик". Что планируется в дальнейшем развивать в этом направлении?

- Скоро будет десять лет, как в ВМФ поставляются серийные торпеды "Физик". Мы участвуем в кооперации по её изготовлению, а поставляет изделие концерн "МПО-Гидроприбор". Создание торпеды "Физик" стало первым шагом в развитии отечественного торпедного оружия после распада Советского Союза. Впервые в нашей стране была создана "цифровая" торпеда. Считаю полученный опыт удачным. Он позволил нам двигаться дальше и создавать более совершенные противолодочные средства.

- Сейчас судостроители разрабатывают новое поколение атомных субмарин. В частности, подводные лодки типа "Ясень". Какое торпедное вооружение создаёт для них "Регион"?

- ГНПП "Регион" занимается различными средствами вооружения для подводных лодок. На наш взгляд, одно из перспективных направлений – создание тяжёлой электрической торпеды, разработка которой завершается. Сейчас она проходит государственные испытания, и мы надеемся, что в ближайший год ВМФ получит готовый образец в качестве боевой единицы.

Чуть раньше мы говорили о корабельном комплексе "Пакет-НК", который хорош ещё и тем, что в его составе есть антиторпеда. Она предназначена для поражения атакующих торпед. Для нас "Пакет-НК" ценен ещё и тем, что от идеи до серийного производства он был реализован "Регионом". Надеемся, что антиторпеда будет использоваться и для решения задач защиты подводных лодок нового поколения.

- Насколько острой является для "Региона" проблема импортозамещения?

- В настоящее время такой проблемы нет, все элементы и составные части изделий и комплексов разрабатываются и производятся "Регионом" и предприятиями России. Но это сейчас, а ещё в недавнем прошлом ряд торпедных заводов и предприятий-изготовителей комплектующих были за пределами Российской Федерации – в Казахстане, Киргизии, на Украине и в Прибалтике. После распада Советского Союза в России в качестве центра торпедостроения остались концерн "МПО-Гидроприбор" и завод "Дагдизель".

С учетом такой ситуации "Региону" пришлось создавать отечественную производственную базу для изготовления разработанного предприятием морского подводного оружия. Она появилась на базе предприятий корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Считаем, что в настоящее время мы полностью готовы удовлетворить все потребности ВМФ.

- Расскажите о модернизационных возможностях подводной ракеты "Шквал", разработанной ещё в семидесятые годы прошлого века. Каким видится дальнейшее развитие этого вида оружия?

- Как я говорил, "Шквал" - это одна из самых первых разработок ГНПП "Регион" и его главный приоритет в те годы. Практически весь коллектив нового предприятия, занимался "Шквалом". Решив сложнейшую техническую задачу, "Регион" был отмечен орденом Трудового Красного Знамени, а его сотрудники получили ордена, медали, квартиры, машины. Кроме того, для предприятия были построены в шаговой доступности поликлиника, школа, жилые дома. Не случайно, что в этом районе Москвы традиционно живёт много семей сотрудников предприятия.

Конечно, с точки зрения исторических реалий, "Шквал"- это прошлое. Но при этом мы его рассматриваем как фактор, оказывающий влияние на наше настоящее и будущее, поскольку "Регион" продолжает заниматься проблемой высокоскоростного движения под водой. Как известно, никто в мире до сих пор не смог создать боевое средство, которое двигалось бы под водой со скоростью 100 метров в секунду. Наша задача - сделать ещё более совершенную подводную ракету.

- ГНПП "Регион" - разработчик авиационной противолодочной ракеты АПР-3Э. Какие конструкторские решения отличают её от других аналогичных противолодочных систем оружия?

- Сразу замечу, что никто, кроме "Региона", ни в России, ни во всём мире не делает противолодочных ракет. Как в своё время "Шквал", так и АПР стали разрабатываться под конкретную задачу: возникла необходимость создать для вооружённой борьбы такое оружие, которое минимизировало бы время для уничтожения появившихся в то время многоцелевых подводных лодок. Другими словами, требовалась скорость, чтобы подводная лодка потенциального противника не успела ни уклониться, ни применить средства противодействия. И "Регион" разработал и обеспечил строевые части авиации ВМФ несколькими типами авиационных противолодочных ракет. Сейчас АПР-2, АПР-3, АПР-3М – на вооружении ВМФ России и военно-морских сил некоторых стран – наших традиционных партнеров по ВТС.

- С каких носителей применяются противолодочные ракеты?

- Это авиация ВМФ: самолёты Ил-38, Ту-142 и Бе-12, противолодочные вертолёты Ка-27(М).

- Вернёмся к авиационным средствам поражения. В ходе операции ВКС в Сирии акцент, как известно, делался на высокоточном оружии. Были какие-либо технические проблемы с применением корректируемых авиабомб?

- Со всей определённостью можно сказать, что в сирийской кампании наши изделия подтвердили заявленные тактико-технические характеристики (ТТХ). В качестве точечного оружия в основном применялись наши боевые средства. Все остальные – в значительно меньшем объёме.

Но некоторые проблемы были выявлены. Они вызваны, главным образом, особенностями региона, где велись боевые действия – высокой солнечной активностью, ярким фоном горно-пустынной местности плюс песком и ветром, создающими дымку. У нас в стране таких условий для испытаний оружия не было, поэтому отдельные виды систем наведения потребовалось доработать. Сейчас все эти вопросы сняты.

- Каковы особенности разрабатываемых "Регионом" корректируемых авиабомб?

- Ведущие страны мира пошли по пути увеличения дальности применения таких изделий. Мы тоже движемся в этом направлении, потому что это логично: какой смысл бросать "под себя", в зоне достижения средств ПВО? Основной принцип при применении КАБ "сбросил - забыл". Помимо дальности, серьезное значение имеют всепогодность и круглосуточность. Важно, чтобы системы наведения не реагировали на естественные или искусственные помехи.

И еще об одном моменте хотел бы сказать - о надежности. "Регион" уверен в качественных параметрах выпускаемой продукции. Мы регулярно проводим испытания своего оружия. Перед поставкой очередной партии вооружения в войска от нее отбираются несколько образцов, и со штатного самолёта проводится их сброс по цели на полигоне. Так оценивается качество изготовления партии.

Что касается наших перспективных разработок, то одна из них, которую предполагается экспортировать, это управляемая планирующая авиационная бомба калибра 1500. Она уже называется не корректируемая, а управляемая. А планирующая, так как имеет дальность и область применения, значительно превышающие возможности существующих КАБ.

- Что можно сказать о тактико-технических характеристиках этой бомбы?

- Изделие предназначено для поражения наземных и надводных малоразмерных прочных и особо прочных объектов. Дальность сброса – до 50 км, точность наведения – до 10 метров. Боевая часть фугасная, бетонобойная, система наведения инерционально-спутниковая.

- Какова стоимость таких боеприпасов?

- Цена корректируемых авиабомб, конечно же, значительно выше неуправляемых. По сути, все наши бомбы - это ракеты без двигателя. В них есть все системы, имеющиеся у ракеты: головка самонаведения, автопилот, система управления и другие. Цена формируется исходя из этих затрат. Но, в отличие от ракет, у бомб существенно более мощная боевая часть. Соответственно возрастает эффективность поражения, да и сама боевая часть может быть разной - в зависимости от задач.

- Какие средства поражения вы разрабатываете для истребителя пятого поколения Су-57, перспективного авиационного комплекса Дальней авиации, а также для ударных беспилотных комплексов?

- Все наши КАБы – и управляемые, и планирующие, - разрабатываются не для конкретного носителя, а для широкого спектра боевых самолётов, в том числе для Су-57. В соответствии с требованиями Минобороны все наши изделия должны быть универсальными. Поэтому КАБы калибров 250 – 1 500 применяются как с истребителей, так и с фронтовых бомбардировщиков и самолётов Дальней авиации. Но поскольку у новых КАБов системы управления и наведения созданы на современном цифровом уровне, для них требуются соответствующие носители.

Су-57 может применять все калибры корректируемых авиабомб. Одна его особенность заключается в том, что КАБ малого калибра – 250 кг – может применяться из внутрифюзеляжного отсека самолета.

- Ряд образцов авиационного вооружения, разрабатываемых "Регионом", предполагает при определённых условиях использование авианаводчиков. Так будет всегда или идёт поиск каких-то новых решений?

- Все производители авиационных средств поражения стремятся следовать принципу "бросил - забыл". Отечественные образцы, в основном, сделаны так же. Никаких авианаводчиков им не требуется, за исключением тех случаев, когда в КАБах используется лазерное наведение и необходима постоянная "подсветка" цели. Практически на всех наших летательных аппаратах есть самолётные системы "подсветки" и, как правило, применяются именно они. Но иногда, к примеру, на испытаниях, мы используем наземный подсветчик.

- Какова география военно-технического сотрудничества "Региона"? Во сколько стран поставляется продукция предприятия?

- Прежде всего, хотел бы заметить, что поставляемые на экспорт авиационные средства поражения "привязаны" к носителям. Никто не будет покупать оружие, если нет носителя, с которого его можно применять. Поэтому во все страны, куда поставляются боевые самолёты и вертолёты российского производства, экспортируются и наши боеприпасы.

- Правда, что производимые "Регионом" корректируемые авиационные бомбы не требуют какого-то специального технического обслуживания, они постоянно готовы к применению?

- КАБы нужно периодически проверять. Есть средства проверки, которые поставляются в строевые части, и с их помощью раз в год осуществляется контроль основных систем. Кроме того, их проверяют перед подвеской на носитель. Других действий с нашими боеприпасами проводить не требуется. Они постоянно готовы к применению и не предназначены для разборки в строевых частях. Это действительно очень надёжное оружие, которое годами может храниться в арсеналах.

- Какую продукцию выпускает ГНПП "Регион" в рамках диверсификации производства?

- Такая задача перед нами поставлена. Но до 2022-2023 годов мы полностью загружены гособоронзаказом. Плюс наши обязательства по экспортным контрактам.

Понимаем, однако, что ситуация может измениться и, выполняя указания по диверсификации, просчитываем, чем в случае необходимости можно будет загрузить свое производство и научно-технические кадры.

Один из вариантов – использование в невоенных целях возможностей роботизирированного комплекса "Александрит-ИСПУМ"- комплекса освещения подводной обстановки, обнаружения объектов и их уничтожения, интегрированной системы поиска и уничтожения мин. Этот комплекс стал развитием первой аналогичной системы, созданной "Регионом" – самоходного телеуправляемого искателя-обозначителя мин "Маёвка", который сейчас стоит на боевом дежурстве на Черноморском флоте.

Комплекс "Александрит-ИСПУМ" установлен на кораблях проекта 12700, которые базируются на Балтийском флоте. Наши сотрудники обучили экипаж. В настоящее время комплекс активно осваивается и эксплуатируется. Вместе с тем нужно признать, что поскольку наш аппарат сделан по требованиям ГОСТов к военной технике и должен выдерживать и резкие температурные колебания, и электромагнитные импульсы, и многие другие "неприятные факторы", его весовые и габаритные характеристики получились довольно большие.

Но для некоторых сугубо гражданских задач можно создавать аппараты, которые будут более манёвренные, быть может, менее информативные, но более простые в обращении и применении. Нам известно, что потребность в таких аппаратах есть, и у них есть хорошая перспектива, в том числе учитывая активность последнего времени в исследовании Мирового океана. Поэтому мы концентрируем своё внимание на создании модульной платформы, которая позволила бы на ее базе создать ряд аппаратов с различными целевыми функциями для изучения подводной обстановки.

- Каков принцип работы комплекса "Александрит-ИСПУМ"?

- Не секрет, что для того, чтобы найти под водой мину, нужно знать всё об окружающей корабль обстановке: под килем, прямо по курсу, по борту и т.д. Поэтому в наш комплекс входят корабельная гидроакустическая станция и два аппарата (самоходный подводный аппарат и буксируемый аппарат), а также ряд корабельных систем. Самоходный аппарат с двигателями и гидролокацией осуществляет осмотр своей траектории и подводной обстановки. Вся информация с подкильной станции, где установлены низкочастотные и высокочастотные радары, и аппарата интегрируется в созданной "Регионом" системе управления, которая находится на корабле. И здесь, к слову, мы не изменили традиции "Региона", воплотив в данной системе комплексный подход.

После того, как система обнаруживает подводный объект, туда направляется самоходный аппарат, оснащённый камерой. У него есть своя гидролокация и гидроакустика, автономное освещение. Информация поступает командиру боевой части на экран. Если обнаружена мина, у аппарата есть специальные средства для ее уничтожения, есть тросорезы и ряд другого специализированного оборудования.

Те, кто работает с "Александритом-ИСПУМ", утверждают, что эта система не просто шаг, а гигантский скачок вперед. Когда на Балтике в прошлом году её начали эксплуатировать, нашли не только затонувшие суда и лодки, но и мелкие предметы экипировки военнослужащих.

По планам Минобороны все корабли проекта 12700 должны будут оснащаться этим комплексом, а все флоты ВМФ России в ближайшие годы получат тральщики этого проекта.

В завершение нашей беседы хотел бы отметить, что у предприятия имеется значительный потенциал модернизации и унификации своей продукции. Он позволяет АО "ГНПП "Регион" уверенно идти в будущее, развивая созданный задел. По крайней мере, на "глубину" ближайших десяти лет нам всё понятно. И мы уверены, что стоящие перед нами задачи будут выполнены в полном объеме.