Александр Дынкин: Имперские циклы. Поиски национальной идентичности

Президент ИМЭМО РАН - о закономерности в развале империй в мире, в том числе и Российской

Александр Дынкин Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на параде в честь 74-й годовщины Победы над фашистской Германией 9 мая 2019 г. подчеркнул, что нацистская Германия не смогла победить Советский Союз, "тысячелетнюю историческую Россию". Наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов находился в это время на одной из трибун Красной площади.

Корр.: Сидевшие рядом со мной зрители, среди которых, естественно, было много и ветеранов, обратили внимание на то, что президент РФ в своей речи не оторвал тысячелетнюю историю России с Советским Союзом. Но все-таки, заметил один из моих собеседников, Российская империя, как и другие империи, когда ей пришло время, рухнула.

Мы обратились к академику, президенту Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Александру Александровичу Дынкину с вопросом, есть ли закономерность в развале империй в мире, в том числе и Российской.

Вдруг ничего не бывает: империи развиваются циклично

Корр.: 1945 год, май. Победа над фашистской Германией, казалось, закрепила навсегда новую политическую карту мира. На ней по-прежнему находились старые, столетиями до этого жившие империи. Но не прошло и полвека после второй мировой войны, как столетние империи рухнули. Причем распадались они где-то - с огнем и мечом, а там, где не было внутренних войн, "осколки" империй испытывали вражду друг к другу и к бывшим метрополиям.

В чем причина таких скороспелых изменений? Может, прилетели инопланетяне и разогнали всех?

Дынкин: Вдруг ничего не бывает. История говорит о некой циклической закономерности. Ее суть в том, что империи обладают жизненным циклом: фаза подъема, расцвета и заката. Эти циклы повторяются на примере различных государств в различные исторические эпохи. Но практика и история показывают, что распад империй, несмотря на то, что заранее бывает ожидаемым, о нем говорят, но происходит всегда неожиданно – спонтанно, жестко, быстро и неуправляемо.

Советский Союз, несмотря на революцию, изменившую строй, по-прежнему территориально являлся продолжением Российской империи. Первая мировая война завершила существование Оттоманской и Австро-Венгерской империй. Российская империя, как политические устройство – династическая монархия, тоже закончилась. Под лозунгом борьбы с большевиками, начались попытки территориальных отторжений частей Российской империи. По сути, революция и спасла страну от расчленения.

Германия пыталась захватить территории на Западе, Великобритания – на Севере, Япония – на Дальнем Востоке. Все они провалились. Хотя большевики и потеряли Польшу и Финляндию, ранее входившие в состав Российской империи. Вторая мировая война привела к потере Францией, Италией и Португалией большинства заморских территорий. Таким образом, две мировые войны, прошедшие в первой половине 20-го века, изменили политическую карту мира.

Но не так сильно, как послевоенный распад Британской империи. С 1947 г., более 70 лет продолжаются кровавые пограничные конфликты между Индией и Пакистаном. Недавно мы видели приграничные вооруженные действия с применением ВВС. Мы имеем два ядерных государства – как результат распада империи на враждующих соседей.

Корр.: В Европе яркий пример развала империи - распад Римской империи. Сталин в одной из своих работ писал, что "варвары с шумом опрокинули Римскую империю". Однако академик Сергей Сказкин в разговоре с вождем позволил себе не согласиться и сказал: "Шума не было. Рим сам распался на много враждующих частей". Это закон распада всех империй? Тогда и у нас с точки зрения истории распад Советского Союза вызвал дикое сепаратистское движение.

"Мины", заложенные много лет назад, взорвались

Дынкин: Вернемся в наше время. Возьмем историю ХХ века. Много говорили и писали о распаде колониальных систем. На самом деле, это был тоже определенный вид распада империй. Началось с Британской империи. Британцы уже не могли сдерживать движение своих огромных заморских территорий к независимости. Так возникли Индия, Пакистан, Восточный Пакистан – ныне Бангладеш. Процесс был болезненный, кровавый, потому что в империю были объединены народы с различными религиями, с различными культурами и историческими традициями. И по границам, по ареалам проживания этносов всегда "искрило". Так называемые границы Сайкса-Пико, проведенные "по-линейке" министрами иностранных дел Франции и Великобритании в 1916 г. на Ближнем Востоке, после распада Оттоманской империи во многом предопределили текущие кровавые события в этом регионе.

Если вернемся к России, я считаю, что было большой ошибкой то, что в Советском Союзе были созданы национальные (союзные) республики и национальные правительства. Сталин, для того чтобы подавить сопротивление, привлечь часть национальных элит придумал эти национальные правительства, создал национальные образования. Например, в 1919 г. он, будучи председателем Украинского Реввоенсовета, по прямому указанию Ленина присоединил Донецкую республику к Украине – "в целях интернационализма". Коммунисты, вообще беззастенчиво кроили карту Российской империи в угоду своим политическим целям. Тот же Сталин передал армянский Карабах в подчинение Баку, а Хрущев – в 1954 г. "подарил" Украине Крым. Сегодня взорвались "мины", заложенные много лет назад. Именно административные структуры союзных республик и стали уже готовыми "машинами", которые взорвали Советский Союз, как только центральная власть начала слабеть.

В Российской же Империи существовали генерал-губернаторства. Они могли возглавляться людьми разных национальностей, но не было национальных правительств. Единственной унитарной административной структурой во времена СССР была КПСС. И может быть, отчасти КГБ и Госплан. Вспомните, были компартии союзных республик, но не было российской компартии. Именно первые секретари этих компартий и возглавили национальные и даже националистические органы власти постсоветских стран сразу после распада СССР. Именно они стояли у истоков формирования национальных идентичностей на антирусской риторике. ("Почему Украина не Россия") У них "под рукой" были готовые инструменты и властные механизмы. "Москва мол забирает ресурсы и все диктует" Им помогали и русские националисты, без устали твердившие о том, что "Москва устала всех кормить". Конечно, как всегда в социальных науках здесь нет правил без исключений. Посмотрите на Армению. Страна с тысячелетней историей и глубокой культурой. Национальная идентичность армян не нуждается в искусственных подпорках в виде антироссийской истерии. Другая реальность – в странах Балтии.

По началу, казалось, что распад проходит относительно благополучно. Первая серьезная война на территории бывшего СССР началась в Таджикистане, но это была внутренняя борьба различных, в том числе исламистских сил за власть. И только потом начался энергичный процесс размежевания.

Распад есть, а результат?

Корр.: Он продолжается почти три десятилетия. И к чему мы пришли?

Дынкин: Мы сегодня видим, что бывшие республики продолжают искать национальную идентичность. Правда, эти поиски часто трансформируются в инструмент жесткой внутриполитической борьбы. Побеждающие на выборах в Прибалтике центристские партии, поддерживаемые русскоязычными избирателями не допускаются к власти, им пропаганда приклеивает ярлык "агентов Кремля".

Корр.: Вы считаете неизбежным, что при распаде империй их "осколки" будут враждовать друг с другом, с ненавистью относясь и к центру тоже?

Дынкин: Классический мирный распад одного из "осколков" Австро-Венгерской империи - это разделение Чехословакии на Чехию и Словакию. У них произошел наиболее цивилизованный "развод". На территории бывшего Советского Союза антироссийская политика стала тем узлом, вокруг которого концентрировалась новая идентичность этих стран. Им казалось, что легче всего все свои проблемы возложить на Россию. Возьмите три страны Балтии, Украину, ту же Польшу: они сегодня являются лидерами антироссийского нарратива. Который, без сомнения, инфицирует и общественное мнение, и политические элиты Западной Европы. Не Берлин, а Варшава – сегодня любимый маршрут высокопоставленных чиновников американской администрации.

Этого не произошло в случае с Казахстаном, но и то благодаря дальновидной политике Нурсултана Назарбаева, который видел эти тренды, понимал их опасность и, как мог, сдерживал. Из Казахстана не было такого бегства русских, которое мы видели из Таджикистана, Туркмении и отчасти из Узбекистана. Единого закона распада империй нет, но по большей части он происходит в достаточно жестком виде.

Последние выборы на Украине, на мой взгляд, - это своего рода референдум по политике той части украинской элиты, которая захватила власть в феврале 2014 года. Одновременно это и референдум по той, очень, на мой взгляд, корыстной с геополитической точки зрения политике Запада, который с большим энтузиазмом поддерживал этот режим. Режим, от которого ничего другого, кроме нагнетания военной истерии, национализма, усиления конфронтации, безудержной коррупции ожидать было невозможно. Будем надеяться, что это пример отрезвления.

Колея не даст разбежаться?

Корр.: А можно ли ожидать, что укрепившееся национальное самосознание, в конце концов, пройдет период "отрезвления" от антироссийской риторики и перейдет к обратному процессу? Или распад уже навсегда?

Дынкин: Вопрос - философско-исторический. Мы начали с вами разговор с распада Римской империи. Но на этой части территории бывшей Римской империи в XX веке возник Европейский Союз. Это уже не империя, но все же там, растет роль центральных органов и явно стремление к централизации. Правда, в последнее время, сталкивающееся с тяжелыми проблемами. У стран, входящих в ЕС, есть право выхода. Сегодня этим воспользовалась Великобритания. Принесет ли ей это ожидаемые выгоды? Пока на этот вопрос однозначного ответа нет. Оценки экономических обозревателей таковы, что, скорее всего, британская экономика понесет в среднесрочном плане заметные убытки. Но, может быть, потом и будет какая-нибудь компенсация. Есть и такая точка зрения: сторонники "брексита", как раз, и апеллировали к тому, что они слишком подчинены Брюсселю и что они не могут проводить независимую миграционную, экономическую и финансовую политику. Это сдерживает рост Британии.

Мне лично все это напоминает разговоры, которые были во второй половине 80-х годов в России. Поэтому на ваш вопрос я бы ответил отрицательно: неочевидно, что распад происходит навсегда и враждебность остается навсегда. Хотя, было затянувшаяся, после соглашения "Страстной пятницы" рана вражды между протестантами и католиками в Северной Ирландии уже вновь кровоточит, из-за многосерийного кошмара под названием "брекзит".

Есть такая теория "колеи", или теория Path Dependence. Она говорит о том, что всякая страна покинуть свою "колею" может только с очень большим трудом, так как эта колея определяется историей, культурой, религией, национальными ценностями и характером, климатом и в том числе - соседями. И эта роль соседей, конечно, велика для формирования и развития самого этноса или национального государства.

Корр.: Мне кажется, что в последнее время в некоторых странах на постсоветском пространстве идет осознание того, что нельзя полностью отказываться от соседей: соседи даны на все время. Хочешь - не хочешь, но экономика заставит поддерживать взаимосвязь. Все-таки распад Российской империи политически произошел, но экономика и даже эмоциональное состояние все равно повлияют, если не на появление центробежных систем, то, по крайней мере, на создание системы нормального, разумного сосуществования.

Дынкин: Наверное, это так. Посмотрите на последние события. Недавно Москву посетила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Контактов на высшем уровне между Москвой и Таллинном не было 16 лет. И она совершила этот шаг, несмотря на определенную критику внутри Эстонии и совершенно оголтелую риторику со стороны Вильнюса. Но она сделала этот шаг.

Отчасти это и есть проявление теории "колеи" – соседи! Сегодня у России одни из лучших отношений с Финляндией, если посмотреть на запад. Но Эстония ближе всех к Финляндии, и она видит, какие плоды Финляндии приносят нормальные отношения с Россией. Поэтому для Эстонии это пример более яркий, чем для Литвы, которая граничит с Польшей, а не с Финляндией.

Корр: Я помню, как в конце 80-х годов прибалты говорили, что когда они уйдут из Советского Союза, то объединятся в конфедерацию с Северной Европой и будут прекрасно жить. Но конфедерацией, как говорится, не пахло и не пахнет. По-моему, она вообще невозможна.

Дынкин: Конечно. Основу банковской системы Северной Европы и той же Эстонии, а во многом и Латвии, составляют шведские банки, которые, конечно, увеличили свои рынки за счет этих стран. Привело ли это к росту экономик, бывших прибалтийских советских республик? Неочевидно. Но у них были надежды. Надежды надеждами, но есть еще и реальность! Всегда новые политические элиты апеллируют к ожиданиям, но которые далеко не всегда рациональны.

Экспансия Китая опасна?

Корр: Перейдем к Азии. Китайская империя. Гибели империи не было и нет. Там, наоборот, идет процесс расширения, стремления расшириться во все стороны. Значит, бывает так, что некоторые империи вместо распада, наоборот, стремятся расшириться за счет своих соседей?

Дынкин: Расширение - это универсальный закон любой империи на стадии подъема и расцвета. Вспомните Наполеона, "тысячелетний Рейх". Они "огнем и мечом" стремительно расширялись за счет соседей. Я понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите о возможности расширения Китая. Я не испытываю "алармизма" по поводу нашего Дальнего Востока и Восточной Сибири, несмотря на очевидную демографическую и экономическую асимметрию. Я объясню, почему. До революции 1917 года во Владивостоке почти 45% населения были выходцами из Китая, Кореи. Но это не мешало этому городу быть частью империи. Российская администрация полностью контролировала эту территорию. Сегодня, если вы посмотрите на структуру населения Владивостока, там количество выходцев из Азии составляет чуть меньше одного процента. Поэтому пока территориальной экспансии Китая не происходит. А потом, посмотрите на уровень жизни: я знаю примеры, когда люди из Читы покупают недвижимость в соседнем Китае. Если бы у нас уровень жизни на нашем Дальнем Востоке был такой же, как, скажем, в Южной Корее, тогда можно было бы об этом говорить. Но не сегодня.

Китай - это такая своеобразная Поднебесная империя, которая на 400 лет вообще покидала авансцену мировой истории. Сейчас ускоренными темпами Китай возвращается. Конечно, с ростом экономической мощи растут и политические амбиции. Китай сегодня провозгласил стратегию: "Один пояс и один путь". Это, очевидно, стратегия внешнеэкономической экспансии. Но при этом Китай не экспортирует свою идеологию, в отличие от американцев, у которых экспансия экономики неразрывно связана с идеологией. В этом и заключается драматическое отличие экспансии современного Китая от традиционной экспансии Соединенных Штатов.

Эпилог

Да, вдруг ничего не бывает. Но и вечного ничего не бывает. Подъем, расцвет и закат – это все наблюдается в жизни всех империй, всех больших государств, также, как и неожиданно пришедший жесткий и неуправляемый распад в нашей стране. Но меня заинтересовала теория "колеи", и если посмотреть значение этой теории в приложении к нашей сегодняшней жизни, то она, по-моему, проявляется в отношениях Узбекистана и России, Таджикистана и России, Молдавии и России. Влияет она и на отношения закавказских республик с Россией. Я уже не говорю про отношения России и Белоруссии.

Возможно, пройдет еще небольшое количество лет, когда эта теория сработает в сторону осознания элитами бывших советских республик того, что с соседями надо жить по-человечески, то есть мирно, спокойно, развивая региональное сотрудничество, а желательно и дружелюбно. Это, конечно, касается и России. Будем надеяться, что наши надежды (простите за тавтологию) станут реальностью.