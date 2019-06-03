Замглавы ФСИН: уволим всех, кто причастен к этим безобразиям

Валерий Максименко прокомментировал видеоролик о банкете осужденных в орловской колонии

Валерий Максименко Фото предоставлено пресс-службой

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко рассказал корреспонденту "Интерфакса" о реакции ведомства на возмутивший общественность видеоролик о широком праздновании Пасхи заключенными одной из орловских колоний.

- Валерий Александрович, очередной громкий скандал. Как он скажется на имидже ФСИН, какие меры будут приняты к руководству колонии?

- Да все нормально будет. Уволим, конечно, всех, кто причастен к этим безобразиям. А служба она встанет, встряхнет с ног своих грязь всю эту, очистится и дальше пойдет. И только сильнее будет, закалится во всех этих неурядицах. И в этом я абсолютно уверен. Потому что вижу, что выросли, возмужали, пришли уже другие парни. Воспитанные новой молодой современной Россией. Такие как Алексей Резниченко (сотрудник ФСИН, спасший в Приморье из пожара двух девочек - ИФ), солдаты, герои. И их подавляющее большинство. И когда понимаешь это, то становится спокойно за будущее ФСИН, за будущее Родины нашей. Пока у нее есть такие солдаты, нам ничего не страшно. Мы выстоим, мы победим. И все будет хорошо. Я в этом уверен.

- В последнее время по вашей службе было много позитивных новостей: новые технологии в оказании медпомощи заключенным, паллиативную медицину развиваете, закупаете технику для инвалидов, и тут такой удар по руководству ведомства.

- Понимаете, не по руководству это удар, а по товарищам своим, которые служат рядом, которые спину прикрывают, вместе с которыми на боевое дежурство заступают по всей стране. По всем сотрудникам. Больно от этого. Очень больно. Потому что подавляющее большинство нормальные, хорошие, честные парни. Такие как Алексей Резниченко в Приморье. Вот по таким сотрудникам в первую очередь удар, таких вот ребят в этой орловской колонии предали.

Вы думаете, сотрудники этой колонии авторитетом пользуются у заключенных? Да нет конечно же, зовут их "пойди-принеси". Предатели они нигде не в цене. Ни среди тех, кто называет себя братвой, ни среди офицеров нашей службы. Предатель он везде предатель. В любой среде, в любом коллективе. И имя им "крысы", это диагноз, это болезнь. И лечится она хирургически.

- Не так давно в одном из интервью вы утверждали, что нет больше так называемых "черных" зон, где правят криминальные авторитеты. Но видеокадры из орловской колонии говорят об обратном - празднование Пасхи, столы накрыты за счет "воровского общака", "приветы" передают от воров, от "смотрящих". Как вы это прокомментируете?

- Вы знаете, абсолютно я уверен, что нет никакого деления на "черные" зоны и на "красные". Деление есть одно - есть колонии и тюрьмы, где порядок, где начальник правильно работает, и подчиненных заставляет работать правильно. А есть такие, где слабое руководство, где работать не хотят, где жажда наживы выходит на первое место, где крабы, где "приветы" от "положенцев" (осужденный, занимающий в колонии верховное положение среди заключенных - ИФ). Вы посмотрите, на этих видеокадрах из Орловской колонии не видно ни одного сотрудника, то есть заключенные сами вышли, собрались, чуть ли ни митинг провели, за столы праздничные сели. И это все мимо офицеров. И в этой колонии конечно, ни о каких правилах внутреннего распорядка речи и близко нет. Офицеры, сотрудники самоустранились. Поэтому и происходит то, что мы видим на этих кадрах. Сейчас идет служебная проверка, которая даст оценку деятельности всему личному составу данной колонии.