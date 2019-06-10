Председатель совета директоров "Акрона": компания ускоряет калийный проект, верит в сильные цены и дисциплину на рынке

Александр Попов рассказал об успешном завершении переговоров по соглашению с банками о финансировании Талицкого проекта

Александр Попов Фото: пресс-служба

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Акрон" в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о проектном финансировании для Талицкого калийного проекта почти на $1,7 млрд, завершив многолетний процесс переговоров с банками. О том, как теперь будет продвигаться проект и о своем видении рынка калия рассказал в интервью "Интерфаксу" председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов.

- "Акрон" подписал соглашение с банками о финансировании Талицкого проекта. Означает ли это, что компания может ускорить проект?

- Вчера мы подписали два важных документа, связанных с Талицким. Это специальный инвестиционный контракт, переговоры по которому шли больше года и очень неожиданно позитивно завершились после совещания, которое прошло под руководство вице-премьера Дмитрия Козака в Перми, в течение двух недель.

Мы получим существенные льготы: 0% по налогу на имущество, 0% по налогу на прибыль. Это очень важно для всего проекта, потому что таким образом через налоги мы вернем себе часть потраченных изначально инвестиций. Сколько это будет, пока трудно сказать, но это значительные деньги.

Второе соглашение - об основных условиях проектного финансирования для этого инвестиционного проекта. Мы шли к этому еще больше: 4 года не могли договориться с банками о нормальных условиях, которые бы нас устроили. Но мы в основном разговаривали с зарубежными банками, потому что в России система проектного финансирования вообще не работала в то время. Но мы убедились, что западные банки не очень-то хотят на условиях классического проектного финансирования вкладывать деньги в Россию, тем более в такие сложные проекты. Но в конце прошлого года заработала фабрика проектного финансирования ВЭБа, и она получила от государства возможность применять очень серьезные инструменты для реализации и стимулирования таких проектов.

Мы подписали основные условия финансирования, дальше будет согласована "дорожная карта" с тем, чтобы до конца года подготовить и подписать кредитную документацию и получить первые деньги уже в начале следующего года.

По факту того, что мы подписываем сейчас два важных соглашения, мы начинаем ускорять реализацию этого проекта, начинаем расширять фронт работ на площадке. И если сейчас мы делаем только проходку стволов, то в ближайшие месяцы мы развернем работы по поверхностному комплексу, по инфраструктуре, по дорогам и так далее.

На сегодняшний день мы уже прошли 440 метров стволов из 777 метров, которые запланированы проектом. Причем, не просто прошли, а забетонировали и затюбинговали.

Мы думаем, что в течение нескольких месяцев мы закончим проходку клетевого ствола и до конца года, либо в первом квартале следующего года закончим проходку скипового. Дальше мы поставим стволы на разморозку, после этого начнется обвязка стволов и приобретение подъемных машин.

- С учетом ускорения работ по проекту - когда вы рассчитываете получить первый собственный калий?

- Сейчас мы смотрим на начало производства в конце 2022 - начале 2023 года.

- Какова актуальная оценка стоимости проекта?

- Мы, как и говорили, намерены сделать его за $1,35 млрд без учета НДС.

- Недавно североамериканский производитель калия Nutrien объявил, что в течение пяти лет может запустить дополнительные мощности на 5 млн тонн хлоркалия. По оценке аналитиков, это может привести к снижению цен на калий до 20% к текущим уровням. Каким вы видите рынок калия в перспективе и при каких ценах тестировали Талицкий проект на прибыльность?

- При текущих ценах наш проект генерирует маржу по EBITDA более 50%. Все стресс-тесты он выдерживает. Здесь самые большие риски - это геология и большие инвестиции, которые нужно сделать в течение короткого периода времени.

Мы уверены в том, что цены на калий будут сильными, потому что видим: производители калия сегодня дисциплинированы, несмотря на то, что существовавшие соглашения были разрушены. Поэтому никто в ущерб себе не будет ни задирать цены наверх, чтобы пришли новые игроки, ни опускать их вниз, чтобы недополучать свой денежный поток. Цены будут хорошими, мы в этом уверены.

У нас не такой большой объем производства - 2 млн тонн. Из них 650 тыс. тонн мы направим на внутреннее потребление сразу, а по истечение небольшого срока будем перерабатывать внутри группы в сложные удобрений уже 1 млн тонн.

Реализовать оставшийся 1 млн тонн не составляет труда, это очень мало в рамках глобального рынка хлористого калия.

- Вы будете на экспорт ориентироваться?

- Да, мы на экспорт будем ориентироваться, потому что здесь в России будет тесно, когда будет три больших игрока.

- Сколько проект прибавит к EBITDA "Акрона"?

- К текущей EBITDA где-то процентов 50.

- Что с проектом производства DAP - вы сделали базовое проектирование, будете его строить параллельно с Талицким или разнесете эти инвестиции по годам?

- Параллельно мы его не будем делать, потому что это будет слишком большая нагрузка. Сначала получим собственное калийное сырье в необходимом объеме - 650 тыс. тонн, и когда будем видеть, что у нас вот-вот появятся излишки, мы начнем реализацию проекта "Дорфос" - скорее всего, он будет построен на площадке "Дорогобужа" . После этого мы в течение 2-2,5 лет быстро построим производство и сможем дополнительно перерабатывать излишки и калийного сырья, и фосфатного сырья, и аммиака.

- То есть ближе к 2025 году?

- Думаю, да, 2025-2026.

- По программе развития действующих заводов есть какие-то изменения? Вы объявили о планах построить производство известково-аммиачной селитры (КАН), которого раньше не было в pipeline.

- По КАНу мы тоже делаем проектную документацию, но удивительным образом сейчас ведет себя рынок аммиачной селитры - все аналитики и эксперты по отрасли считали, что, когда закончится сезон на Северном полушарии, в России будут проблемы с реализацией аммиачной селитры. Но мы видим, что проблем не возникло, сезон закончился, а цены на селитру только выросли. Поэтому, пока такая ситуация, мы решили быстро построить еще один агрегат азотной кислоты на площадке в Новгороде с тем, чтобы увеличить объемы производства аммиачной селитры. До конца года мы его построим, это будет третий агрегат азотной кислоты, который мы введем за последний год. И это нам добавит еще 170 тыс. тонн аммиачной селитры. Поэтому о том, чтобы сейчас быстро делать проект КАН, речи пока не идет.

Плюс в конце года мы планируем запуск установки грануляции карбамида на 600 тыс. тонн, раньше у нас этого премиального продукта не было.

Также в этом году модернизируем агрегат аммиака в "Дорогобуже", доведем его мощность до 2,1 тыс. тонн в сутки минимум при базовой 1,45 тыс. тонн. Может быть, мощность даже будет несколько выше, чем мы изначально прогнозировали. А в следующем году мы также будем модернизировать агрегат аммиака в Новгороде - "Аммиак-4", доведем его мощность до 2,5 тыс. тонн в сутки. Плюс построим новый агрегат карбамида "Карбамид-6+", и в результате к концу следующего года у нас уже не останется товарного аммиака.

- Ускорение Талицкого, развитие заводов и возможная покупка новых активов - вас считают одним из претендентов на "Аммоний" - может отразиться на выплатах акционерам "Акрона"?

- Сегодня "Акрон" генерирует денежный поток, которого достаточно для финансирования текущей деятельности, инвестиций и для выплаты хороших дивидендов. Дивидендную политику мы менять не собираемся: мы как платили хорошие дивиденды своим акционерам, так и будем платить. Все наши инвестпланы базируются, в том числе, на том, чтобы эти хорошие выплаты акционерам сохранялись. Мы не будем делать какие-то вложения, рискуя финансовым положением компании и размером выплат. Чистый долг/EBITDA мы хотим держать на уровне порядка 2х и не хотим превышать этот порог. Даже если в какой-то момент мы его превысим, сразу будем прилагать усилия, чтобы оперативно этот долг снизить.

- То есть выплаты порядка $200 млн в год остаются ориентиром для инвесторов?

- Да.