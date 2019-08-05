Джорджио Каллегари: "Дженерали" в РФ будет наращивать влияние

Председатель правления "Дженерали Руссиа энд Си-Ай-Эс" рассказал о стратегии присутствия в России на ближайший период

Председатель правления "Дженерали Руссиа энд Си-Ай-Эс" Джорджио Каллегари Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Международная страховая группа Generali закрепила свои позиции на российском рынке много лет назад, став миноритарным акционером "Ингосстраха" . Несмотря на значительные перемены в геополитической ситуации, страховщик по-прежнему сохраняет интерес к российскому рынку и готов наращивать здесь свое влияние. Generali, формируя стратегию присутствия в РФ на ближайший период, полагается на рост объемов страхового бизнеса в нашей стране и рассчитывает на дивиденды, рассказал в интервью корреспонденту "Интерфакса" Екатерине Чарушиной председатель правления "Дженерали Руссиа энд Си-Ай-Эс" Джорджио Каллегари.

- Вы возглавили "Дженерали Руссиа энд Си-Ай-Эс" в марте прошлого года. Какие задачи были поставлены перед вами руководством Assicurazioni Generali в этом регионе?

- В компании "Дженерали Руссиа энд Си-Ай-Эс" у меня есть два основных направления работы. Первая задача - завершить процесс реструктуризации нашей доли в "Ингосстрахе". Вторая - наметить направления развития Generali в России и странах СНГ. Такая задача предполагает разработку мер по продвижению бренда, формированию позитивного имиджа компании. Наряду с этим, нам предстоит исследование возможностей на рынке РФ. Моя главная задача - понять, какая стратегия у ваших регуляторов, какой уровень конкурентоспособности присутствует на рынке и другие. После этого предполагается составление рекомендаций, они уже составлены.

- В 2013 году Generali выкупила у чешской группы PPF миноритарную долю в "Ингосстрахе" в размере 38,5%, а в прошлом году было открыто представительство компании в Москве. Какие у вас планы по присутствию на российском рынке, считает ли Generali его привлекательным и не собирается ли уходить с российского рынка, как это сделал ряд других страховых компаний с иностранным участием?

- Одна из причин, по которой я начал работать в Generali, та, что компания в целом и особенно в России ставит очень амбициозные задачи по развитию на локальных рынках (в соответствии с возможностями, которые есть в той или иной стране). Если вы посмотрите на все показатели, используемые при оценке развития страхового рынка, то увидите, что в России они ниже, чем в других странах, включая уровень проникновения страхования в целом. По этой причине мы считаем, что с учетом большого профессионального опыта, желания и наличия людей для реализации больших задач, перед нами открываются широкие перспективы в Восточной Европе. Россия - очень интересный рынок для развития с учетом масштабов страны и численности населения.

- То есть планы по дальнейшему развитию есть?

- Да, конечно, мы планируем развивать наше присутствие на рынке.

- Какие еще рынки в странах СНГ интересны Generali кроме России?

- Моей изначальной задачей на новом посту стояло рассмотрение возможностей развития компании во всех странах постсоветского пространства: в Белоруссии, в Армении, в Грузии, также на Украине, в Казахстане и в Узбекистане. Пока мы не анализировали только Киргизию, Таджикистан и Азербайджан. На мой взгляд, самые интересные развивающиеся рынки в Казахстане и Узбекистане. Тем не менее, Россия является приоритетом для дальнейших исследований.

- Недавно была консолидирована ваша доля в "Ингосстрахе" на одном российском юрлице - ООО "Дженерали Руссиа энд Си-Ай-Эс". С чем было связано это решение?

- Да, как известно мы получили акции в "Ингосстрахе" в результате соглашения с компанией PPF, а PPF владел этим пакетом через несколько компаний. Когда в прошлом году компания Generali решила, так сказать, ускорить планы развития на этом рынке, одним из обязательных шагов был корпоративный house cleaning. Это значит, что мы почистили структуру.

Мы соединили все компании на одну - Generali, ликвидировав другие компании. Таким образом, ничего не менялось в количестве акций, ничего не менялось относительно владельца этих акций, потому что холдинг тот же самый.

- Как вы оцениваете результаты работы "Ингосстраха" как акционер этой компании? В прошлом году чистая прибыль компании по МСФО составила 9,8 млрд рублей, сократившись на 5%.

- Очевидно, что как акционеры мы всегда стремимся получать хорошие результаты. Как члены совета директоров мы активно работаем с коллегами и с менеджментом, чтобы обеспечить такой результат. Конечно, когда показатели снижаются, это означает, что нужно работать вместе, чтобы понять, как это можно исправить.

- Последний раз "Ингосстрах" платил дивиденды в 2009 году. Есть ли у вас ожидания относительно того, что в ближайшем будущем компания может вернуться к выплате дивидендов?

- Один очень известный человек, которым я горжусь и считаю своим другом, часто говорит, что все компании существуют для того, чтобы вознаграждать своих акционеров. Мы считаем, что, конечно, есть периоды, когда компании необходимо сохранить средства, чтобы защищать ее от сложных внешних условий. Например, когда была девальвация в 2014 году... Когда у страховой компании есть длинный горизонт развития, она может себе позволить воздержаться от выплаты дивидендов. Но, конечно, мы считаем, что право акционеров на получение вознаграждения - базовое.

- На страховом рынке не первый год обсуждается возможный сценарий увеличения Generali своей доли в "Ингосстрахе"? Вы можете подтвердить это намерение?

- Мы заинтересованы в усилении нашего присутствия, как правильно сказал генеральный директор группы Generali Филипп Донне в прошлом году в Санкт-Петербурге. Это один из вариантов, но, как вы понимаете, в браке оба должны сказать "да".

- Бывший генеральный директор Assicurazioni Generali Марио Греко пять лет назад в интервью сообщил, что стоимость пакета компании в "Ингосстрахе" оценивается в 281 млн евро. Могли вы сказать, как оценивается доля в "Ингосстрахе" сегодня?

- Как я уже говорил, мы считаем, что страховой рынок России очень интересный. Кроме того он достаточно консолидированный сейчас. По поводу оценки нашей доли в "Ингосстрахе" отмечу: это конфиденциальная информация, поэтому я не могу и не хочу ее раскрывать.

- Некоторые европейские компании приняли решение покинуть российский рынок из-за определенных рисков, в том числе санкционных. Ваше руководство их анализировало? Есть ли сценарии, при которых санкции могут коснуться работы "Ингосстраха"?

- Не только руководство группы анализирует эту тему, оценка подобных рисков на рынке является частью моей работы. Да, все анализируем. В России работает значительное количество иностранных компаний, интересы некоторых из них были затронуты санкциями. Но мы считаем, что это не ограничивает наше желание развивать страховой рынок в России.

Группа Generali работает более чем в 50 странах мира. Конечно, мы считаемся с действующими международными правилами. Наша задача как компании - в том, чтобы оценивать факты и принимать решения в соответствии с этими фактами.

- Минфин и ЦБ в настоящее время готовят законопроект, согласно которому с 2021 года у иностранных компаний появится возможность открывать филиалы на территории России. Вы готовитесь к этому? Есть вероятность, что вы откроете свой филиал?

- Как сказал мой коллега Лучано Чирина, главный исполнительный директор Generali Austria CEE Russia Region, на встрече с аналитиками и журналистами в Лондоне в начале этого года, мы рассматриваем все возможности. Мы считаем, что как регулятор Банк России сделал огромную и очень профессиональную работу, чтобы создать понятные и современные, международные правила для регулирования финансового рынка. Поэтому есть и желание, и возможности развивать рынок в рамках обозначенных правил. Для Generali, компании, которая хочет развивать себя, это очень интересный рынок. И потом, как вы видите, население и размеры вашей страны благоприятны для развития страхового рынка.

- С точки зрения финансовой конвергенции российский рынок страхования движется вслед за мировым или у него свой путь развития?

- Я считаю, что как в страховании, так и в других сферах в России есть очень образованные люди, которые стараются привнести в Россию международные стандарты и правила ведения бизнеса. Поэтому, говоря о конвергенции, отмечу, что вижу это стремление. Я вижу стремление создать международный рынок. Ряд законопроектов, в том числе упомянутый вами, самый наглядный тому пример.

Конвергенция с мировыми рынками - это всегда результат как условий на рынке и условий в экономике страны, так и желания ее правительства.

- А если говорить про европейские страны, то какие тренды для Generali вы могли бы определить как ключевые в развитии рынков страхования?

- В первую очередь это темы индивидуальных отношений с клиентами и инноваций. Generali продолжает инвестировать в инновации, для предоставления лучшего сервиса для наших клиентов.

Еще одна вещь, которая мне нравится в стратегии группы, это стремление быть партнером по жизни для своих клиентов, life-time partners. Это значит, что мы стараемся понимать требования клиентов в страховании не только одномоментно, но на протяжении всей жизни. Если вам 18 лет, у вас может быть потребность только в страховании велосипеда. Когда клиенту 40 или 60 лет - это уже другие потребности.

Таким образом, для нас важны инновации, чтобы лучше понимать клиентов, кроме того, мы делаем ставку на развитие сети агентов. Чтобы прогнозировать жизнь клиентов, защищать их интересы, компании нужно четко понимать их потребности, уметь внимательно слушать. Тогда наши клиенты будут счастливы.

Совокупный объем премий Generali в январе-марте 2019 г. достиг 18,87 млрд евро, что на 6,6% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль в январе-марте составила 744 млн евро

Generali - один из крупнейших поставщиков услуг по страхованию и управлению активами. Будучи основанным в 1831 году, в 2018 году Generali предлагал свои услуги в 50 странах мира при общей сумме страховых взносов, превысившей 60 млрд евро в год. 71 тыс. сотрудников Generali обслуживают базу численностью 60 млн клиентов, что позволяет компании занимать лидирующие позиции в Европе, а также развивать свою деятельность в Азии и Латинской Америке.

Цель Generali - быть поставщиком услуг для своих клиентов на протяжении всей жизни, предлагая инновационные и в то же время разработанные персонально для каждого клиента решения.

В Австрии, России, Центральной и Восточной Европе группа Generali действует через свой "Австрийский Региональный Офис" и "Офис по Региону Центральной и Восточной Европы и России" (Прага), которые, в свою очередь, ведут деятельность в 12 странах, что делает Generali одной из трех крупнейших страховых компаний региона.