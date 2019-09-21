Главный онколог: медицина не имеет и не должна иметь границ

Андрей Каприн рассказал о предстоящем международном форуме онкологии и радиологии

Андрей Каприн Фото: пресс-служба

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - 23-27 сентября в Москве состоится II Международный форум онкологии и радиологии. В нем примут участие свыше 4500 специалистов со всего мира. Это в два раза больше, чем в прошлом году. В рамках научной программы форума пройдет 18 тематических конгрессов, три школы, четыре съезда и традиционные Научные чтения памяти академика А.Ф.Цыба.

Крупнейшие мировые специалисты и их молодые коллеги смогут обменяться научными знаниями и, что не менее важно, установить личные контакты, а также ознакомиться с деятельностью научных институтов, общественных структур, действующих в сфере онкологии, радиологии и смежных областях.

О том, что ждут от форума организаторы и его участники, специальному корреспонденту "Интерфакса" Вячеславу Терехову рассказал председатель оргкомитета главный онколог Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

Форум - не только обмен мнениями, но и площадка для обучения

- Зачем нужны такие форумы? Часто на них много речей, но все они остаются в анналах конгрессов. Каких результатов от этого форума вы ждете?

- Отвечу по порядку. Форум такого уровня, как наш, - это прежде всего серьезная и большая площадка для обучения, обмена лучшими практиками, созданными в научном мире нашей и смежных специальностей. Увидеть своими глазами самые уникальные операции, услышать о самых интересных исследованиях от их авторов - вот смысл такой встречи в Москве. На форуме с докладами выступят такие звезды первой величины, как профессора Райнер Риенмюллер (Австрия), Мишель Колман (Англия), Вольф Виланд и Олаф Ортман (Германия), Надежда Рожкова, Андрей Важенин, Владимир Уйба, Алексей Беляев (Россия), представители Венгрии, Сербии и многие другие. У участников появится возможность обсудить волнующие вопросы, обменяться опытом и, конечно, пообщаться в дружественной обстановке.

В этом году участников будет в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Только из Германии приедет команда специалистов в количестве 39 человек. Они будут выступать с докладами, оперировать, проводить мастер-классы, испытывать новые приборы.

- Вместе оперировать?

- Да. Российские и немецкие хирурги будут испытывать новый аппарат 3D гамма-детектор для обнаружения сторожевого узла. Эта процедура помогает максимально точно оценить ситуацию с ранним появлением метастазов и выбрать оптимальный вариант терапии. За операцией, которая будет транслироваться из операционной Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, смогут наблюдать соответствующие специалисты, члены форума.

Хотел бы подчеркнуть, что участники форума смогут обсудить вопросы, связанные с решением проблем ранней диагностики всех видов рака, современных методов лечения злокачественных новообразований. Кроме того, в рамках научной программы пройдет большое количество тематических конгрессов, "круглых столов", мастер-классов, которые будут транслироваться из реальных операционных.

Все "звезды" едут к нам

- Среди приглашенных много звезд первой величины из различных стран, где онкология развита достаточно сильно. Что их привлекает приехать на этот конгресс?

- Знаете, я убежден, что медицина не имеет и не должна иметь границ, тем более в такой злободневной проблеме, как распространение раковых заболеваний. Да, мы действительно ждем гостей первой величины и надеемся, что эта встреча придаст новый импульс в развитии самых совершенных форм борьбы со злокачественными новообразованиями. Например, к нам приедут специалисты из Японии (онкологический центр г. Осака), с которыми мы недавно подписали договор о создании телеплатформы по дистанционной диагностике и совместному освоению новой техники и технологий. И мы ждем развития этих отношений, в том числе "на полях" Второго форума онкологии и радиологии. Мы ожидаем, что большой интерес участников вызовет специальная сессия по тераностике (система, которая позволяет одновременно атаковать рак лечебными молекулами и наблюдать за действием терапии в реальном времени с помощью сверхчувствительной МРТ - ИФ) и банкингу, которую проведет профессор Райнер Риенмюллер, ведущий специалист мирового уровня, наш большой друг из университета Гасс (Австрия). Вы, наверно, слышали, что мы приступили к созданию собственного банка биологических материалов. Мы, по сути, в начале пути, а у наших коллег в этом уже накоплен огромный опыт и материал. Для науки в целом, для понимания процессов, происходящих в раковой клетке, это принципиально важно.

Многие иностранные гости примут участие в IV международных чтениях памяти академика А.Ф.Цыба, которые в этом году будут посвящены теме комбинированного лечения в онкологии. Наш центр в Обнинске является родоначальником многих научных направлений в радиологии, использовании комплексных и комбинированных методов лечения. Вот поэтому специалисты многих стран едут со своим опытом и вопросами именно к нам. Участие в конференции позволит каждому получить ценные знания для будущих профессиональных и научных достижений, а также внести свой вклад в решение ключевых проблем, которые стоят сегодня перед онкологией. Поскольку, повторюсь - задача у нас всех общая: победить "чуму XXI века".

- Онкология - наука междисциплинарная. Будут ли обсуждаться вопросы, связанные с организацией взаимодействия специалистов, работающих в разных сферах, не только медицины, но и разных отраслях науки и техники?

- Безусловно. Форум призван объединить усилия организаторов здравоохранения, а также специалистов в области фармакологии, химиотерапии, онкологии, радиологии, медицинских физиков и, конечно, в обязательном порядке психологов.

На форуме будут обсуждаться, кроме медицинских, и правовые аспекты во всех сферах, связанных с онкологией, а также в области медицинского образования, развития сестринского дела и многие другие проблемы, без которых развитие онкологии немыслимо.

Нам есть что показать!

- Что привлекает иностранных специалистов в деятельности их российских коллег? Что мы сможем им рассказать?

- Причин, которые вызывают большой интерес профессионального сообщества к деятельности их российских коллег, множество. Известно, что Россия поставила себе задачу за четыре года существенно повысить раннюю выявляемость онкологического заболевания и снизить смертность. В решении этой задачи участвует все медицинское сообщество России, а также государственные корпорации, исполнительные и законодательные органы власти и средства массовой информации.

Сейчас уже очевидно, что подготовка и реализация государственной программы по борьбе с онкозаболеваниями дала мощнейший толчок для реформирования и развития онкологической службы страны. И я думаю, что это не могли не заметить наши многоуважаемые зарубежные коллеги. К тому же есть ряд направлений, в которых мы безусловные лидеры, особенно в хирургии и проведении уникальных операций, за которые практически никто в мире пока не берется.

Особый интерес у коллег вызывает наш опыт проведения операций по брахитерапии на печени и поджелудочной железе. Дело в том, что эти операции никто не делает, кроме нас. Или, например, клинический опыт использования отечественной протонной и фотодинамической терапии (ФДТ). Мы в этой области считаемся признанными лидерами, и с нашим опытом считаются во всем мире. Недавно на знаменитых чтениях общества Гельмгольца в немецком Гейдельберге в своей программной лекции нобелевский лауреат, профессор Харальд цур Хаузен, говоря о ФДТ как об одном из активно развивающихся направлений, сослался на работы института имени Герцена и доктора Чиссова и на знакомство с ним как с выдающимся деятелем прежде всего практической науки.

Мы научились применять собственные микросферы при эндоваскулярной радиоэмболизации (ЭР) опухоли печени, которые, кстати, в разы дешевле, чем у производителей из Канады и Австралии. Они до этого момента были монополистами в этой сфере (ЭР - эффективный и прорывной метод лечения злокачественных новообразований, основанный на уничтожении раковых клеток с помощью радиоактивных микросфер, доставленных к опухоли по артериальным сосудам - ИФ). У нас потрясающие успехи в пластической и реконструктивной хирургии: мы не только избавляем человека от опухоли, но и восстанавливаем утраченный орган, как правило, из биоматериала самого пациента. Так что нам есть, что показать и чем удивить.

- Как будет проходить форум: многочасовые пленарные заседания или работа по секциям, "круглым столам"?

- Будет все: и многочасовые заседания по секциям, и мастер-классы, о которых я уже упомянул, и организационные съезды ведущих профессиональных сообществ, таких как Ассоциация онкологов России, Ассоциация директоров институтов онкологии и радиологии стран СНГ и Евразии, состоится, Первый съезд медицинских сестер. Будет работать выставка новейшего оборудования и препаратов. Мы подготовили очень интересную и насыщенную программу, в рамках которой каждый найдет свой интерес. Планируем подписать ряд соглашений с нашими партнерами. Уникальность форума проявится как в содержательном плане, так и в самом формате проведения.

Врачи!

- Проходя по одной из аллей Обнинского центра, я услышал, как сидящие на скамейке, судя по одежде, пациенты, глядя на группу сотрудников центра, с уважением произнесли: "Врачи!". Этим людям, которые лечатся в онкологических клиниках, что даст форум?

- Как вы понимаете, все наши обсуждения и вся наша работа направлены именно на помощь этим людям. Это пациенты, которые в нас нуждаются. Хочу отметить, что существует Ассоциация помощи пациентам "Здравствуй", председателем которой является Ирина Боровая. Их представители, безусловно, будут принимать активное участие в работе форума, и не только представители этой Ассоциации - к нашей работы привлекаются почти все крупнейшие пациентские организации. Они ведут большую разъяснительную работу среди людей, перенесших рак. Мы с ними соратники в этом, поэтому и пригласили, и они впервые в рамках научного форума смогут поделиться своим опытом.

В прошлом году мы вместе с Советом Федерации инициировали большой просветительский марафон "Онкопатруль", он тоже направлен на работу с населением, обучение первичным знаниям в онконастороженности, проведение скринингов по самым распространенным видам заболеваний. В этот раз акция пройдет в рамках форума при поддержке Московской области.

- В программе форума значится проведение специальной школы по обучению и ведению канцер-регистра. Что это такое?

- Институт имени Герцена с 50-х годов прошлого века ведет национальный онкорегистр (регистрация онкологических заболеваний - ИФ). До настоящего момента институт является головным учреждением в сборе статистических данных по онкологии. Эти данные поступают туда из всех регионов страны. Фактически, это специальная обучающая школа для специалистов, которые занимаются регистрацией в регионах. Региональных специалистов необходимо познакомить с новыми требованиями к стандартизации показателей, формам отчетности, и так далее. Такая школа пройдет уже в четвертый раз, и в ней примут участие специалисты из всех регионов России.

- Вы сказали, что российские и немецкие специалисты поведут операцию, за которой можно будет наблюдать по телетрансляции. Подобные мероприятия предусмотрены в рамках форума?

- Практически все три дня будут идти мастер-классы по различным проблемам лечения онкологических заболеваний. Конечно, не только из Института Герцена. 25 сентября, в частности, пройдет мастер-классы с "живой видеотрансляцией" из операционных Москвы, Обнинска, Ярославля и Казани. Особый упор будет сделан на технологии малоинвазивного вмешательства (малоинвазивная операция – это хирургическое вмешательство в организм без разрезов, посредством проколов и специальной аппаратуры - ИФ). Этот метод отличается намного меньшими рисками осложнений и коротким реабилитационным периодом. Демонстрация и обучение таким технологиям позволяет выйти на новый уровень эффективности лечения онкопациентов.

Санкции мешают?

- В какой степени мешает политика санкции взаимодействию онкологов?

- Мы видим, особенно в этом году, как растет интерес зарубежных коллег к тому, что сейчас происходит в России, как решаются проблемы реализации государственной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Даже простой анализ участия наших специалистов в различных конференциях и симпозиумах мирового уровня показывает, с какой охотой их стали приглашать не только для выступления, но и в качестве модераторов и руководителей. Это ли не показатель того, с каким вниманием мир стал прислушиваться к тому, о чем говорят, что умеют и чему можно поучиться у российских онкологов, радиологов, химиотерапевтов.

За последние полгода особенно активизировались наши контакты с восточными соседями - Японией, Китаем, Кореей.

Хотя совсем недавно мы ощущали явное похолодание в наших отношениях с западными коллегами, вызванное чисто политическими мотивами. Тем не менее, нам удалось сохранить в рабочем состоянии несколько договоров с зарубежными экспертами. Например, о двустороннем академическом сотрудничестве с японским университетом в Нагасаки, с которыми наши специалисты занимаются анализом медицинских последствий аварий на ЧАЭС и "Фукусима-1".

Мы продолжаем сотрудничать в области радиационной безопасности и с Координационным центром постчернобыльского международного банка ткани в Великобритании. Есть обмен информацией и опытом клинической работы в области внедрения современных технологий и методов диагностики и лечения онкологических заболеваний с клиникой в Хорватии, больницей Медицинского университета Сайтамы (Япония). Хорошие отношения с Европейским национальным университетом имени Гумилева (Республика Казахстан) по проведению совместных исследований по применению инструментальной дозиметрии.

В апреле 2019 года впервые было подписано соглашение о так называемом медицинском туризме. Но речь уже идет не о поездках наших соотечественников за рубеж, а о лечении пациентов из Болгарии в Центре протонной терапии в Обнинске.

- Онкология наука междисциплинарная, а значит, затратная. Каков уровень финансирования этой сферы в России? В мире принята практика совместных капиталовложений в производство или исследовательскую деятельность. Мы участвуем в каком-либо подобном объединении?

- Летом этого года на полях Петербургского экономического форума по инициативе Ростеха и чешских специалистов мы договорились о взаимодействии по строительству в Обнинске еще одного протонного центра. Это будет действительно совместный проект. Чешская сторона берет на себя значительную часть расходов по проектированию и возведению нового, более мощного центра протонной терапии в Обнинске "под ключ". Таким же планируется и участие японской стороны в создании первого в России центра ионной терапии, меморандум о котором мы подписали 5 сентября в рамках проведения Восточного экономического форума-2019.

И в России у нас появились очень мощные отечественные партнеры в лице предприятий Росатома, Ростеха. Большую поддержку в том числе по финансированию наших проектов оказывает Минпромторг. Например, в производстве радиофармпрепаратов. У нас много совместных исследовательских проектов с ведущими научными центрами страны. Например, с учеными МГУ и ИМЕТ РАН (Институт металлургии и материаловедения). Мы ищем наиболее эффективные заменители костной ткани после оперативного вмешательства по удалению раковой опухоли. Наши коллеги с помощью 3D-принтера научились печатать персонализированные трехмерные имплантаты нужных параметров из биоматериалов, имитирующих костную ткань. И мы учимся насыщать ее нужными нам препаратами для лечения и восстановления утраченных функций.