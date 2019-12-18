Глава Россотрудничества: СНГ получит программу инновационного сотрудничества на ближайшее десятилетие

Элеонора Митрофанова рассказала об особенностях новой программы на постсоветском пространстве

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова Фото: Пресс-служба Россотрудничества

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству принимает участие в подготовке программы по инновационному сотрудничеству на постсоветском пространстве. Об особенностях новой программы, а также ближайших планах Россотрудничества в интервью "Интерфаксу" рассказала глава ведомства Элеонора Митрофанова.

- Элеонора Валентиновна! В настоящее время разрабатывается межгосударственная программа по инновационному сотрудничеству государств – участников СНГ на период до 2030 года. Какие цели ставит перед собой ваше ведомство, как заказчик-координатор программы?

- Цель программы – создать условия для дальнейшей трансформации экономик государств СНГ, в инновационные экономики. Здесь ориентир на повышение качества жизни и эффективности трудовых ресурсов, а также на сбалансированное пространственное развитие и освоение территорий

- В чем новации межгосударственной программы?

- Принципиальные отличия разрабатываемой программы связаны с тем, что сейчас совершенно иная международная обстановка. Я бы отметила здесь два момента. С одной стороны, все происходит быстрее, чем мы это успеваем осмыслить. С другой стороны, все государства-участники СНГ за последние десять лет прошли большой путь в создании собственных инновационных систем.

Программа учитывает как запрос на налаживание новых связей, так и на развитие существующих. Все это является непременным условием и для прорыва в "новую экономику", и для обновления "классической".

- Россотрудничество заметно активизировалось по вопросам сотрудничества с Туркменистаном в гуманитарной сфере. Достаточно отметить, что в 2019 году ваше ведомство неоднократно упоминалось в качестве одной из сторон переговоров с Ашхабадом. Появились новые условия, благоприятные для взаимодействия с Туркменистаном в этом направлении?

- Да, действительно, ситуация меняется в позитивном направлении. В настоящее время рассматривается вопрос об открытии Отдела культуры, образования и науки при Посольстве России в Туркменистане. В этой связи мы провели ряд презентаций программ, которые реализуем в гуманитарной сфере.

- Какие совместные проекты с Туркменистаном стартуют в ближайшее время?

- Это проекты, которые реализуются совместно с туркменской стороной в сферах высшего и среднего образования, подготовки и переподготовки кадров, программы повышения квалификации в сфере цифровой экономики для специалистов туркменской системы образования. Есть планы по сотрудничеству и по другим отраслям экономики Туркменистана на период 2020-2021 гг.

Хотела бы отметить, что уже в 2019 году по квоте, распределяемой Россотрудничеством, из Туркменистана в российские учебные заведения поступили 243 человека.

Достаточно успешны проекты в сфере организации молодежных обменов, в том числе в рамках программы краткосрочных ознакомительных поездок "Новое поколение", реализуемой нашим агентством. За годы действия программы количество стран-участниц увеличилось почти в десять раз – с 11 в 2011 г. до 110 в 2019 г. Этот проект дает возможность молодым специалистам из разных стран познакомиться со своими коллегами из России и высказать свое мнение по различным вопросам двустороннего или многостороннего диалога, принять участие в крупных форумах.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ведутся переговоры об организации совместные проектов в Туркменистане, таких как "Бессмертный полк", "Диктант Победы". Планируем показы документальных фильмов, тематические выставки "Памятные даты Великой Победы" и многое другое.

- Довольно неожиданно в повестке вашей работы появился новый пункт - проведение Летней театральной школы в Шекветили в Грузии. На данной площадке помимо грузинских и российских актеров и студентов театральных вузов, будут также представлены артисты из Украины, Молдовы, Армении, Азербайджана, и студенты из США. Будет ли продолжена практика таких театральных школ и схожих проектов в Грузии и других странах? Насколько политические вопросы мешают гуманитарному сотрудничеству с грузинской стороной?

- Да, действительно, в июне этого года в Грузии при нашей поддержке, а также при поддержке Фонда "Русский мир" и Союза театральных деятелей России совместно с Международным культурно-просветительским союзом "Русский клуб" и Тбилисским русским драматическим театром им. А.С.Грибоедова состоялся масштабный проект IV "Международная Летняя школа в Грузии. Шекветили-2019". В этом проекте участвовали молодые актеры из Грузии, Азербайджана, Армении, Молдавии, России и Украины, а также в качестве гостей делегация факультета искусств и наук Гарвардского университета (США).

Считаю, что такие проекты помогают в профессиональном росте молодым актерам русских театров на постсоветском пространстве, развивают и укрепляют творческие связи, воспитывают новое поколение артистов в общении с русским театром, русской речью, русским миром.

К преподаванию в Школе были привлечены ведущие специалисты азербайджанских, армянских, молдавских, российских и грузинских театральных вузов, в том числе народный артист Грузии и России, лауреат Ленинской премии Темур Чхеидзе.

Сейчас идут консультации о возможностях проведения в 2020 г. аналогичных проектов в Грузии и Центральной Азии.