Глава совета директоров En+: Отныне мы будем ближе к нашим активам

Лорд Грег Баркер рассказал в интервью "Интерфакса" о работе совета в новом составе, долгосрочной стратегии компании и дивидендах

Глава совета директоров En+: Отныне мы будем ближе к нашим активам Фото: Пресс-служба

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - En+ Group в 2019 году фактически начала свою корпоративную историю заново. Теперь это компания с уникальной для России схемой управления - без доминирующего акционера и лояльного ему большинства в совете. Председатель совета Грег Баркер уверен, что изменения, которые принимались в рамках разработанного им плана для вывода компании из американского санкционного списка, в конечном счете благотворны для компании и ее акционеров - безотносительно сделки с OFAC. О работе нового совета En+, дивидендах и долгосрочной стратегии компании лорд Баркер рассказал в интервью "Интерфаксу" в Москве.

- Уже почти год проработал сильно обновленный совет директоров компании. Были ли вопросы, по которым между членами совета возникали споры? Принимались ли решения, против которых выступали представители бывшего контролирующего акционера En+ - Олега Дерипаски?

- Я был искренне впечатлен стратегически видением и единством членов совета директоров. У нас есть четкий набор целей для En+: быть ведущим мировым производителем алюминия с низким углеродным следом; при этом являться лидером по эффективности и наиболее конкурентоспособной компанией. И у нас есть выверенная стратегия, которая обеспечит достижение этих целей, и совет директоров единогласно ее поддерживает.

Я думаю, если бы вам довелось поприсутствовать на наших заседаниях, вас бы впечатлил вклад в работу, позитивный вклад каждого члена совета.

- Компания одной из первых воспользовалась появившимся в российском законодательстве механизмом редомициляции, перерегистрировавшись в свободной экономической зоне в Калининградской области. Повлияла ли редомициляция на корпоративное управление в компании? Нет ли планов заседание совета директоров там провести?

- Самое осязаемое изменение в том, что заседания совета директоров теперь проходят в России (впервые совет в новом составе собирался в Вене - ИФ). И следующее наше заседание пройдет в Сибири, отныне мы будем ближе к нашим активам.

В части вопросов корпоративного управления произошли некоторые технические изменения, но фундаментально принципы управления и прозрачности - соответствуют тем, о которых мы рассказывали инвесторам в рамках нашего IPO на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже. Эти принципы остаются неизменными. Что важно отметить - все шаги, которые мы предприняли для улучшения корпоративного управления (в рамках договоренностей об исключении из санкционного списка - ИФ) - положительны для компании и для ее акционеров.

- Совет директоров поручил менеджменту En+ изучить возможность продажи ТЭЦ "Иркутскэнерго" и угольных разрезов, которые служат для них ресурсной базой. Когда вы ждете ответ от менеджмента? Энергоактивы в России сейчас не на пике своей стоимости, нет ли опасений, что получить хорошую цену за эти активы не получится? Или ключевым для компании здесь является не вопрос монетизации, а задача изменения структуры бизнеса? С кем-то уже ведутся предметные переговоры?

- Проект еще, как говорится, в работе. Менеджмент регулярно докладывает нам об изменениях, но пока преждевременно делать какие-то объявления.

Как мы недавно говорили, продажа угольных и тепловых активов - лишь один из существующих вариантов развития сегмента. Мы полны решимости стать углеродно-нейтральными к 2050 году, и наша будущая стратегия тепловых активов должна в значительной степени соответствовать этой цели.

Мы стремимся создавать продукцию для новой низкоуглеродной экономики. В нашей отрасли это возможно только при использовании очень эффективной энергогенерации.

- Если угольные активы не вписываются в вашу картину будущего, то гидрогенерирующие, напротив, в нее идеально укладываются. Рассматривает ли группа усиление присутствия в этом сегменте? Может быть, думаете о консолидации проекта БЭМО за счет выкупа доли партнера - "РусГидро" ?

- Мы считаем гидроэнергию лучшим энергоресурсом, особенно в условиях глобального отказа от использования углеводородов. В этом контексте мы, например, работаем над проектом малой ГЭС в Карелии. Кроме того, мы сформировали портфель проектов малых ГЭС общей установленной мощностью около 200 МВт. Их реализация сейчас обсуждается, в том числе с государственными органами.

Также на сегодняшний день мы завершили технико-экономическое обоснование строительства Нижнебогучанской ГЭС (660 МВт, Красноярский край), Тельмамской ГЭС (450 МВт, Иркутская область). Однако вопрос включения этих проектов в программы стимулирования зависит от государства. В конечном счете, может быть много способов поддержать строительство новых ГЭС - среди них субсидирование кредитов или налоговые льготы.

Что касается проекта БЭМО - мы довольны нынешней структурой нашего совместного предприятия.

- "РусАл" пока не возобновил выплату дивидендов. Не помешает ли это En+ выплатить дивиденды по итогам 2019 года, как вы объявляли ранее?

- Дивидендные потоки двух сегментов (дивиденды "РусАла" и свободный денежный поток энергоактивов - ИФ) не взаимозависимы, и совет En+ может рекомендовать выплату дивидендов даже при отсутствии поступления дивидендов от "РусАла".

Совет директоров пока не определился с дивидендами за 2019 год. Однако совет ожидает, что выплаты дивидендов могут быть возобновлены после публикации финансовых результатов компании за 2019 год, с учетом рыночных условий и целевых показателей сокращения долговой нагрузки.

- В СМИ появлялась информация об интересе китайских инвесторов к доле ВТБ в En+, были и другие спекуляции. А в реальной жизни кто-то из потенциальных претендентов на эти акции зашел в своих намерениях настолько далеко, чтобы о них узнал совет директоров En+?

- Это вопрос не к компании, а к ее акционерам.

- En+ Group в последнее время пытается играть активную роль в мировой алюминиевой промышленности: вы призвали LME ввести "углеродное раскрытие" каждой сделки, критиковали коллег за медлительность в поддержку ваших предложений. Видите ли вы шансы на успех своих отраслевых инициатив?

- Я вижу реальную заинтересованность стейкхолдеров рынка и особенно инвесторов. Первым шагом к удовлетворению их запросов является введение спецификации "углеродного следа" на Лондонской бирже металлов. Сегодня в договоре купли-продажи вы найдете только данные о происхождении продукции, объеме и цене лота. Но вы не можете бороться с выбросами углерода, не измеряя их. Поэтому критически важно раскрывать информацию об объеме CO2, выделяемого в процессе производства одной тонны проданного алюминия. Это особенно важно реализовать в сделках на LME, ведь эта площадка является эталонным рынком для алюминия в мире. Принципиально против никто не выступает, но мировые производители под теми или иными предлогами тормозят поддержку этого предложения. Сложно переоценить важность этого изменения, ведь оно подтолкнет изменения и других отраслей. Поэтому вопрос в том, поддержат ли нашу идею, а, скорее, когда это сделают.

Недавняя конференция по климату в Мадриде (COP25 - ИФ) только подтвердила наше мнение: невозможно решать эту проблему в одиночку, нужна поддержка всей отрасли. Существуют научно обоснованные цели по сокращению выбросов СО2, которые должны быть выполнены для предотвращения глобального потепления. В начале этого года Россия ратифицировала Парижское соглашение, в котором закреплены эти цели. Очевидно, что на климатической конференции в следующем году в Великобритании климатические цели должны быть еще сильнее ужесточены.

Крупные промышленные компании, такие как наша, как и другие производители алюминия, обязаны показать, что их действия по борьбе с изменениями климата столь же амбициозны и своевременны, как и планы, которые принимаются ведущими странами по всему миру.

En+ Group гордится тем, что играет ведущую роль в этом вопросе, и я ожидаю, что мы продолжим задавать темп перехода крупных промышленных компаний в низкоуглеродное будущее. Очень надеюсь, что другие компании присоединятся к нам в этом начинании, потому что делать это в одиночку - бессмысленно.

- ESG - горячая тема для инвестиционного сообщества. Вложения с учетом ESG-рисков становятся выгодными. Нет ли опасений, что ESG постепенно станет просто одним из способов повысить цену активов?

- Это серьезный вопрос. Процесс классификаций социальной ценности может быть непростым, но создание работающей методики определения действительно ESG-эффективных инвестиций - необходимо.

Взять хотя бы нашу компанию, у En+ большой опыт реализации инициатив по декарбонизации. Например, наша программа модернизации ГЭС "Новая энергия". Она стартовала в 2007 году. Сегодня мы уже видим результаты проекта - только в 2018 году мы дополнительно выработали 1,6 млрд кВт.ч чистой энергии и избежали выбросов 1,8 млн тонн CO2. Наш фокус на ESG воплощен в реальных действиях.

Другой пример - всего пару часов назад в российском офисе Организации Объединенных Наций мы подписали соглашение с Институтом экологии и эволюции РАН о запуске Enquiry - нашей совместной лаборатории, которая займется проблемами пластика на Байкале. Мы уже довольно давно проводим исследования этой проблемы, и я должен сказать, что результаты удручают: крупнейшее в мире озеро серьезно пострадало от загрязнения пластиком. Учитывая размеры Байкала, масштаб и серьезность проблемы трудно переоценить, поэтому мы с местными властями и неправительственными организациями совместно предпринимаем меры.

Мы делаем это не ради рейтингов ESG, а потому, что заботимся о регионах нашей деятельности. Я думаю, что это должно быть движущей силой инвестиций ESG - стимулировать значимые, эффективные и позитивные изменения. Я надеюсь, что "зеленые инвестиции" все еще в зародыше, и в среднесрочной перспективе индустрия научится дифференцировать направления финансирования.

- С учетом этого не планируете зеленые бонды?

- Я бы сказал - да, особенно после недавнего успеха сделки "РусАла" - пятилетней предэкспортной кредитной линии на $750 млн, привязанной к показателям устойчивого развития. Мы оценим вариант размещения зеленых бондов в следующем году и примем решение в зависимости от рыночных условий.

- Учитывая торговую сделку между США и Китаем, ясности в развитии Brexit, аналитики смотрят на перспективы следующего года со сдержанным оптимизмом. Нас ждет рост цен на алюминий?

- Последние события действительно позитивны для рынков и добавляют оптимизма, что само по себе может играть важную роль при принятии инвестиционных решений. Некоторые аналитики даже прогнозируют возможность резкого взлета стоимости активов в первом квартале 2020 года. Алюминий, однако, испытывает некоторый избыток производства из-за расширения мощностей в Китае, и рынок остается непростым.

С другой стороны, алюминий представляет интересную инвестиционную возможность из-за растущих издержек, связанных с выбросами CO2 и затрат производителей, использующих ископаемое топливо. В ценообразовании алюминия наблюдаются первые признаки продуктовой дифференциации, основанной на углеродной интенсивности производства. Что положительно для производителей, использующих возобновляемые источники энергии, таких, как En+.

- Декабрь - время, когда советы директоров публичных компаний рассматривают планы на будущий год, утверждают бюджеты, инвестпрограммы и т.д. Каким вы видите 2020 год для En+? И какой вы видите компанию через год?

- Мы разработали стратегию для 2020 года с учетом текущей цены на алюминий. Первостепенная задача - строгий контроль над расходами и издержками. При этом мы продолжаем реализацию наших долгосрочных проектов в России, включая новый алюминиевый завод и модернизацию гидроэлектростанций.

Поэтому, хотя мы осторожны в отношении краткосрочных перспектив бизнеса, мы сохраняем оптимизм относительно долгосрочного потенциала компании и алюминиевой отрасли в целом. Ведь она является структурным элементом низкоуглеродной экономики. Будущее алюминия с низким углеродным следом является особенно перспективным. Думаю, что совсем скоро мы станем свидетелями появления нового класса активов. Алюминий с высокой углеродной интенсивностью, произведенный с использованием угольной генерации, будет отделен от чистого алюминия, произведенного из чистой энергии, такой, как гидроэнергетика.