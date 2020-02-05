Посол РФ в Иране: Мы активно работаем над минимизацией последствий санкций США для двустороннего сотрудничества

Леван Джагарян рассказал, возможен ли диалог Тегерана и Вашингтона после убийства Солеймани

Посол России в Иране Леван Джагарян Фото: Посольство РФ в Иране

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Посол РФ в Тегеране Леван Джагарян в преддверии профессионального праздника - Дня дипломатического работника – рассказал в интервью "Интерфаксу" о том, как в Москве оценивают внутриполитическую ситуацию в Иране после недавней волны протестов, о перспективах сотрудничества в военно-технической сфере и о том, какие шаги Россия готова предпринять для снятия напряженности в регионе и сохранения иранской ядерной сделки.

- Конец минувшего и начало нынешнего года были отмечены несвойственными для Ирана протестными акциями против властей страны, в частности, отдельных их решений в экономической сфере. Можно ли это расценивать как тревожный звонок с точки зрения внутриполитической стабильности в Иране? На ваш взгляд, насколько действующая власть пользуется безусловной поддержкой иранского населения, контролирует ситуацию?

- Действительно, ситуация в стране была в определенной степени нестабильной. Фиксировались протестные выступления, в том числе вызванные повышением цен на бензин. При этом необходимо отметить, что данный вопрос является внутренним делом Ирана, поэтому я не хотел бы вдаваться в подробности. В отличие от некоторых других государств, в первую очередь, США, мы во внутренние дела суверенных государств не вмешиваемся. В настоящее время внутриполитическая ситуация в ИРИ достаточно устойчива и особых опасений у нас не вызывает. Мы заинтересованы в сохранении стабильности в дружественном Иране.

- Мы читали, что некоторые акции протеста были связаны с ограничительными мерами иранских властей на доступ населения к автомобильному топливу. Действительно ли американские санкции больно бьют по экономике Ирана, а США, таким образом, в определенной степени добиваются результатов в реализации цели по дестабилизации ситуации в Иране?

- Цены на бензин были повышены в три раза вне 60-литровой квоты, стоимость в рамках которой увеличилась на 50 процентов. Естественно, данная мера вызвала недовольство населения, но это характерно не только для Ирана. Рост цен никогда не пользуется популярностью ни в одной стране мира. ИРИ здесь отнюдь не является каким-то исключением. Хотел бы при этом заметить, что, судя по дорожному траффику, в первую очередь, в Тегеране, транспортных средств на улицах меньше не стало. Как ездили, так и ездят.

Что касается американских санкций. Они действительно оказывают негативное влияние на экономику страны. Это признают и сами иранские власти. Вместе с тем я полагаю, что Иран за многие десятилетия нахождения под санкционным прессингом уже в значительной степени адаптировался к подобным условиям и не без успеха изыскивает возможности для того, чтобы обходить существующие ограничения.

- Насколько страдает от последствия американских санкций российско-иранское экономическое сотрудничество? Если да, то в каких сферах, и какие меры Москва и Тегеран предпринимают для того, чтобы минимизировать этот негативный эффект?

- Нельзя не признать, что санкционное давление оказывает определенное негативное воздействие на двустороннее торгово-экономическое сотрудничество наших стран. Мы активно работаем над тем, чтобы минимизировать отрицательные последствия от санкций, однако раскрывать детали я бы сейчас не хотел. Пусть наши оппоненты немного понервничают.

- Тегеран напрямую увязывает свое дальнейшее участие в СВПД с возможностью обеспечить экспорт своей нефти и получения от этого выручки. Пока "евротройка" бессильна в удовлетворении этого требования. Может ли Россия попытаться спаси ситуацию и обеспечить устраивающие Иран объемы экспорта нефти, и обращалась ли иранская сторона к нам с предложениями на этот счет? Может ли это быть сделано во взаимодействии с нашими китайскими партнерами?

- Как уже неоднократно говорилось применительно к ситуации вокруг СВПД, иранцы неизменно настаивают на своем законном праве получать доходы от экспорта нефти. К сожалению, "евротройка" не в состоянии выполнить эти требования. Призванный содействовать этому платежный механизм ИНСТЕКС пока так и не заработал. Раздаются одни лишь заверения – вот-вот, сегодня, завтра, в ближайшее время. Однако никаких практических результатов от этого финансового инструмента мы так и не увидели.

Мы со своей стороны в контактах как с иранской стороной, так и с нашими европейскими партнерами предпринимаем значительные усилия для того, чтобы сохранить СВПД.

В отношении экспорта нефти. Как известно, Россия сама является одним из крупнейших в мире экспортеров нефти, поэтому в этом энергоресурсе, как, впрочем, и в других, наша страна нужды не испытывает.

- В этом году истекает предусмотренный резолюцией 2231 СБ ООН пятилетний срок на поставки в Иран определенных видов вооружений, в том числе наступательных. Обсуждается ли в этой связи в двусторонних контактах возможность активизации российско-иранского военно-технического сотрудничества? Есть ли какие-то конкретные предварительные договоренности или наработки?

- В сфере поставок вооружений мы сотрудничаем с Ираном, строго соблюдая те международные ограничения, которые существуют в соответствии с принципами нераспространения и экспортного контроля. В октябре 2020 года срок действия этих ограничений истекает. Если иранская сторона проявит предметный интерес к российской продукции военного назначения, и в наш адрес после октября поступят соответствующие запросы, то они, разумеется, будут рассмотрены самым внимательным образом.

- Ликвидация американцами генерала Касема Солеймани и ответные удары Ирана по базам с американскими военными в Ираке обострили ситуацию в регионе до крайности. Видим ли мы свою роль в том, чтобы попытаться помочь Ирану преодолеть изоляцию и выйти на диалог с ключевыми оппонентами, включая США и КСА?

- Убийство американцами иранского военачальника Касема Солеймани стала вопиющим нарушением международного права, грубой провокацией, которая получила однозначное осуждение со стороны большинства членов мирового сообщества. Хотелось бы сказать, что генерал Солеймани сыграл большую роль в борьбе с терроризмом в Сирии и других странах ближневосточного региона.

В результате агрессивной акции США и ответных ударов Ирана по американским базам в Ираке ситуация действительно опасно обострилась. Тегеран заявлял о том, что не оставит без ответа этот враждебный выпад, и свое обещание власти ИРИ выполнили. Мы надеемся, что стороны в дальнейшем будут сохранять хладнокровие и воздержатся от каких-либо жестких силовых действий друг против друга.

Мы ведем постоянный диалог и с американцами, и с другими ключевыми региональными и внешними игроками. Наша основная цель – стабилизировать ситуацию и добиться разрядки напряженности на Ближнем Востоке. Именно на это нацелена наша известная инициатива – Концепция безопасности в зоне Персидского залива. Мы продолжаем предпринимать активные усилия для того, чтобы привлечь страны региона к участию в многостороннем переговорном процессе.

Хотел бы также отметить, что из контактов с иранскими партнерами я выношу стойкое убеждение в том, что Тегеран искренне заинтересован в налаживании диалога со своими соседями, действительно готов предпринять конкретные шаги, требующиеся для того, чтобы разрядить ситуацию, и ожидает встречных сигналов от своих оппонентов.