Федор Войтоловский: главные трудности для США еще впереди

Директор ИМЭМО РАН рассказал об изменениях в Соединенных Штатах в условиях пандемии коронавируса

Директор ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Федор Войтоловский Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Директор ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент Российской академии наук Федор Войтоловский и специальный корреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов беседовали об изменениях в политической и экономической жизни США в условиях пандемии коронавируса.

- Непонятен шаг с направлением самолета в США. Что там, и что - у Америки нет своей техники?

- Отправка самолета Руслан Ан-124−100 Министерства обороны РФ стала первой мерой, символизирующей стремление России оказать помощь Соединенным Штатам в борьбе с развитием эпидемии коронавирусной инфекции. Решение было принято после разговора президентов России и США, одной из тем которого стало развитие эпидемиологической ситуации в мире. Оба президента понимают всю серьезность положения и острую необходимость использовать кризисную ситуацию для диалога о той угрозе, затрагивающей обе страны и для противодействия которой у обеих держав есть научный, медицинский и мобилизационный потенциал. Если для США и КНР коронавирусная инфекция стала предметом взаимных претензий, то для российско-американских отношений эта тема, наряду с ситуацией на мировом рынке нефти, может стать предметом нового диалога. Закономерно, что президент Дональд Трамп счел возможным упомянуть отправку российского самолета в ходе своего брифинга. О помощи КНР он тоже упомянул.

Конечно, решение отправить США медицинскую технику и оборудование мало повлияет на восприятие России американским истеблишментом, но будет положительно воспринято простыми американцами. Тема COVID-19 закономерно стала одной из наиболее волнующих американское общество. Именно США рискуют в наибольшей степени пострадать от новой инфекции. Большая численность населения страны и его высокая плотность в городах-миллионниках создает особые риски для развития эпидемии. Закономерно, что в наибольшей степени от инфекции пострадало Восточное побережье США. Инфекция затронула в первую очередь Нью-Йорк (более 92 тыс. больных и 2653 умерших) - его главный финансово-экономический магнит и транспортный хаб, а также соседний Нью-Джерси (25,6 тыс. больных, умерло 540 человек). На Западном побережье тоже немало больных – в Калифорнии более 10 тыс. человек. К концу дня 3 апреля численность заболевших и диагностированных американцев достигла 244 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. Несмотря на то, что пока количество умерших от коронавируса в США существенно ниже, чем в Италии (14681 человек на 120 тыс. заболевших) или в Испании (почти 11 тыс. умерших на 117 тыс. больных), масштабы эпидемии и высокая средняя продолжительность жизни американцев (около 79 лет) создают риски того, что ее последствия для американского общества могут быть тяжелыми. Есть все основания полагать, что этот самолет Минобороны России, направленный в США, будет далеко не последним.

В общих интересах было бы также начать систематический диалог между Россией и США по мерам борьбы с глобальной эпидемией. Здесь целесообразно взаимодействие между военно-медицинскими службам двух стран, между гражданскими медиками и между учеными - эпидемиологами и вирусологами.

- Пандемия и влияние на предвыборную кампанию?

- Фактически развитие эпидемии коронавируса и связанные с ней действия правительства США отодвинули на второй план весь ход избирательной кампании 2020 г. Кандидаты-демократы лишились своего основного оружия в нападках на президента-республиканца - обществу уже мало интересны их обвинения в адрес Трампа, а неудачные попытки демократов в Палате представителей провести импичмент президента не оказали на его рейтинги существенного воздействия и отчасти негативно сказались на позициях Демократической партии. Праймериз и дебаты претендентов на президентский пост от демократической партии, которые еще месяц назад привлекали к себе внимание СМИ, перестали быть значимы и давно забыты. Не так уже важно, кто станет кандидатом от Демократической партии - Джо Байден, восстановивший позиции после начального отставания, или Берни Сандерс.

Важно не то, что скажут или сделают те, кто будет номинирован в качестве кандидатов по итогам праймериз у демократов, а то, как действующий президент сможет обеспечить защиту нации перед лицом биологической и финансово-экономической угроз, а также их социальных последствий. Для американского избирателя ключевыми темами стало состояние системы здравоохранения и ее готовность справиться с эпидемией, которая коснулась ежедневной жизни миллионов людей, а также влияние коронавируса на экономику. Перед действующим президентом возник серьезнейший двойной вызов, с которым он должен справиться. Необходимо одновременно продемонстрировать избирателю готовность к активным действиям и включению всех ресурсов государства по снижению последствий эпидемии для здоровья граждан и защиты их образа жизни и осуществить комплекс мер по защите экономики США от социально-экономических последствий пандемии. Кандидаты-демократы попытались обвинить Трампа в недостаточной эффективности и даже в бездействии. Но эти попытки на фоне реальных мер, принятых администрацией, быстро становятся контрпродуктивны для их инициаторов.

Американский избиратель внимательно смотрит на состояние своего кошелька и экономические программы кандидатов и на действия властей в условиях, когда требуются решительные меры. Администрация Трампа оперативно предприняла серию шагов, направленных на снижение динамики распространения эпидемии и самое главное - осуществила значительные вливания в экономику, направленные на то, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения и бизнес. Рейтинг поддержки президента уже поднялся с 43% в январе 2020 г. до почти 49% к началу апреля. От того, как дальше сработают эти меры, какие социально-экономические последствия будет иметь эпидемия, будет зависеть и то, переизберется ли Трамп на второй срок.

- В каком состоянии экономика США? Как повлияла пандемия?

- Эпидемия уже нанесла существенный ущерб целым отраслям американской экономики, которая до ее развития имела хорошую динамику роста. Темпы роста экономики были главным козырем Трампа в борьбе с конкурентами за президентский пост. В прошлом году все выглядело очень хорошо - по итогам 2019 г. ВВП США достиг 21,3 трлн долл., снижение налогов стимулировало деловую активность, безработица снизилось до рекордных 3,5%, рос рынок потребительских кредитов, росли доходы домохозяйств. Но уже с конца 2019 г. воздействие коронавирусной инфекции на американское общество и экономику начало проявляться, ломая радужную картину, которая давала существенные гарантии победы Трампа на предстоящих выборах. Год назад, в первом квартале 2019 г. ожидаемые темпы роста ВВП США составляли 3,5%, реальные показатели по итогам года достигли только 2,3%. Это все равно очень неплохо, но главные трудности еще впереди.

Первый удар по экономике США был нанесен опосредовано, через воздействие на деятельность филиалов американских транснациональных компаний в странах, пострадавших от коронавируса первыми - в первую очередь КНР, а затем и странах ЕС, через перебои связей с поставщиками и потребителями товаров и услуг. Когда эпидемия начала набирать силу на территории самих США, урон для американского бизнеса становится еще более существенным.

Пострадало промышленное производство в крупных городах - в этой сфере люди не могут работать дистанционно, сфера услуг - огромное количество компаний, работающих непосредственно с людьми - контакты с клиентами невозможны. Пострадала сфера общественного питания, та часть индустрии развлечений, которая не может уйти в онлайн. Особенно это чувствительно для мелкого и среднего бизнеса в больших городах. Возникли трудности в работе транспортно-логистических компаний - многие производства встали и грузопотоки снизились вслед за ними. Упали пассажирские перевозки - особенно пострадала авиация. Рекордно снизилось количество не только международных перелетов американских авиакомпаний - по итогам первого квартала падение авиаперевозок может составить 80-90%, но и перелетов внутри США - упадет на 80%. Более 200 млн американцев соблюдают режим самоизоляции и карантин - никуда не едут и не летят. Это уже фатально сказывается на состоянии дел в гостиничном секторе и туристическом бизнесе.

Произошедшее одновременно с развитием пандемиии снижение цен на мировом рынке нефти оказало негативное воздействие и на американскую энергетику. Особенно существенно оно ударило по небольшим компаниям, ведущим разработку сланцевых месторождений. Крупные компании, ведущие добычу различными способами - разрабатывающие конвенциональные месторождения и одновременно имеющие в разработке сланцевые месторождения переживут падение цен на нефть легче. Вероятно, даже приобретут подешевевшие активы мелких производителей, но и для них наступили непростые времена. Коронавирусная инфекция сократила потребление на важнейших для США внешних рынках, а активность конкурентов возросла.

- И что же делает Трамп, чтобы поддержать экономику перед выборами?

- Администрация Трампа разработала и успешно провела через Конгресс закон CARES - "Об экономической безопасности и чрезвычайной помощи в противодействии коронавирусу". Это - грандиозная программа помощи экономике США в 2,2 трлн. долл. Она предполагает стимулирование отраслей экономики, которые в наибольшей степени уже пострадали от воздействия коронавируса, адресную помощь широким группам населения. Более 560 млрд. долл. пойдет на прямые выплаты и другие программы помощи тем, кто потеряет работу, семьям с детьми, доходы которых падают.

Одновременно закон предусматривает существенное снижение налогов для домохозяйств, особенно - для тех семей, где больше 2 детей. Правительство США сдвинуло срок подачи ежегодных налоговых деклараций с апреля на июль. Специальные средства - более 43 млрд долл. предусмотрено на помощь молодым американцам, выплачивающим кредиты за образование. Еще 500 млрд долл. пойдет крупному бизнесу - чтобы во время эпидемии удержались на плаву ведущие американские транснациональные компании. Для малого и среднего бизнеса тоже предусмотрены существенные вливания - 377 млрд долл. Для медицинских и социальных службы закон предусматривает выделение дополнительных 179,5 млрд. долл. Еще 339,8 млрд долл. пойдут властям штатов и местным властям для борьбы с инфекцией и ее социально-экономическими последствиями.

Такой пакет помощи не может не стать существенным стимулом для преодоления последствий эпидемии. И американский избиратель должен будет оценить ее воздействие. Примечательно, что демократы в Палате представителей не стали противиться принятию этого закона - они не могли встать на пути исполнительной власти, которая пытается спасать людей и экономику. Однако многое будет зависеть от того, каковы будут масштабы эпидемии, как быстро американская и мировая экономика преодолеют ее последствия.

- А российский фактор присутствует в данный момент в президентской компании и в политической жизни США?

- Российский фактор имел значение для внутриполитической жизни США и для борьбы демократов против Трампа в совсем иных условиях. Еще в феврале конгрессмены-демократы выступали с заявлениями, что Россия уже пытается вмешаться в президентские выборы 2020 г., чтобы добиться переизбрания Трампа, но сейчас все это мало кому уже интересно. США столкнулись с настоящей, а не выдуманной угрозой. Тематический фокус предвыборной кампании находится теперь далеко от России.

- То есть российско-американские отношения получили шанс для нормализации?

- Не совсем - негативное отношение значительной части американской элиты к России никуда не делось.

С точки зрения развития российско-американских отношений важно сейчас совсем не то, упоминается ли Россия в ходе президентской избирательной кампании и в каком контексте. Есть гораздо более важный сюжет, который из-за коронавируса оказался не так заметен в политической повестке обеих стран, но должен оставаться важнейшим для российско-американского диалога. Это - перспективы продления действующего Договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он истекает меньше, чем через год - в феврале 2021 г., и без него не будет ни транспарентности, ни мер доверия, ни обмена информацией, ни инспекций. Более того, после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) получается, что СНВ-3 - последний камень в здании системы контроля над вооружениями.

Москва не раз заявляла о готовности продлить договор без предварительных условий. Администрация Трампа посылает самые противоречивые сигналы по поводу продления и выдвигает условия, которые в принципе являются нереальными для действующего Договора. Например, американцы вдруг предлагают включить в него совсем другие классы вооружений, которые не подпадают под СНВ-3, а любые договоренности по ним требуют длительной специальной разработки - тактическое ядерное оружие или перспективные системы, которые еще не приняты на вооружение.

Еще противоречивее выглядят предложения США срочно вовлечь в систему контроля стратегических наступательных вооружений Китай, который пока обладает стратегическим ядерным потенциалом в 10 раз меньшим, чем США и Россия, и не готов к участию в российско-американских договоренностях по СНВ. Более того, КНР не заинтересована даже в том, чтобы вести переговоры по ракетам средней дальности, составляющим более 50% их ядерного потенциала. В Вашингтоне все это хорошо знают, поэтому пока все это похоже на стремление многих заинтересованных сил в Вашингтоне утопить продление СНВ-3. Крах СНВ-3 может стать реальным поводом для увеличения военного бюджета, а это очень многим на руку. Но будет ли это полезно самим США в долгосрочной перспективе в условиях, когда в военном отношении перед ними все более очевидно встает задача одновременного сдерживания России и Китая?

Хочу отметить, что эти вопросы крайне важно обсуждать не только на официальном уровне - здесь есть над чем подумать и что обсудить научно-экспертному сообществу. ИМЭМО РАН совместно с Институтом США и Канады РАН планировали в эти дни провести масштабную конференцию с ведущими американскими экспертами в области контроля над вооружениями, посвященную будущему стратегической стабильности и договорам в этой сфере. Этот диалог проходит под эгидой взаимодействия между РАН и Национальной академией наук США. Однако и тут помешал коронавирус - американцы не смогли приехать, мы не можем проводить мероприятия. Но коллегам из ИСК РАН при участии ИМЭМО РАН удалось организовать диалог в онлайн-режиме. Мы провели первый непростой разговор и намерены продолжать консультации каждые две недели. Результаты наших обсуждений, надеюсь, будут полезны не только для академического, но и для официального межгосударственного диалога по этим трудным вопросам.