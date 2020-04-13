Надежда Арбатова: реальность сложнее и многограннее

Завотделом европейских политических исследований ИМЭМО рассказала о проблемах ЕС в свете пандемии

Доктор наук Надежда Арбатова Фото из личного архива

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Прошло около трех месяцев, как в мире разбушевалась пандемия коронавируса, но за это время обнажились проблемы многих союзов, в том числе и в ЕС. О том как "летающий вирус" повлиял на "Старый континент", специальный корреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов беседовал с доктором политических наук завотделом Европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надеждой Арбатовой.

Угроза существованию реальна?

- За два – три месяца пандемия почти уничтожила старую мечту о "Соединенных штатах Европы", то бишь о глубокой взаимопривязанности и солидарности стран Европы. Евросоюз погряз во взаимной грызне от "первого чиха" пандемии.

- Не могу полностью согласиться с таким взглядом на состояние дел в Евросоюзе. Представляется, что это в большой степени односторонний взгляд. Во-первых, речь о Соединенных Штатах Европы сейчас не идет. А во-вторых, реальность всегда сложнее и многограннее. Алармистские настроения по поводу будущего Европейского Союза, которые, кстати, сегодня распространены больше за пределами Евросоюза, чем внутри него, связаны, прежде всего, с открытостью информации в странах ЕС о пандемии, чем могут похвастаться далеко не все страны. Открытость информации, с одной стороны, может порождать панические настроения, но, с другой стороны, правильно ориентирует граждан, учит их правилам поведения в это трудное время.

Конечно, пандемия коронавируса застала многие страны врасплох, никто не был, да, наверное, и не мог, быть полностью готовым к отражению этой угрозы. Задача любого национального правительства, прежде всего, оказать помощь своему населению. Национальное здравоохранение находится в компетенции национальных правительств, а Брюссель осуществляет лишь координирующие и рекомендательные функции. Первоначально был шок, попытка отгородиться друг от друга, но потом пришло осознание, что в одиночку не справиться. Например, немцы стали вывозить больных из Италии, пострадавшей больше других от коронавируса, в свои больницы. Но главное, институты ЕС сумели мобилизоваться и принять меры, необходимые для решения многих вопросов, возникших из-за эпидемии. Европейская Комиссия предложила выделить 75 миллионов евро из бюджета ЕС для помощи государствам-членам в возвращении своих граждан, 50 миллионов для создания первого общего стратегического склада-резерва медицинского оборудования для обеспечения его быстрых поставок в страны при необходимости. Кстати, Польша евроскептик и еврокритк №1, получит весьма щедрую помощь в сумме 7,5 млрд евро из нового антикризисного фонда ЕС объемом 37,3 млрд евро. Еврогруппа договорилась о создании специального фонда для восстановления экономики стран Евросоюза от последствий эпидемии коронавируса в 540 миллиардов евро.

Вернулись в свои границы?

- Не английская корона, а коронавирус вернул европейцам их национальные границы. 20 стран ЕС приняли чрезвычайные законы об ограничении передвижения. В Италии и Германии – основателях ЕС открыто говорят о возможности краха этого объединения. Причем процесс закрытия границ начался с момента приглашения канцлером Германии в Европу мигрантов. Пандемия завершила этот процесс?

- Закрытие национальных границ в период чрезвычайной ситуации - вполне нормальная практика. И в России Чечня стала первым регионом, который закрыл свои границы, а за ней последовали и другие. Важно, чтобы эти границы не остались после эпидемии, а в ЕС этого не может быть по определению, потому что принцип свободы перемещения товаров, капиталов, услуг и людей внутри ЕС – основа функционирования Союза. Нелегальные мигранты по закону не могут пользоваться такой привилегией. Я думаю, что одно из последствий пандемии будет касаться не столько внутренних, сколько внешних границ ЕС, прежде всего, в плане ужесточения правил въезда.

- Как по-вашему, возможен ли процесс объединения Европы в новый союз или будут латать старый?

- Я думаю, что Европейский Союз переживет пандемию. Более того, будет дан импульс развитию общего европейского здравоохранения, цифровому единому рынку, и, возможно, единому рынку труда. Другое дело, что в рамках 27 государств очень трудно добиваться принятия новых интеграционных проектов, поэтому, скорее всего, в ЕС образуется авангард из стран, более готовых к углублению интеграции, и арьергард из тех, кто будет не готов к этому.

Европейцам въезд запрещен?

- Атлантическая солидарность с приходом Трампа "трещит по швам". Сейчас этот процесс углубился. США закрыли границы для европейцев, военное сотрудничество даже в рамках НАТО заглохло. Это временный процесс?

- Конечно, это процесс временный, если иметь в виду тот скандальный и одиозный оттенок, который евроатлантические отношения приобрели при Трампе. В США скоро будут выборы, может прийти новый лидер с другим отношением к европейским союзникам. Но, объективности ради, нужно признать, что кризис атлантизма начался не при Трампе, а после окончания биполярности с устранением угрозы глобального конфликта Он имеет объективные причины: прежде всего, разные повестки дня союзников в сфере безопасности. Безопасность Европы перестала являться приоритетом номер один для США, которые переориентировали свою озабоченность в Азию в связи с потенциальной угрозой Китая, имеющего не только экономические, но политические амбиции. Тем не менее союзнические отношения в НАТО сохраняться, просто они будут другими. Страны, составляющие европейскую опору НАТО, а это в основном члены ЕС, приобретут большую автономию и будут отвечать за региональную безопасность, тогда как США - за глобальную.

- Польша переругалась со своим союзниками по антироссийской коалиции. Прибалты застряли на польской границе и делают громкие заявления о лживости лозунга – мы все граждане единой Европы. Ее больше нет навсегда?

- Нет, Европейский Союз останется. Он переживет это испытание и вынесет из него уроки. Но пример Польши говорит о другом: не все евроскептики сторонники России, как и не все еврооптимисты - противники России.

- Европейский комиссар Юрова говорит об угрозе демократическим ценностям и грозит, что если так будет продолжаться "мы вмешаемся". Как это можно осуществить на деле?

- Я думаю, что Юрова, прежде всего, имеет в виду проблемы с верховенством закона в некоторых странах ЕС, в частности, в Венгрии, которая, пользуясь пандемией ввела серьезные ограничения на демократические принципы и ценности и предоставила всю полноту власти Орбану. Если эти ограничения останется и после окончания пандемии, ЕС введет санкции против Венгрии. Кроме того, не нужно забывать о том, что сейчас идет информационная война на всех фронтах, распространяется ложная информация о ЕС и отдельных странах ЕС. По всей видимости, Брюссель усилит информационный ответ своим недоброжелателям.