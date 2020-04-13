Посол РФ в Багдаде: российские нефтегазовые компании в Ираке продолжают работать в штатном режиме

Максим Максимов рассказал о ситуации с коронавирусом в стране

Посол РФ в Ираке Максим Максимов Фото: Пресс-служба посольства

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Посол РФ в Ираке Максим Максимов рассказал в интервью "Интерфаксу" о ситуации с коронавирусом, о работе российских нефтегазовых компаний в стране в период борьбы с COVID-19, о позиции России в свете возможного расширения присутствия НАТО в Ираке.

- Сейчас во всем мире тема номер один это коронавирус. Число заболевших в Ираке достаточно маленькое. С чем это связано? Достаточно ли в стране медикаментов и медицинского оборудования?

- Действительно, относительно основных очагов распространения болезни, таких как США, Испания, Италия или соседний Иран, цифры невелики. Однако Ирак находится на третьем месте по числу жертв этого заболевания среди арабских стран. И это официальные данные. Да, иракское правительство прилагает максимум усилий для противодействия распространения этого вируса и нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. На помощь приходят иностранные государства, в первую очередь Китай, который направил сюда несколько грузов со средствами защиты и медицинским оборудованием, а также командировал своих медиков для работы в иракских больницах.

Однако, несмотря на улучшение ситуации в области оснащения медицинских учреждений и увеличение количества профильных лабораторий, которых в начале эпидемии было явно недостаточно, нагрузка на медиков не снижается. По мнению иракских и международных экспертов, пик заболеваемости еще не пройден, и вирус продолжает распространяться. Основной причиной этому является нарушение запрета на передвижение, которое носит массовый характер. Ежедневно иракские силовые структуры публикуют информацию о числе задержанных и количестве выписанных штрафов – счет идет даже не на тысячи, а на десятки тысяч.

- В свете очередного витка эскалации между США и Ираном насколько, по вашему мнению, конструктивна позиция Ирака, учитывая, что он вновь упоминался как "поле" возможных разбирательств между этими странами? Нет ли у вас ощущения, что Ирак становится "рингом для разборок" между Вашингтоном и Тегераном?

- Могу ответственно сказать, что правительство Ирака неоднократно заявляло о своей принципиальной позиции в пользу развития сбалансированных отношений со всеми своими зарубежными партнерами, включая США и Иран. Власти страны уверены, что конфронтация между этими двумя странами, обострение которой мы наблюдаем последний год, самым негативным образом сказывается на ситуации как в самом Ираке, так и регионе в целом. В этой связи предпринимаются последовательные шаги, направленные на выправление ситуации в зоне Залива, преодоление разногласий и восстановление доверия между ИРИ и субрегиональными государствами, в первую очередь с Саудовской Аравией. В Багдаде хорошо понимают, что агрессивные действия Вашингтона в отношении Тегерана, которые распространяются в том числе на иракскую территорию смогут привести к катастрофическим последствиям как гуманитарным, так и экономическим. Имею в виду, в том числе, ликвидацию в багдадском аэропорту 3 января этого года руководителя подразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, а также заместителя главы Народного ополчения Ирака Абумахди Мухандиса.

Хочу отметить, что в этой непростой ситуации иракское Правительство проявило завидную выдержку. Используя правовые и дипломатические инструменты, на всех уровнях, в том числе на площадке ООН, призывало Вашингтон и Тегеран решать свои разногласия за столом переговоров. Стоит отметить также последовательность реализации заявленной нынешним иракским руководством линии на выстраивание со всеми членами международного сообщества равноудаленных партнерских связей, в основе которых лежат принципы добрососедства, взаимоуважения и взаимовыгодного сотрудничества. В этом контексте миролюбивые подходы Ирака созвучны с основными принципами ориентированной на решение проблем с помощью диалога российской Концепции коллективной безопасности в данном субрегионе.

Со своей стороны считаем неприемлемыми любые попытки использования Ирака в качестве площадки для "сведения счетов" между отдельными государствами. Подобные действия противоречат международному праву, нарушают суверенитет независимого государства. Не стоит забывать, что Ирак остается важным политическим, экономическим и культурно-религиозным центром на Ближнем Востоке. Поэтому сохранение мира и стабильности в этой стране является неотъемлемой частью общерегиональной и глобальной безопасности.

- Что вы думаете о планах НАТО расширить миссию альянса в Ираке?

- Мы твердо исходим из того, что нахождение иностранных контингентов на территории независимых государств должно быть подкреплено соответствующей договорно-правовой базой. Иначе это будет являться нарушением суверенитета страны. Правовой же статус миссии НАТО в Ираке, насколько мне известно, пока находится в стадии согласования, хотя натовские инструкторы проводят учебно-тренировочные мероприятия здесь с января 2019 года. Действительно, в средствах массовой информации стали появляться публикации, указывающие на желание альянса расширить свою миссию в этой арабской стране, и, как отмечается, руководство НАТО уже ведет переговоры с правительством Ирака. В любом случае данная тема касается в первую очередь иракских властей и они должны принимать решение о целесообразности и востребованности содействия со стороны Североатлантического альянса.

- Есть ли изменения в уровнях добычи нефти за последние месяцы из-за ситуации на нефтяном рынке и коронавируса? Как иракские власти оценивают недавние переговоры в формате "ОПЕК плюс"?

- Безусловно, ситуация, складывающаяся в последнее время на мировом рынке углеводородов, оказывает колоссальное влияние на нефтегазовый сектор и экономику Ирака в целом. Местное правительство весьма озабочено стремительным падением цен на нефть ставшим итогом мартовских переговоров участников "ОПЕК плюс" в Вене. Официальные цифры, публикуемые ежемесячно Государственной компанией по сбыту нефти в структуре Миннефти страны, говорят сами за себя: при практически равных объёмах добычи нефти в феврале и марте этого года на уровне 133-134 млн. баррелей, а экспортных отгрузках – на уровне 102-105 млн. баррелей, доходы от продажи нефти в марте сократились на 40,8%, составив 2,989 млрд долл. США по сравнению с 5,053 млрд. долл. США в феврале. Как и для большинства нефтедобывающих стран, наполняемость бюджетов которых напрямую зависят от продаж нефти, это чревато серьёзными последствиями в обозримом будущем.

Помимо насущных вопросов, связанных с недополучением доходов от торговли "чёрным золотом", нынешняя ситуация обозначила серьёзные риски для нефтегазовой отрасли Ирака, которая в настоящее время переживает процесс восстановления после долгих лет нестабильности в регионе. По мнению многих зарубежных и местных экспертов, властям страны предстоит предпринять экстренные меры для обеспечения финансовой прочности нефтяного сектора с тем, чтобы он оставался конкурентоспособным при любом уровне цен, а также возможности сохранять свою долю на нефтяном мировом рынке в условиях жёсткой ценовой войны между крупнейшими поставщиками.

Что касается состоявшегося 9 апреля внеочередного раунда переговоров в формате "ОПЕК плюс", то нужно отметить, что официальный Багдад всегда последовательно выступал за необходимость продолжения координации в рамках данного механизма, и подчёркивал важность достижения новых договорённостей между странами-участниками по данному вопросу.

Достигнутое соглашение по сокращению добычи нефти, несомненно, будет позитивно воспринято в Ираке, что позволит властям стабилизировать государственную бюджетную политику, а также продолжить реализовывать шаги по дальнейшему восстановлению экономики.

- Планируют ли российские нефтяные компании сокращать свой персонал на иракских и курдских проектах, или это уже произошло из-за распространения коронавируса? Есть ли информация о случаях COVID-19 на проектах российских компаний?

- Надо отметить, что наши компании достаточно своевременно и с полной ответственностью подошли к обеспечению своих объектов нефтедобычи современными средствами защиты и профилактики данного заболевания среди персонала. На ежедневной основе проводится термометрия всех прибывающих на объект сотрудников, усилен мониторинг их состояния здоровья, работники обеспечены всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты. Для персонала, прибывающих из-за рубежа на перевахтовку, своевременно оборудованы пункты для обеспечения карантина в течение 14 дней.

Сложная нынешняя обстановка, связанная с распространением COVID-19 в России, Ираке и мире, требует повышенного внимания, поэтому поручения президента и правительства Российской Федерации по данном вопросу находится у нас на особом контроле. В посольстве на постоянной основе проводятся совещания с представителями наших компаний здесь по координации действий, предпринимаемых в целях недопущения попадания вируса на наши объекты.

Предпринятые меры приносят свои результаты – на сегодняшний день ни одного случая заражения коронавирусом на нефтегазовых объектах с российским участием не выявлено. Все отечественные операторы в Ираке продолжают работать в штатном режиме.

- Работают ли офисы и представительства российских компаний в Ираке или они закрыты на карантин?

- Офисы и представительства наших компаний в Ираке продолжают работать в обычном режиме, разумеется, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности в плане защиты, о которых говорилось выше. Хотел бы отметить, что в случае серьёзного ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Ираке и появления реальной угрозы здоровью и жизням работников российских компаний, наши операторы имеют конкретные, отработанные планы действий, вплоть до эвакуации в Россию. Вместе с тем, рассчитываем на то, что до кризисных сценариев дело не дойдёт.

- Ранее Ирак предлагал ПАО "Газпром нефть" до 51% в проекте "Мансурия". Удалось ли согласовать вхождение российской компании в этот проект? На каких условиях? Этот процесс сейчас продолжается? Изменение макроэкономических показателей не повлияло на интерес ПАО "Газпром нефть" к участию в проекте или вхождение роскомпании заморожено?

- Одной из важнейших задач, стоящих перед нынешним руководством Ирака, является форсирование работ по разработке национальных газовых месторождений, в первую очередь, для нужд объектов энергогенерации, использующих в качестве топлива природный газ. Нужно отметить, что Ирак обладает обширными доказанными запасами природного газа, по оценкам экспертов Форума стран-экспортёров газа страна занимает 13-е место в мире с суммарным объёмом более 3 трлн куб. м. В этой сфере видим серьёзный потенциал для развития инвестиционного сотрудничества.

Хотел бы напомнить, что месторождение "Мансурия", расположенное недалеко от иранской границы в провинции Дияла, является одним из крупнейших в стране. В прошлом правительство Ирака уже предпринимало попытки начать его разработку – в 2010 г. было заключено соглашение с консорциумом в составе турецкой, кувейтской и южнокорейской компаний. Однако в 2014 г. работы на объекте были приостановлены по причине ухудшения ситуации с безопасностью, что явилось причиной аннулирования соглашения иракской стороной в 2018 г.

В настоящее время иракская сторона рассматривает ПАО "Газпром нефть" одним из наиболее подходящих операторов данного проекта с учётом компетенций, богатого накопленного опыта, а также возможностей нашей компании. Высокая заинтересованность и готовность к активизации консультаций по данному треку неоднократно подтверждалась иракскими партнёрами на переговорах различного уровня. Здесь, в частности, иракские партнёры приводят такие весомые аргументы, как декларируемые ПАО "Газпром нефть" меньшие издержки и затраты на освоение "Мансурии", а также введённый в эксплуатацию нашим оператором в 2017 г. крупный газовый завод по сбору и переработке попутного нефтяного газа на месторождении "Бадра", построенный с учётом последних технических решений и современных мировых стандартов. По имеющейся информации, одним из вариантов увеличения его производительности могло бы стать строительство газопровода с месторождения "Мансурия".

В первом квартале этого года Миннефти Ирака планировало проведение закрытого семинара для потенциальных участников данного проекта, на котором предполагалось обсудить условия участия, а также модальности будущего соглашения и "дорожную карту" развития проекта. По ряду причин данное мероприятие было перенесено на неопределённый срок, наши дипломаты и сотрудники представительства ПАО "Газпром нефть" находится на постоянной связи с иракскими партнёрами по данному вопросу.

- Удаётся ли российским компаниям сохранять стабильную работу в стране в условиях продолжающегося политического кризиса в Ираке? Осложняет ли процесс принятия оперативных решений по проектам?

- Несмотря на затяжной политический кризис, начавшийся в Ираке с октября прошлого года, с представителями руководства Ирака, а также членами кабмина страны, включая его экономический блок, выстроена конструктивная работа, позволяющая даже в сложные периоды оперативно обсуждать проблемные вопросы, касающиеся деятельности наших компаний, и в относительно приемлемые сроки решать их.

В последний месяц, к сожалению, возникла более серьезная проблема, которая затрудняет работу в Ираке всех зарубежных экономоператоров. Имею в виду строгие карантинные меры, введенные властями республики в целях борьбы с распространением вируса СOVID-19. С 15 марта прекращено авиасообщение регулярных рейсов как за рубеж, так и внутри страны, что в значительной степени осложняет ротацию нефтяников на наших объектах. Кроме этого, с 17 марта в Багдаде введён комендантский час, в соответствии с которым приостановлена работа всех органов государственной власти.