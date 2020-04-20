Николай Брико: эта неделя должна показать, наступил ли перелом

Внештатный эпидемиолог РФ высказался против отмены самоизоляции сразу после того, как показатель заболеваемости пойдет вниз

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Согласно новым данным, в 76 регионах России сегодня подтверждено 4268 новых случаев заболевания, это на 42% меньше, чем вчера. Наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседовал на эту тему с главным внештатным эпидемиологом России, академиком Николаем Брико.

- Уменьшение количества заболеваний - означает ли, что наступил перелом в развитии вируса в стране?

- Говорить о том, что мы прошли пик, еще невозможно. Текущая неделя должна показать, наступил ли перелом в развитии эпидемиологической ситуации в стране. Хочется верить, что текущая неделя нас порадует. Однако надо понимать, что если даже эпидемиологический процесс окажет позитивное развитие, то это не означает, что надо отменять меры по самоизоляции. Мы постепенно будем входить в пятую фазу эпидемиологического развития.

- А что такое пятая фаза?

- Всемирная организация здравоохранения делит развитие эпидемиологической ситуации на четыре фазы. Первая фаза характеризуется тем, что случаев заболевания в стране еще нет, но есть у соседей, и необходимо подготовить медицинские мощности. На второй фазе усиливается температурный контроль, перепрофилируются медицинские учреждения. На следующей – больший контроль за определенной местностью, организуется изоляция и проверяется коечный фонд. На четвертой фазе уже осуществляется закрытие массовых мероприятий, проводится социальное дистанцирование. И хотя пятую фазу ВОЗ не выделяет, но она характеризуется тем, что наступает снижение количества заболеваний. Как долго она продлится, сказать сложно, но и тогда меры по самоизоляции не отменяются. Жизнь постепенно начинает налаживаться. Но все-таки эта фаза уже означает, что кривая заболеваемости пойдет вниз. Хочется надеяться, что эта неделя оправдает наши ожидания.