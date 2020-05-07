Людмила Полянова: у вас получится сделать праздник для ветеранов

Кандидат социологических наук предложила, как помочь пожилым отметить 9 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Близится День Победы, особенный праздник. Ветераны 9 мая всегда собирались вместе. Но в этом году эту традицию соблюдать нельзя. Значит, нет для них праздника? На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседовал с кандидатом социологических наук, вице-президентом российского отделения Европейской психоаналитической психотерапии, директором Центра психологической помощи Людмилой Поляновой.

- Праздник со слезами на глазах... Но в этом году эти слезы потекут по другой причине: чувство локтя, к которому так привыкли мы все, но особенно ветераны, к их ужасу состоит в том, чтобы этого локтя рядом не было! Так велит медицинская необходимость. Как им пережить отсутствие традиции, или традиция - это понятие философское, а не жизненное?

- Традиции очень сильная вещь, которая помогает нашей психике функционировать максимально эффективно, находясь в норме и не используя понапрасну ресурсы. Это выкристаллизовывалось веками и существует во всех культурах, религиях. У всех народов существуют святые праздники, и, если что-то нарушает ход событий, это может стать серьезной психологической травмой.

Не надо объяснять, что такое для нас, россиян, праздник Победы. Праздник Великой Победы. Сколько поколений считают этот праздник главным. И, надеюсь, мы сможем передать это осознание и будущим поколениям.

Ветераны. Их остались единицы, в буквальном смысле этого слова. Это очень пожилые люди, а пожилые люди живут воспоминаниями, ожиданиями, опираются на чувство, что в них нуждаются, о них помнят. Конечно, из года в год они ждут 9 мая – тот день, который стал главным в жизни их поколения, главным в жизни каждого ветерана.

Психологи прекрасно знают, что если какое-то событие происходило, отмечалось из года в год, стало нормой, привычкой, то, когда этого не происходит, повышается уровень тревожности, порой появляется чувство опасности, беспокойства, разочарования.

- Объяснять по телевидению почему в этом году так? Они сами знают.

- Но можно объяснять, что и почему происходит, а можно подумать, что можно сделать, как поддержать наших ветеранов, устроить для них праздник. Критикуя, предлагай. Давайте подумаем.

Вы живете в большом городе. В вашей семье ветеран: предупредите его накануне, что вы, безусловно, его поздравите. Если вы живете в одном доме, оденьте ваших бабушку или дедушку красиво, сами выглядите празднично. Закажите, по возможности, букет цветов, или сорвите в палисаднике, в лесу. Есть что-то из любимых блюд – приготовьте. Будьте рядом в этот день. Попросите поделиться воспоминаниями. Посмотрите в очередной раз фронтовые фотографии. Все это должно быть очень искренне. Фальшь чувствуется, а старикам важна честность. Только, пожалуйста, не надо одевать маленьких детей в военную форму. Уверяю, это не вызывает позитивных воспоминаний и эмоций у фронтовиков. Дети и война — это ужасно.

- Вы забыли про карантин?

- Нет конечно. Если вы боитесь быть близко, или ваш пожилой член семьи боится заболеть, придите под окна. Что может вызвать более сильные чувства у старика, да и у соседей, чем услышать неравнодушные голоса: "Дед / Бабуля, с Днем Победы! Мы гордимся тобой". И пусть, глядя влажными от слез глазами, ветеран поднимет стопочку за Победу, за Нашу Победу.

В одном городке сын отметил 100-летие отца. Он договорился с жителями города и те проехали или прошли мимо дома старика, на крыльце которого он стоял. Они приветствовали его, и человек был счастлив! Почему не поздравить так ветерана в День победы: в селах, деревнях, маленьких городках это вполне возможно и, если придерживаться норм, соблюдать дистанцию, это не опасно.

Минуты счастья, секунды счастья – это то, что продлевает жизнь, придает ей смысл.

Сейчас пожилым очень непросто. Они не просто на карантине, не просто лишены движения (а движение - это жизнь), не просто лишены общения. У них ситуация отнимает недели, месяцы их жизни, а у них этих месяцев меньше, чем у молодых. Поэтому и ценность их измеряется в других единицах, в других эмоциях.

Не надейтесь и не критикуйте никакого, ни государство, ни чиновников. Вы можете! Вы должны! У вас получится сделать праздник для ветеранов. И не только членов своих семей, а и знаковых, соседей. Просто помните, что они, слава богу, еще есть, они живые, они рядом.