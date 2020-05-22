Станислав Жуков: чем глубже нефтеэкспортеры увязнут в кризисе, тем быстрее восстановится баланс спроса и предложения

Доктор экономических наук, замдиректора ИМЭМО РАН по научной работе рассказал об изменениях на нефтяном рынке

Станислав Жуков Фото: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В пылу борьбы с пандемией только специалисты не упускали из вида, как развивается параллельный кризис, связанный с ценообразованием и добычей нефти. Апрель был насыщен сообщениями о нефтяных баталиях. Но прошло два месяца, пандемия идет на спад. А что с нефтью? На эту тему беседует наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов с доктором экономических наук заместителем директора ИМЭМО РАН по научной работе Станиславом Жуковым.

Пандемия пошла на спад, а спрос на нефть?

- Что происходит сейчас на рынке нефти, как быстро предпринятыми шагами альянса ОПЕК+ удастся нормализовать мировой рынок нефти?

- Мировой рынок нефти находится в состоянии резкой разбалансированности фундаментальных факторов – спроса и предложения. Глобальный экономический кризис, триггером которого стала начавшаяся в Китае, и перекинувшаяся на другие страны мира пандемия коронавируса подорвали спрос на все виды сырья. Экономический кризис всегда является шоковым испытанием для рынка нефти. В настоящее время обычный шок дополнительно многократно усилен экзогенным шоком со стороны спроса на нефть, обвалившегося из-за карантинов и наложенных на экономику ограничений для борьбы с пандемией. Таких масштабов снижения спроса на нефть как в апреле и мае 2020 г. на рынке нефти не наблюдалось никогда за более чем 150 летнюю историю мировой нефтедобычи.

К моменту кризиса на рынке уже наблюдался в латентном виде навес предложения нефти над спросом на нее. Из-за высоких цен на нефть на протяжении последних 10-12 лет (с перерывами) в экономический оборот были введены значительные запасы нефти. Рост же спроса на нефть напротив замедлялся из-за завершения фазы экстенсивного экономического роста в Китае и переходе китайской экономики в фазу интенсивного роста, важнейшей характеристикой которой является экономия потребления ресурсов всех видов, включая нефть. Для производства каждой новой единицы ВВП Китаю требуется все меньше нефти. Экономический кризис и последствия пандемии взорвали ситуацию и выпустили структурную разбалансированность мирового рынка нефти наружу.

На настоящий момент, если только не будет новой мощной второй волны пандемии коронавируса, что не исключено, есть основания полагать, что самый тяжелый период для рынка нефти пройден. Со стороны спроса наблюдается рост потребления нефти в Китае, а также постепенно снимающих ограничения на экономику США и европейских странах. Со стороны предложения с 1 мая началось сокращение нефтедобычи в странах ОПЕК+. Саудовская Аравия объявила о планах сократить добычу нефти в июне сверх оговоренной ОПЕК+ квоты на 1 млн баррелей в день до всего 7,5 млн баррелей в день. ОАЭ и Кувейт объявили о планах дополнительно сократить объемы нефтедобычи в июне сверх квоты на 100 и 80 тыс. баррелей в день соответственно. К сокращению нефтедобычи приступили российские компании. Быстро снижается нефтедобыча в США и Канаде из-за невозможности продать нефть потребителям и практически полной загруженности нефтехранилищ.

Как результат - цены на нефть отскочили вверх, баррель Brent до примерно 36 долл., баррель WTI – до 33 долл. (на 20 мая). По прогнозам, среднегодовая цена Brent в текущем году окажется в коридоре 30–40 долл. за баррель. Решающее влияние на динамику и уровень цены нефти окажет динамика спроса.

- Насколько карантинные привычки и методики (отказ от бизнес-поездок с их заменой на переговоры по видеосвязи) способны кардинально повлиять на мировой рынок нефти?

- Даже в самом оптимистичном сценарии глобальный спрос на нефть может восстановиться до уровней февраля 2020 г. не ранее конца 2021 г. При этом спрос на нефть может и не вернуться к предкризисным значениям на протяжении как минимум 3-5 лет. Особенно тяжелая ситуация сложилась в мировой авиации. Пандемия надолго подорвала международный туризм и деловые поездки, что оборачивается провалом авиперевозок. Потребуется немало лет, чтобы исчез массовый и обоснованный страх перед нахождением в замкнутом воздушном пространстве на протяжении полета рядом с потенциальными носителями коронавируса.

Играет роль и экономика. Вводимые меры по регулярной санитарной обработке самолета и салона, социальному дистанцированию пассажиров, требования расширить расстояния между авиакреслами, обязательные тесты пассажиров на коронавирус при посадке в самолет и т.п. приведут к росту стоимости авиаперелетов.

К этому следует добавить эффект замещения – со стороны высокодоходных групп уже начал расти спрос на транспортную мобильность по железной дороге в ущерб традиционным авиаперелетам.

На грузовой авиации негативно сказывается торговая война между США и Китаем, а также усиливающийся процесс глобальной перестройки глобальных цепочек создания добавленной стоимости. В том числе за счет решоринга и повышения запроса на самообеспечение и импортозамещение.

Негативно на будущую динамику спроса на нефть, в том числе на автомобильный бензин и дизельное топливо, повлияет и расширение практики удаленной работы по видео и аудио связи, массовый перевод корпоративным сектором рутинных операций, конференций и переговоров в режимы видео общения.

Что ждем?

- Ваше видение поведения потребителей после локдауна - ограничения войдут в привычку? Или будет взрывная компенсация отложенного спроса с резким ростом цен на энергоресурсы?

- Ситуация с будущим поведением потребителей после снятия ограничений на мобильность и экономику высоко неопределенна. Однако, по моему мнению, ожидать взрывной компенсации отложенного спроса на нефть не следует. В самом оптимистичном сценарии спрос на нефть в 2020 г. сократится относительно уровня 2019 г. на 4-5%.

Скорее всего спрос на нефть восстановится до предкризисного уровня не ранее 2022-2023 гг. и только при соблюдении двух условий: во-первых, ограниченной второй волны пандемии или ее отсутствия; во-вторых, восстановления экономического роста в основных мировых экономических центрах. Уже сейчас можно уверенно прогнозировать, что экономики Европы надолго вошли в стадию очень низких темпов роста. В то же время структурный темп роста американской экономики не превышает 2% в год, а китайская экономика в силу структурных факторов продолжит замедляться.

- Какова роль сланцевой нефти в развитии мирового рынка и каково ее влияние на ценообразование сырья? На развитие внешнеполитических отношений, в том числе на позицию России на мировом рынке?

- Мировой рынок нефти функционирует как единый рынок, рынок в экономическом понимании. В настоящее время ситуация на мировом рынке нефти определяется двумя основными взаимодополняющими факторами: с одной стороны, картельное соглашение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, с другой стороны сланцевая, точнее трудноизвлекаемая нефть США. Без картельных соглашений ОПЕК, действующих в разных формах с середины 1970-х годов, затем ОПЕК+ с 2017 г. бурный рост американской нефтедобычи с 2013 г., кстати, как и задолго до того нефтяной бум в Северном море в 1970-е годы, никогда бы не состоялся. Нынешнее соглашение ОПЕК+ в среднесрочной перспективе также отвечает интересам всех производителей нефти со сравнительно высокими издержками, включая сектор американской нефтедобычи. Таким образом трудноизвлекаемая нефть ограничивает мировую цену нефти сверху – не дает последней подняться выше определенного порога. ОПЕК+ же, само ограничивая нефтедобычу, не дает цене нефти упасть ниже определенного порога, то есть поддерживает цену нефти снизу.

СССР и на протяжении почти трех десятилетий Россия осторожно относились к прямому сотрудничеству с ОПЕК, предпочитая не связывать себя обязывающими соглашениями картельного типа. В 2016/2017 г. глубокий обвал цены нефти способствовал образованию ОПЕК+, ведомый тандемом Саудовская Аравия – Россия. Формирование нового картельного соглашения дало возможность его участникам максимизировать доходы от экспорта нефти в краткосрочной перспективе. В экстраординарной ситуации мирового экономического кризиса, триггером которого стала пандемия коронавируса, на что наложились меры по ограничению экономической активности, введенные для борьбы с распространением пандемии, ОПЕК+ развалился, но только на очень короткий период. С 6 марта 2002 г. саудовская и российская нефть вступили в жесточайшую ценовую конкуренцию, при этом нанося непоправимый ущерб нефтедобыче в США, которая неумолимо должна была бы сократиться из-за резкого снижения нефтяных котировок.

Если бы задача приведения предложения нефти в соответствии со спросом на нее была бы доверена рынку, то снятие навеса предложения над спросом должно было бы произойти главным образом за счет североамериканской нефти. Как показывают оценки Международного энергетического агентства, при цене барреля Brent 30 долл. добыча 3,8 млн баррелей нефти в день в мире является убыточной, причем 60% нерентабельной нефти приходится на США и до некоторой степени Канаду. При снижении цены барреля Brent до 15 долл. убыточным является производство уже 15,5 млн баррелей в день, из которых 8 млн баррелей день приходится на североамериканскую нефть.

Но уже 12 апреля 2020 г. ценовая война на рынке нефти была закончена или по крайней мере приостановлена под нажимом США. Президент Д. Трамп, спасая американскую сланцевую нефтедобычу от развала, добился того, что крупнейшие страны-производители нефти восстановили картельное регулирование уровней нефтедобычи. Страны ОПЕК+ 12 апреля договорились существенно снизить добычу нефти: в мае-июне 2020 г. добыча будет сокращена на 9,7 млн баррелей в день, июле-декабре – предположительно на 7,7 млн баррелей в день, с января 2021 г. по апрель 2022 г. – предположительно на 5,7 млн баррелей в день. В сложившихся условиях прагматическая польза от соглашения ОПЕК+ заключалась в том, чтобы помочь рынку нащупать относительно приемлемую для нефтеэкспортеров нижнюю границу ценового коридора. Иначе коллапс спроса мог привести к снижению цены нефти до 10 долл. за баррель и ниже. С учетом тенденции к восстановлению цены нефти с конца апреля, эта цель была достигнута.

Не всем помогают нефтедоходы

- Какую роль играет упадок нефтяных стран на положение на рынке?

- Во всех странах, закрепившихся в международном разделении труда в качестве экспортеров углеводородов, глубокое снижение цены нефти, а вслед за ней и цены природного газа, привело с существенному ухудшению экономической и социальной ситуации. Саудовская Аравия, Россия и даже малонаселенные монархии Персидского залива, и Норвегия вынуждены перекраивать бюджеты и/или использовать ресурсы, аккумулированные в годы тучных нефтяных доходов в фондах национального благосостояния.

Ряд стран-нефтеэкспортеров находился в глубоком экономическом кризисе задолго до мирового кризиса и обвала цены нефти. Венесуэла переживает катастрофу из-за иррациональной экономической политики властей, усугубленную экономическими санкциями США. Проводящий архаичную командно-административную экономическую политику Иран находится под сильнейшим санкционным давлением США и в значительной мере вытеснен с мирового рынка нефти. Огромные проблемы по разным причинам испытывают Мексика, Нигерия, Ангола, Алжир. Нефтяной сектор Ливии разрушен в результате внутреннего военного конфликта с участием внешних сил. В последние два года существенно ухудшились нефтяные перспективы Ирака из-за неспособности центральных властей страны остановить зашкаливающую коррупцию и снизить социально-экономическую напряженность, а также втягивания страны, во многом вне зависимости от намерений правительства в Багдаде, в тесные отношения с Ираном.

Парадоксально, что чем глубже ряд крупных-нефтеэкспортеров увязнет в кризисе, тем быстрее восстановится баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти. Снижение экспорта из находящихся в упадке нефтяных стран сокращает глобальное предложение нефти, облегчая тем самым задачи по балансировке рынка, решаемую стабильными нефтеэкспортерами. Последние фактически занимают рыночные ниши выпадающих с рынка стран, и этот процесс ускорится, как только глобальный спрос на нефть начнет восстанавливаться. К тому же упадок ряда нефтяных стран объективно ведет к более быстрому восстановлению цены нефти, что также помогает стабильным нефтеэкспортерам финансировать бюджетные расходы и экономический рост.