Рашид Нургалиев: военно-политическая обстановка в мире обостряется

Заместитель секретаря Совбеза рассказал о том, как организовано сотрудничество в рамках ОДКБ и как взаимодействуют партнеры в условиях пандемии коронавируса

Рашид Нургалиев Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Россия в 2020 году председательствует в Организации Договора о коллективной безопасности. В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Ключевым положением договора является возможность коллективной защиты государств-участников Организации в случае агрессии в отношении одного из них. О том, как организовано сотрудничество в рамках ОДКБ, как взаимодействуют партнеры в условиях пандемии коронавируса и о перспективах развития ОДКБ в интервью "Интерфаксу" рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.

- Рашид Гумарович, в этом году Россия является председателем в Организации Договора о коллективной безопасности. Как в настоящее время оценивается взаимодействие стран ОДКБ по линии советов безопасности?

- Советы безопасности стран ОДКБ в постоянном режиме в двустороннем и многостороннем форматах сотрудничают по вопросам, связанным с противодействием вызовам и угрозам безопасности. Ведем совместную борьбу с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, взаимодействуем по вопросам информационной безопасности, крепнет военное и военно-техническое сотрудничество.

- Взаимодействуют ли советы безопасности стран ОДКБ по вопросам биологических угроз, в частности по противодействию распространения коронавирусной инфекции?

- Пандемия коронавируса еще больше сплотила наши страны и советы безопасности в борьбе против существующих угроз.

В телефонном и телекоммуникационном режимах было организовано постоянное взаимодействие профильных организаций – санитарноэпидемиологических и медицинских служб, миграционных структур, регуляторов в сфере авиатранспорта и туризма, решались вопросы по линии министерств по чрезвычайным ситуациям и министерств обороны.

Со стороны России оказывается гуманитарная помощь нашим партнерам, в частности в поставке наборов тест-систем для выявления заражений коронавирусом COVID-19.

В Республику Армения доставлены передвижные лаборатории и тест-системы для обследования личного состава Вооруженных Сил Армении и 102-ой российской военной базы.

В рамках совершенствования системы коллективной безопасности с учетом нового вида угроз готовы предложить нашим союзникам рассмотреть вопрос включения в состав специальных сил и средств ОДКБ медицинских подразделений и сил радиационной, химической и биологической защиты.

- В условиях возросшей военно-политической нестабильности в мире и приграничных с зоной ответственности ОДКБ регионах требуется ли, по вашему мнению, усиление силовой составляющей Организации?

- Как вы справедливо отметили, военно-политическая обстановка в мире и приграничных с зоной ответственности ОДКБ регионах остается нестабильной и имеет тенденцию к дальнейшему обострению.

В этих условиях созданные в Организации Договора о коллективной безопасности коллективные силы на сегодняшний день обладают достаточным потенциалом для решения возложенных на них задач. Вместе с тем особое внимание в перспективе будет уделено их оснащению современными образцами вооружения и военной техники, а также системами управления и связи. Все эти вопросы нашли отражение в плане развития военного сотрудничества ОДКБ на очередные пять лет.

Продолжится практика проведения военных учений, в ходе которых будут отрабатываться новые формы и способы применения коллективных сил, которые позволят повысить эффективность решения поставленных задач группировками войск ОДКБ.

- По оценке Совета Безопасности России насколько можно назвать действенными коллективные механизмы военно-технического и военно-экономического сотрудничества между странами ОДКБ?

- Соглашение по развитию военно-технического сотрудничества между странами ОДКБ, заключенное еще в 2000 году, предусматривает взаимные поставки продукции военного назначения на льготных условиях.

Динамика таких поставок заметно растет. При этом, за второе десятилетие со времени вступления соглашения в силу, существенно изменилась структура поставок: наряду с запасными частями к вооружению и военной технике осуществляются поставки готовых образцов вооружений, в том числе высокотехнологическая продукция.

Продолжается формирование единой военно-технической политики в вопросах оснащения сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ современными и совместимыми образцами вооружения и военной техники.

Важно то, что такое взаимодействие осуществляется на взаимовыгодных для всех государств – членов Организации условиях.

В сфере развития военно-экономического сотрудничества регламентированы вопросы создания в ОДКБ межгосударственных научно-производственных объединений по выпуску продукции военного назначения и организации сотрудничества государств – членов Организации в области ее разработки, производства, ремонта и модернизации, а также организации и проведения совместных НИОКР по ее созданию и модернизации.

- Может ли ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН? Если да, участвуют ли в какой-либо из горячих точек миротворческие силы Организации?

- К настоящему времени миротворческие силы ОДКБ не принимали непосредственного участия в миротворческих операциях, проводимых ООН.

Вместе с тем следует отметить, что в целом миротворческие силы ОДКБ отвечают основным требованиям и стандартам ООН, как по структуре, так и по уровню их готовности к действиям по предназначению. Уверен, что дальнейшее совершенствование миротворческого ресурса Организации будет способствовать повышению ее авторитета на международной арене.

В целях осуществления практического взаимодействия с департаментом ООН по поддержанию мира планируется пригласить представителей ООН в качестве наблюдателей на командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство – 2020" на территории Республики Беларусь.

Кроме того, предусмотрено совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей миротворческую деятельность ОДКБ. В интересах развития миротворческих сил ОДКБ и поддержания их готовности к проведению миссий, в том числе под эгидой ООН, планируется уточнение структуры и состава миротворческих сил, подготовка контингентов государств – членов ОДКБ по программам и методикам, соответствующим стандартам ООН.

- Помимо ООН есть ли взаимодействие у ОДКБ с другими международными организациями?

- Такое сотрудничество предусмотрено уставом ОДКБ. Разумеется, ООН играет центральную, координирующую роль и поэтому является главным партнёром ОДКБ. Это взаимодействие строится на прочной договорно-правовой основе и охватывает основные направления противодействия современным вызовам и угрозам.

Кроме того, ОДКБ активно взаимодействует с Содружеством Независимых Государств и Шанхайской организацией сотрудничества. Эффективное взаимодействие налажено между ОДКБ и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Его примером является участие наблюдателей ОБСЕ в ежегодных мероприятиях постоянно действующей Региональной антинаркотической операции в формате ОДКБ "Канал".

ОДКБ открыта к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными международными и региональными организациями, действующими в сфере безопасности, и одной из влиятельных таких организаций рассматривает НАТО.

- Ждет ли когда-нибудь в перспективе, по вашему мнению, расширение ОДКБ? Насколько замкнута в себе эта организация?

- В настоящее время в связи со сложной международной обстановкой и значительным расширением спектра вызовов и угроз всё больше акцентируем внимание на взаимодействии с внешними партнерами, не являющимися членами ОДКБ, а также с международными организациями. Мы исходим из того, что для решения задач стоящих перед мировым сообществом по противодействию новым вызовам и угрозам необходимо консолидировать потенциалы и усилия всех государств, международных и региональных организаций.

Наша Организация является открытой международной структурой, готовой подключить заинтересованных внешних партнеров к отработанным за годы существования ОДКБ механизмам взаимодействия и путем синергии потенциалов, опыта и знаний сотрудничать в интересах укрепления международной и региональной безопасности.

Более того, уставом ОДКБ предусмотрено, что членом Организации может стать любое государство, которое разделяет ее цели и принципы. Заинтересованные в сотрудничестве с ОДКБ страны могут получить статус партнеров ОДКБ либо наблюдателей при организации.

- Чаще всего, говоря об угрозах странам ОДКБ, речь идет о террористической опасности со стороны Афганистана. Какова сегодня ситуация на таджикско-афганском направлении?

- Не секрет, что после решительных действий сирийского правительства, при поддержке и помощи со стороны Российской Федерации удалось нанести террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) серьезные потери и освободить большую часть Сирии от боевиков, разрушить инфраструктуру и систему управления террористов. Однако террористы активизировались на севере Афганистана, вынашивают планы проникновения в соседние государства Центральной Азии.

В результате значение таджикско-афганского участка внешней границы государств – членов ОДКБ как антитеррористического буфера значительно возросло.

Для стабилизации обстановки на таджикско-афганском направлении принимаются дополнительные меры политического и военного характера, совершенствуется взаимодействие международных и региональных организаций. На территории Республики Таджикистан создается военная инфраструктура, отрабатываются новые способы и методы борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией, завершается разработка проекта целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы.

- Известно, что на стороне террористических организаций, действующих на территории Афганистана, Сирии, иных стран воюют граждане и России, и Таджикистана, и других государств ОДКБ. Как противостоять наемничеству? Возможно ли прекратить действие вербовщиков в границах наших стран?

- Данный вопрос давно находится в поле зрения ОДКБ. Так, в формате ОДКБ проводится специальная операция "Наёмник", предусматривающая перекрытие каналов вербовки, въезда и выезда граждан для участия в террористической деятельности и нейтрализации ресурсной базы международных террористических организаций на пространстве ОДКБ.

В рамках проведенной международной операции под эгидой ОДКБ в прошлом году было задержано около 100 лиц, причастных к террористической деятельности, проверено более 250 тысяч человек, 61 человек объявлен в международный розыск.

Считаем целесообразным практиковать проведение подобных операций в дальнейшем.

Также сохраняет свою актуальность формирование в рамках ОДКБ единого списка организаций, признанных террористическими. Мы надеемся, что наши партнеры из Армении и Белоруссии ускорят внесение необходимых для этого изменений в свои национальные законодательства.

- Национальную безопасность любого государства в любом регионе мира подтачивает нелегальная миграция, влекущая за собой и рост преступности, и негативные изменения на рынке труда, и потрясения в обществе. Как защищены страны ОДКБ от этого явления?

- В рамках ОДКБ проводится операция "Нелегал". Её задача – вычленить из громадного числа эпизодов, связанных с движением мощных миграционных потоков на просторах Евразии, те, которые предпринимаются с целью преступить закон, реализовать криминальные схемы, воспользовавшись традиционно тесными и многообразными связями, сохраняющимися между государствами на постсоветском пространстве.

В прошлом году было перекрыто несколько каналов незаконной миграции из Южной и Юго-Восточной Азии через территорию государств – членов ОДКБ в страны Евросоюза, пресечено свыше 159 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе, выявлены иностранные граждане, длительное время уклоняющиеся от выезда из наших государств.

В ходе операции "Нелегал-2019" задержано более тысячи лиц, находившихся в розыске, более 8 тысяч иностранных граждан выдворены и депортированы из государств ОДКБ в административном порядке. Правоохранительными органами Казахстана, Киргизии и России возбуждено почти 7 тысяч уголовных дел за организацию незаконной миграции.

Подразделениями финансового мониторинга Белоруссии и России выявлено более 2 тысяч подозрительных финансовых операций, произведенных иностранными гражданами.

Важным результатом взаимодействия наших стран в миграционной сфере является тот факт, что пространство ОДКБ все в меньшей степени используется в качестве транзитной территории незаконными мигрантами из третьих стран, направляющихся в страны Европейского союза.

- Как осуществляется взаимодействие стран ОДКБ в области обеспечения информационной безопасности?

- Информационные ресурсы государств-членов ОДКБ все чаще становятся объектом постоянных противоправных посягательств со стороны хакерских группировок и отдельных злоумышленников. Негативные последствия разного рода кибератак носят уже не локальный, а глобальный характер.

В этой связи безопасное и надежное функционирование информационных ресурсов, систем управления и связи в зоне ответственности ОДКБ рассматривается как один из важных аспектов национальной безопасности и суверенитета, устойчивого развития экономики и социальной сферы государств – членов ОДКБ.

В рамках ОДКБ создана целостная система и реализуется комплекс взаимоувязанных мер и мероприятий, в том числе в рамках операции постоянного действия по противодействию преступлениям в информационной сфере "ПРОКСИ".

Конечно же, для решения такого важного вопроса нужны грамотные специалисты. С 2011 года в Российской Федерации сначала на базе МГУ имени М.В.Ломоносова, а затем МИФИ для государств – членов ОДКБ проводится безвозмездное обучение по программам повышения квалификации по специальности "информационная безопасность".

- Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, встречаясь со своими партнерами, секретарями совбезов из стран ОДКБ, не раз поднимал тему взаимодействия наших правоохранительных органов и спецслужб в вопросах противодействия незаконному обороту наркотиков. Какова сейчас наркоситуация в зоне ответственности ОДКБ?

- В зоне ответственности ОДКБ создана устойчивая система парирования наркоугроз.

Ежегодно проводится антинаркотическая операция "Канал". С 2003 года из незаконного оборота в ходе операции изъято более 400 тонн различных видов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Проведен ряд тактико-специальных учений с подразделениями специального назначения антинаркотических служб и органов внутренних дел под условным наименованием "Гром" на территории России, Таджикистана, Киргизии.

Рейдовые группы спецназа государств – членов ОДКБ участвовали в горно-полевых выходах на особо сложных участках государственной границы в рамках операций "Канал-Южный капкан" и "Канал-Патруль" в Шуробадском районе Таджикистане и Алайском районе Кыргызстана.

В целом наша работа строится на основе положений Антинаркотической стратегии государств – членов ОДКБ на 2015 – 2020 годы.

В этом году истекает срок действия этого программного документа. В этой связи в рамках реализации приоритетов Российской Федерации в период ее председательства в ОДКБ разработан проект новой Антинаркотической стратегии на период до 2025 года. В этом документе учтены все особенности современных угроз, исходящих от незаконного оборота наркотиков. В настоящее время осуществляется его подготовка к внесению на рассмотрение глав государств на очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.