Министр культуры и туризма Киргизии: На восстановление туризма в стране после пандемии уйдет несколько лет

Азамат Жаманкулов рассказал "Интерфаксу" о последствиях пандемии коронавируса для туристической отрасли

Азамат Жаманкулов Фото: Пресс-служба

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ежегодно в Киргизию приезжает около 8 млн иностранных граждан, около 2 млн из них посещают республику в качестве туристов. Ежегодно количество въезжающих иностранцев в страну увеличивалось на 10%, но так было до последнего времени. Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы, На сегодня иностранных туристов в Киргизии можно сосчитать по пальцам. В основном это те, кто остался в стране после закрытия границ из-за угрозы распространения COVID-19.

О том, какие убытки понесла туристическая и культурная сферы от коронавируса, а также как пандемия помешала проведению перекрестного года России в Киргизии и Киргизии в России в интервью "Интерфаксу" рассказал министр культуры, информации и туризма республики Азамат Жаманкулов.

- Летний туристический сезон в Киргизии подходит к завершению. Сколько туристическая отрасль уже потеряла из-за COVID-19?

­ Туристический сезон мы начинаем планировать с марта-апреля, когда в страну прилетают первые туристы. В мае-июне открывается пляжный сезон. В этом году с марта, можно сказать, мы потеряли всех иностранцев. По прогнозам, 80% прибыли от туристической деятельности мы потеряем. Мы ожидали, что сезон будет провальным из-за введенных карантинных ограничений.

Только в июле туристические объекты смогли принять местных отдыхающих. Около 60% субъектов в курортной зоне озера Иссык-Куль полноценно работают. Сейчас они заполнены почти на 70%. Горный, экологический и экстремальный туризм в этом году практически не востребован. Тот доход, который мы ожидали получить, потерян.

В целом туристическая деятельность приносила Киргизии в год около 25 млрд сомов ($321 млн), что составляет 5% ВВП страны. Благодаря внутреннему туризму в этом году мы сможем получить не более 30%. Летний туристический сезон практически завершен, а зимний не настолько развит, чтобы повлиять на эти цифры.

По данным Государственной налоговой службы, поступления налоговых платежей в бюджет республики от туристической деятельности и деятельности гостиниц и ресторанов за первое полугодие 2020 года составили 259 млн 613,1 тыс. сомов ($3,3 млн), в то время как за аналогичный период 2019 года налоговые платежи составили 344 млн 999,2 тыс. сомов ($4,4 млн).

- Насколько сократилось количество туристов в этом году?

­ Если бы мы закрыли границы в мае, часть туристов успела бы приехать в Киргизию и потери были бы чуть меньше. Но авиасообщение приостановлено с марта. Основной поток туристов составляют граждане из России, Казахстана и Европы. Карантинный режим не позволил людям выехать в другие страны. К этому моменту в Киргизии практически не было иностранцев, только те, кто постоянно работал в республике или туристы, ранее въехавшие, но это очень маленький процент, их по пальцам можно посчитать.

В 2019 году 7,8 млн иностранных граждан пересекли киргизскую границу. Из них, мы предполагаем, что 30-35% прилетели с туристическими целями. Это не более 2 млн человек в год. Чуть более 1 млн иностранных туристов посещают именно озеро Иссык-Куль, остальных привлекает горный и экстремальный туризм.

По данным Государственной пограничной службы Киргизии, общее число прибывших граждан из стран дальнего и ближнего зарубежья, попадающих под классификацию Всемирной туристской организации (ЮНВТО), за первое полугодие 2020 года уменьшилось на 61,7% или 2 млн 202,8 тыс. человек и составило 1 млн 368,3 тыс. человек. Из них в качестве туристов в Киргизию прибыли 2,4 тыс. человек, со служебными визитами - 5,3 тыс. человек, с частными - 1 млн 360,7 тыс. человек.

За первое полугодие 2019 года в республику въехало 3 млн 571,1 тыс. иностранцев, из них 17,8 тыс. туристов.

- Все ли потери в сфере туризма связаны с пандемией? С какими проблемами еще сталкивается отрасль, которые мешают полноценному развитию?

­ Те цифры, которые мы озвучиваем, могли бы быть больше, если бы у нас не было проблем с инфраструктурой, сервисом, продвижением туристического бренда. Если мы сейчас говорим, что к нам прилетает сто туристов, исключив эти недостатки, можно было бы говорить о потоке в тысячу туристов.

- Как быстро туризм Киргизии сможет восстановиться от экономических потерь?

­ В 2020 году мы прогнозировали, что количество туристов увеличится на 10%, на 700-800 тыс. человек. Этого пока нет. Когда мы сможем вернуть этот темп роста, неизвестно. Сложно сказать, когда стабилизируется ситуация. Не думаю, что мы сможем на следующий год добиться высоких результатов, возможно, достигнем показателей 2019 года на 50-60%, но не более того. Для полного восстановления потребуются годы.

- В стране по-прежнему закрыты театры, музеи, галереи, археолого-архитектурные памятники. Культурная жизнь полностью парализована. Подсчитан ущерб?

­ Потери большие. В этом году планировалась громадная работа по реставрации, созданию инфраструктуры возле исторических памятников. В планах было строительство нового театра в Бишкеке, реконструкция музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Все это не сбылось. Остается закончить то, что начато в прошлом году.

Работники театра пострадали морально. Часть спектаклей пришлось показывать онлайн на специально созданных площадках. Музеи проводили онлайн-выставки, пытались вовлечь молодежь через конкурсы и интерактивы. Конечно, для творческого человека важно видеть эмоции зрителя, поэтому артистам пришлось не сладко.

Кроме того, мы потеряли выручку от продажи билетов. Работа по подсчету убытков еще продолжается. В ближайшее время планируется обсудить возможность открытия культурных объектов. Мы внесем предложение республиканскому штабу по борьбе с коронавирусной инфекцией, чтобы с сентября открыть музеи, театры, библиотеки и кинотеатры.

Естественно, говорить о выпуске новых спектаклей и постановок невозможно, потому что те деньги, которые мы потеряли, должны были пойти на создание новых продуктов.

- Разработан ли министерством антикризисный план? Какие его основные принципы?

­ В контексте туризма мы не стали разрабатывать отдельный антикризисный план. В правительстве рассматривались все секторы экономики, которым будет оказана помощь. На эти цели выделено 14 млрд сомов ($180 млн) для выдачи кредитов предпринимателям. Бизнесмены, которые хотят получить кредит на развитие туристической отрасли, могут обратиться в банки.

Кроме того, мы предлагали снизить арендную плату по объектам государственного имущества или предоставить турагентам льготы по уплате налогов. Но, к сожалению, поддержку в правительстве мы не получили. Бюджет у нас ограничен, поэтому крайне сложно получить льготы.

- Возможна ли взаимопомощь в сфере туризма между странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС)?

­ Такие темы только сейчас будут обсуждаться. Мы просили помощи у многих международных организаций, в том числе, у партнеров. Многие из них выделили Киргизии гуманитарную помощь.

Евразийская зона сильно пострадала от последствий коронавируса. Пик заболеваемости был примерно в одно время. Как только начнем выходить из пика, переговоры возобновятся. Часто поступают предложения о пропаганде взаимного туризма, особенно в рамках ЕАЭС. К примеру, 2020 год объявлен перекрестным годом России и Киргизии, что также могло дать толчок для развития туризма.

В ближайшее время планируется проведение площадки для министров туризма стран СНГ, где мы сможем озвучить свои предложения.

- Говоря о перекрестном годе России и Киргизии, удалось ли воплотить все задуманное? Насколько известно, часть мероприятий пришлось проводить в онлайн режиме.

­ На самом деле, мы рады, что удалось хотя бы провести открытие перекрестного года. Было запланировано более 200 мероприятий, около 80% из них в сфере культуры и туризма, часть из них переформатировали. В онлайн режиме прошел День России в Киргизии. Аналогично, День независимости Киргизии 31 августа пройдет в России.

На сентябрь запланирована серия образовательных мероприятий. Нас приглашают на крупные российские форумы для ректоров вузов. Если ситуация стабилизируется и восстановятся международные авиарейсы, киргизские театры отправятся на гастроли по России.

- Не рассматривается ли возможность продлить перекрестный год, учитывая, что полноценно его провести помешал коронавирус?

­ На уровне президентов двух стран обсуждается предложение продлить сроки проведения перекрестного года до мая 2021 года. Вопрос еще не решен, идет обсуждение.

- Закрытие перекрестного года планировалось провести в сентябре в Киргизии. Вы готовитесь на осень или на весну с учетом предложений о продлении сроков?

­ Если честно, подготовка к закрытию еще не началась. Ждем окончания переговоров и конкретных указаний. На днях этот вопрос, думаю, решится и тогда начнется полномасштабная подготовка заключительного концерта. Надеюсь, мы сможем удивить гостей из России.