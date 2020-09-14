Юрий Квашнин: никто не хочет брать на себя ответственность за решение по "Северному потоку - 2"

Глава Центра европейских исследований ИМЭМО рассказал о ситуации вокруг завершения газопровода в связи с Навальным

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Хайко Маас в своем выступлении по одному из немецких телеканалов не исключил, что Германия в качестве реакции на инцидент с Навальным может приостановить строительство газопровода "Северный поток - 2". В то же время канцлер Меркель завила, что реакция должна быть не односторонней немецкой, а согласованной с европейскими партнерами. На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с Юрием Квашниным, кандидатом исторических наук, руководителем Центра европейских исследований ИМЭМО РАН имени Примакова.

- Такое впечатление, что для срыва этого важного для Германии проекта все поводы хороши. Но окончательно взять на себя смелость принять решение ни Евросоюз, ни Германия не хотят.

- Безусловно, фактор Навального – это зацепка для того, чтобы сорвать "Северный поток". Вполне возможно, что следующим поводом станет Беларусь или экологический фактор. При наличии такого серьезного накала противоречий между и Россией и США и другими (я имею в виду Польшу и страны Балтии) против проекта может быть использован любой повод. Не забудем и события в Белоруссии!

Однако, все-таки формальной увязки между всеми названными факторами и "Северным потоком" не будет, потому что Германия, как предполагают в Брюсселе, Вашингтоне и других городах, сама должна проявить инициативу по отказу от продолжения строительства. Расчет именно на это. Напрямую сегодня Евросоюз не связывает вопрос о "Северном потоке - 2" и случаем с Навальным.

Руководство Евросоюза прямо заявляет, что решение по "Северному потоку - 2" должна принимать Германия. При этом подчёркивается, что Европейский Союз никогда не оказывал поддержку этому проекту, но тем не менее вопрос должен решаться именно германскими властями.

- Никто не хочет взять на себя ответственность?

- Открыто - да. Но опять-таки, это не означает, что Европейский Союз не будет кулуарно давить на Германию, тем более это не означает, что Соединенные Штаты не будут давить на Германию. Но пока это давление идет не наднациональным уровнем, то есть из Брюсселя, а от других стран-членов ЕС. При этом очень жесткую позицию занимают Польша и страны Прибалтики. Они считают, что реализация "Северного потока - 2" приведет к зависимости европейских стран от Российской Федерации и очень пагубно скажется на экономической ситуации на Украине.

- А сама Германия что думает? Судя по заявлениям, там разногласия.

- Теперь что касается самой Германии. В Германии есть различные взгляды и различные точки зрения по поводу строительства "Северного потока – 2". У федеральных органов власти, прежде всего у Меркель, позиции колеблющиеся. С одной стороны, она хотела бы довести до конца этот проект, понимая экономическую выгоду. С другой стороны, она сталкивается с очень большим давлением, и должна оглядываться и на Евросоюз. Согласно ее убеждениям, она считает, что ценностный разрыв между Россией и Европейским Союзом очень велик и потому она считает, что тесное экономическое сотрудничество, особенно в такой сфере как энергетика, для Германии опасно.

Однако, есть еще земельные органы власти. Те земли, которые находятся близко к северному Балтийскому морю, конечно, заинтересованы в реализации проекта, он несет им большие доходы. Например, достаточно жестко в защиту проекта высказался глава федеральной земли Саксония, который сказал: "Этот проект следует реализовать".

Есть интересы бизнеса. Они тоже, естественно, за реализацию этого проекта. Кроме того, он уже выходит на финишную прямую, и на его осуществление потрачено много денег. Если Меркель принимает решение о его аннулировании, это повлечет за собой очень большие издержки, то есть придется выплачивать многомиллиардную компенсацию. Согласитесь, это очень и очень серьезные средства.

- Вопрос висит в воздухе?

- Да, сейчас очень сложно прогнозировать, каков будет исход в отношении этого проекта. К тому же непонятно, будут ли еще какие-то провокации в отношении России, которые будут использованы против строительства "Северного потока – 2". И не очень понятно, как будет развиваться ситуация вокруг Навального: если он поправится и восстановится, то возможно давление на Россию несколько снизится. А если выяснится, что его здоровью нанесен серьезный ущерб, то это станет стимулом для дальнейшего ужесточения риторики и усиления давления на ФРГ.