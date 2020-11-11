Соруководитель ECM "ВТБ Капитала": де-факто мир поделился на COVID-winners и COVID-losers

Борис Квасов рассказал "Интерфаксу" о новых трендах в сфере инвестиций на фоне пандемии

Борис Квасов Фото: Пресс-служба

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акционерного капитала в этом году, как и другие, пострадал от пандемии COVID-19, однако, несмотря на изменившиеся условия работы, инвесторы все же увидели несколько знаковых сделок от российских эмитентов. Причем одной из них оказалось готовившееся много лет и реализовавшееся, казалось бы, в самый неожиданный момент IPO "Совкомфлота", другой - антикризисное SPO еще одного крупного транспортного игрока, "Аэрофлота". О том, какие факторы принимались в расчет при подготовке этих размещений, а также о растущей доле розничных инвесторов в сделках на рынке ECM в интервью "Интерфаксу" рассказал соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Борис Квасов.

- Борис, год назад вы говорили, что около десяти компаний из тех, с кем вы общаетесь, думают об IPO и re-IPO. В этом году сделки были, но число их было гораздо меньше. С вашей токи зрения, только ли пандемия оказала влияние на состояние рынка или были какие-то еще неблагоприятные факторы?

- Безусловно, пандемия оказала очень существенное влияние на состояние рынка и планы компаний. Среди тех факторов, которые в том или ином виде сказались на нашем пайплайне в этом году, этот - основной. К сожалению, в марте мы ощутили себя немного в другой реальности, которая не позволила нам в полной мере реализовать все те планы, которые у нас были намечены в конце прошлого - начале этого года. Де-факто после марта-апреля мир поделился на две части: COVID-winners и COVID-losers, и те сделки, которые реализовались, они в большинстве своем отражают эту концепцию. На рынок ECM смогли в первую очередь выйти те компании, которые в той или иной степени получили какие-то выгоды от того, что случилось с точки зрения пандемии у нас в стране и в мире.

- "ВТБ Капитал" в этом году поучаствовал в такой, казалось, уже неосуществимой сделке, как приватизация "Совкомфлота". Эту компанию тоже можно отнести к категории COVID-winners?

- Действительно, "Совкомфлот" оказался в выигрыше. Танкеры компании использовались не только для транспортировки, но и как место хранения дешевой нефти, которую можно было купить на будущее. Как следствие, ставки фрахта существенно выросли в первом полугодии, что в свою очередь позитивным образом отразилось на финансовых показателях компании. В этом ключе "Совкомфлот", конечно же, можно отнести к COVID-winners, и момент для размещения с точки зрения их фундаментальной стоимости и финансовых показателей, на мой взгляд, выбран очень правильно.

- В IPO "Совкомфлота" непривычно большим было участие розничных инвесторов. Такая же картина была и в недавнем размещении девелопера "Самолет". Можно ли говорить о том, что мы видим новый тренд в первичных размещениях, связанный с участием этого класса инвесторов?

- Я думаю, да. Понятно, с чем это связано: ставки по депозитам и по другим инструментам с фиксированной доходностью уже не столь привлекательны. Как следствие, розничные инвесторы начали активно смотреть, где можно найти альтернативный источник дохода.

Если посмотреть на статистику, которую публикует "Московская биржа", количество открытых брокерских счетов прогрессирует огромными темпами. То же самое можно сказать и об объемах торгов, которые обеспечивают розничные инвесторы. Логично, что рынок размещений тоже не должен был остаться в стороне, и в той или иной степени этот спрос должен был прийти и на наши сделки, с чем мы и столкнулись. По состоянию на сейчас можно сказать, что это своего рода тренд. Наверное, уже можно с уверенностью говорить, что несколько миллиардов рублей в российских первичных размещениях вполне можно ожидать от розничных инвесторов.

- "ВТБ Капитал" работал и над SPO "Аэрофлота". Вы говорили, что размещение допэмиссии стало оптимальным способом поддержать авиакомпании в период пандемии - и не только в России. Но некоторые эксперты, отмечали, что в результате сделки стоимость акций упала. Это корректировка в рамках рынка, которую невозможно избежать при SPO?

- На Западе подобные сделки называют rights issues, когда де-факто делается допэмиссия сразу с большим дисконтом - условно 50%, если посмотреть на прецедентные сделки. Практически все авиакомпании, которые делали сделки в этом году, реализовали их по сценарию rights issues. Большой дисконт делается для того, чтобы вынудить существующих акционеров принять участие в дополнительной эмиссии, и, тем самым, избежать существенного размытия по низкой цене. То есть, когда вы размещаетесь с дисконтом 50%, выбора у инвесторов не так много.

Мы хотели этого избежать в размещении "Аэрофлота", именно поэтому цена размещения допэмиссии заранее не определялась, действовал исключительно рыночный механизм ценообразования через построение книги заявок. Однако все понимают, что, когда рынок ожидает размытие в два раза, цена начинает испытывать определенное давление, что мы и наблюдали в нашем случае. Изначально цель была - сделать все максимально прозрачно и рыночно на всех этапах реализации этой сделки - и она была достигнута.

- В этом году практически все общение с инвесторами в рамках подготовки сделок перешло в онлайн-формат, это сказывается на качестве коммуникации или большой разницы нет?

- Действительно, раньше мы всегда, когда говорили про IPO, ориентировались на наш классический план-график "2+2" - две недели на премаркетинг, две недели на road show. Нам нужно было заложить в это время перелеты между городами и странами, перемещения между офисами и т.д. Теперь мы можем себе позволить делать сделку по графику "1+1" или около того. Если раньше мы делали пять встреч в день, то сейчас мы можем делать семь-восемь встреч. И, соответственно, мы можем за один день покрыть одновременно несколько городов в разных концах света, используя преимущества разных часовых поясов. Таким образом у нас появилась возможность достаточно агрессивно сокращать план-график сделок, что дает больше гибкости с точки зрения выбора оптимального времени для их реализации. В целом, все стало более оперативно, и, на мой взгляд, эффективно.

- Какие ваши прогнозы на остаток года? Увидим ли мы еще какие-то знаковые размещения из РФ? Или стоит ждать уже следующего года?

- Количество сделок - это всегда открытый вопрос. Да, у нас есть сделки в пайплайне, реализацию которых мы теоретически рассматриваем и в четвертом квартале 2020 года. Но при этом мы наблюдаем за рынком, за его динамикой, за теми процессами, в том числе геополитическими, которые сейчас происходят. В нашем бизнесе, чтобы иметь возможность сделать сделку, нужно провести предварительную работу в течение нескольких месяцев. Сейчас эта работа ведется. И если мы совместно с нашими клиентами посчитаем, что рыночные условия достаточно привлекательны, мы постараемся воспользоваться этими возможностями. Но говорить определенно, что какие-то сделки точно состоятся, всегда сложно.