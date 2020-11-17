И.о. директора Института Дальнего Востока: китайская идея торгового партнерства оказалась близка другим странам Азии

Алексей Маслов рассказал "Интерфаксу" о новом торговом соглашении стран Юго-Восточной Азии с Китаем, Японией и Южной Кореей

Алексей Маслов Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - На днях десять стран ассоциации Юго-Восточной Азии а также Китай, Япония и Южная Корея подписали Соглашение о всеобъемлющем торговом партнерстве. Таким образом, создана крупнейшая в мире зона свободной торговли. Объем внутренней валовой продукции стран этого объединения оценивается в 28 триллионов долларов, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП. Наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов побеседовал на эту тему с и.о. директора Института Дальнего Востока Алексеем Масловым.

- Это неожиданное, мощнейшее торговое объединение открывает Китаю путь к широким торговым отношениям со странами Азии и тем самым срывает планы Трампа по созданию антикитайского Тихоокеанского торгового содружества. Его участники так торопились, что не стали даже дожидаться объявления окончательных результатов президентских выборов в США. Более того, они подписали его онлайн. Вот уже где надо сказать "спасибо" пандемии за возможности ускоренного принятия решений!

- Конечно, это своеобразная реакция на действия Трампа, который разрушил своей политикой АСЕАНское Транстихоокеанское партнерство, в то время как на создание подобного содружества рассчитывали, прежде всего, Япония, Новая Зеландия и Австралия, потому что их объединение могло противостоять китайскому экономическому развитию в этом регионе. Но при этом не нарушало торговые отношения в целом. Но Трамп выступил против даже такого ограниченного объединения, потому что решил, что оно не выгодно для США.

Неожиданно для Вашингтона, этим воспользовался Китай, который давно вынашивал планы более широкого, многостороннего партнерства. Оказалось, что идея чисто торгового партнерства, о котором говорит Китай, оказалась очень и очень востребована. Главная китайская идея всегда заключается в одном: надо создавать специальные зоны свободной торговли, которые вообще снимают целиком тарифы на торговлю. Для Китая это очень важно, потому что одна из причин, по которой китайские товары не могут свободно распространяться по миру, - это различные торговые барьеры, с которыми сталкиваются китайские товары.

Китай начал с Японии, предложив перейти в торговле на пониженные тарифы, прежде всего снизив тарифы на японский импорт. Такой китайский подход для всех в данном случае пришелся, что называется, "ко двору". Потому, что барьеры мешали в развитии торговых отношений не только Китаю, но и многим другим странам Азии. С одной стороны, существует зона свободной торговли АСЕАН, она как минимум лишь на 15% уменьшала цену на некоторые товары в рамках этой зоны, но всем выгодно было расширять такую зону. Естественно, что устранение барьеров, как это предусматривается новым соглашением - это крайне важно с точки зрения финансово-денежных отношений, а потому и Новая Зеландия, и Австралия, и Япония тоже захотели в этом участвовать.

Прекрасный ход Китая

- А разве они не понимали, что такое соглашение об отмене тарифов выгодно в первую очередь Китаю? Ясно, что чаще всего от зоны свободной торговли выигрывает та страна, которая больше всего поставляет товаров. В данном случае - это Китай.

- Это понимали, конечно, все, но Китай сделал прекрасный ход: впервые за многие годы он начал заметно понижать свои импортные тарифы, открывая тем самым свой огромный рынок для всех участников соглашения. Это был шаг в сторону изменения всей политики в области торговых барьеров, что и явилось переломным моментом для подписания этого соглашения.

- Скорость, с которой было подписано соглашение, говорит о том, что все страны торопились: не дай Бог как говорят, Трамп все-таки добьется пересчета голосов в свою пользу!

- Я хочу обратить внимание на тот важный фактор, что соглашение подписывалось в онлайне, без всяких встреч. И это было сделано на волне уходящего Трампа, потому что Трамп и вообще американская администрация крайне опасались этого предложения и всячески стремились не допустить его появления. Неясное состояние Трампа, плюс модная поневоле нынче возможность вести дела онлайн и позволили безо всяких встреч быстро подписать это соглашение.

Теперь посмотрим, что оно принесет. Складывается в Азии новый торговый союз. И Китай, и Япония, и Новая Зеландия, и Австралия там являются крупными игроками. Причем, я хочу подчеркнуть, что и Новая Зеландия, и Австралия должны были входить в Транстихоокеанское партнерство, которое пытались создать США. Надо понимать, что это заметно усилит торговлю внутри Азии. Особенно это важно на фоне падения торговли в рамках коронавируса.

На странах Азии Китай не остановится

Что еще важно, так это то, что Китай, скорее всего, представляет это новое торговое партнерство как такое маточное матричное соглашение для многих других направлений. Имеется в виду, что Китай будет предлагать то же самое и для Европы в целом или, например, в формате Китай - Восточная Европа. Для Китая это очень важная торговая победа. В споре с Трампом он вышел победителем, так как Трамп не смог загнать Пекин в изоляцию.

- Но это и удар по позициям России. Мы не скрывали, что торговая война Китая с США продемонстрирует Пекину, что у него остался только один истинный друг и партер - это Россия. И вдруг - целых три десятка стран рванулись ему на встречу! А Россия?

- Конечно, возникает вопрос об отношениях с Россией. Дело в том, что часть товаров, которые поставляются из России в Китай, могут поставляться и из других стран. Мы, конечно же, не можем соревноваться с некоторыми продуктами, которые поставляются из стран Юго-Восточной Азии. Мы не можем, например, соревноваться с продуктами, которые идут в Китай из Новой Зеландии и Австралии - это другая номенклатура. Но мы можем активно сотрудничать в нефтегазовой промышленности, в изучении космоса, в сфере инвестиций и транспорта. В вопросах энергетики нас, конечно, опередить никто не может. Например, уголь поставляется в Китай из Австралии! Конечно, достаточно важными и интересными являются поставки в Китай газа и нефти.

Примечательно, что данное соглашение вместе с тем и усиливает позицию ЕАЭС. По сути, это повторение только что созданного соглашения, потому что в рамках ЕАЭС мы снимаем прежде всего торговые барьеры!

И еще мы можем выиграть не только за счет дешевизны продукции, а за счет сокращения расстояния. Например, наши поставки могут пойти на северо-восток Китая. Это приграничные районы, которые являются нашими традиционными партнерами.

Конечно, в конченом счете мы должны будем подходить и к вопросу создания региональной зоны свободной торговли с Китаем, но это вопрос не сегодняшнего дня.

- В соглашении не участвует Индия!

- Да, Индия не участвует в этом соглашении, потому что считает, что оно не выгодно для ее товаров, хотя, казалось бы, Индия - важный торговый партнер. Но, судя по всему, Индия не хочет участвовать в этом партнерстве. И это тоже для нас важный показатель, поскольку дает возможность активнее развивать отношения с этой страной.